الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"
الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"
وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، نوايا أوروبا فيما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية بأنها "عملية احتيال ضخمة". 12.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-12T11:28+0000
2025-12-12T11:50+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/10/1102726374_0:152:3072:1880_1920x0_80_0_0_d4c4fe54f56395fdfbcc1b624291b97a.jpg
وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادلا وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني.وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
https://sarabic.ae/20251212/بوتين-يجتمع-بأردوغان-على-هامش-منتدى-السلام-والثقة-الدولي-في-عشق-آباد--1108071231.html
الكرملين حول نوايا أوروبا بمصادرة "الأصول الروسية": "عملية احتيال ضخمة"

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، نوايا أوروبا فيما يتعلق بمصادرة الأصول الروسية بأنها "عملية احتيال ضخمة".
وقال بيسكوف للصحفيين عقب الاجتماع بين الرئيسين الروسي والتركي في عشق آباد، بمشاركة وفود من كلا البلدين: "تبادلنا الآراء حول تطلعات الأوروبيين، والتي تتمثل في ارتكاب عملية احتيال ضخمة بالأصول الروسية. وقدّم الرئيس تقييما لهذا الأمر".
وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعقد اجتماعا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش منتدى السلام والثقة الدولي في عشق آباد. - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2025
بوتين وأردوغان يتبادلان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية في عشق آباد- الكرملين
10:55 GMT
وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب أردوغان تبادلا وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني.
وقال بيسكوف للصحفيين: "(بوتين وأردوغان) تبادلا وجهات النظر حول الموضوع الأوكراني".
وكان آخر لقاء بين الزعيمين، في سبتمبر/أيلول الماضي، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون في الصين.
