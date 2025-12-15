عربي
خبير: مصادرة الأصول الروسية خطوة خطيرة قد تقود إلى تفكك الاتحاد الأوروبي
سبوتنيك عربي
تحدث الخبير اللبناني في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، عن تزايد الأصوات داخل أوروبا الرافضة للسماح بمصادرة الأصول الروسية.
خبير: مصادرة الأصول الروسية خطوة خطيرة قد تقود إلى تفكك الاتحاد الأوروبي

10:30 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 10:40 GMT 15.12.2025)
تحدث الخبير اللبناني في الاقتصاد السياسي الدكتور محمد موسى، عن تزايد الأصوات داخل أوروبا الرافضة للسماح بمصادرة الأصول الروسية.
واعتبر موسى في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك"، أن "الاتحاد الأوروبي لن يجرؤ حتى على تنفيذ خطوة كهذه، فأي تحرك في هذا الاتجاه يعتبر بشكل واضح مصادرة للأموال السيادية وخرقا واضحا لكل القوانين والأصول الدولية، كما أن هذه الخطوة تؤثر بشكل مباشر على المصداقية المالية والاقتصادية للدول الغربية، يجعل الكثير من الدول تسحب أصولها من أمريكا والدول الغربية".

وإذ أشار موسى إلى أن "موسكو حتى الآن لا تريد التصعيد، خاصة في ظل محاولات ترامب للدفع نحو التسوية في أوكرانيا"، أوضح أن "تداعيات مصادرة الأصول الروسية تتجاوز بكثير حجم الخطوة نفسها، وقد تكون كارثية، لأنها تشكّل سرقة موصوفة من شأنها زعزعة العلاقات الدولية، وتحمل مخاطر جسيمة على مستوى القانون الدولي ومبدأ سيادة الدول على أموالها، فضلًا عن البُعد المالي النقدي، وما تسببه من اهتزاز للثقة بالمنظومة الغربية".

وأضاف أن "لهذه الخطوة بُعدًا سياسيًا داخليًا، إذا أن تمويل الصراع في أوكرانيا عبر مصادرة أموال روسيا، وليس من الميزانيات الأوروبية، يخفف من ضغط الشارع الأوروبي".
وأشار الخبير في الاقتصاد السياسي إلى أن "البُعد الجيوسياسي لهذه الخطوة قد يشكل نذير حرب، وقد يؤدي إلى تفكك الاتحاد الأوروبي، الذي ابتعد عن منظومته القيمية"، ولفت إلى أن "روسيا لن تبقى صامتة حيال مصادرة نحو 300 مليار دولار من أصولها"، مرجحًا أن "يكون الرد الروسي عبر مصادرة أموال أوروبية داخل روسيا، مع قدرتها على التمييز بين حلفائها وخصومها داخل القارة الأوروبية".

وختم الدكتور محمد موسى، بالتأكيد على أن "الاقتصاد الروسي صمد بوجه كل العقوبات وذلك بفعل متانته وكفاءة من يديره، وروسيا تمتلك أدوات وقدرات متعددة، وقد أثبتت رغم جولات العقوبات المتتالية، أن اقتصادها لم يتأثر بالشكل المتوقع، وأنها قادرة على إدارة الأزمات والتكيّف مع الضغوط الدولية".
