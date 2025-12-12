https://sarabic.ae/20251212/الكرملين-حول-نوايا-أوروبا-فيما-يتعلق-بمصادرة-الأصول-الروسية-عملية-احتيال-ضخمة---عاجل-1108078573.html
الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، نوايا أوروبا فيما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية بأنها "عملية احتيال ضخمة". 12.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادلا وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني.وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
11:28 GMT 12.12.2025 (تم التحديث: 11:50 GMT 12.12.2025)
وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادلا وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "(بوتين وأردوغان) تبادلا وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني".
وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.