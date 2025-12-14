https://sarabic.ae/20251214/أوربان-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تقود-أوروبا-إلى-عواقب-غير-متوقعة-1108156072.html
أوربان: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تقود أوروبا إلى عواقب غير متوقعة
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع مجلة "ماندينر" على "يوتيوب": "إن عواقب هذه الخطوة أخطر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى. قد تبدو مسألة اقتصادية، لكنها ليست كذلك. إنها خطوة مباشرة نحو الدخول في حرب".وكان أوربان قد صرّح سابقا بأنه يعتبر مصادرة الأصول الروسية في الغرب بمثابة إعلان حرب. وأوضح رئيس الوزراء أن "مصادرة مئات المليارات من دولة ما لم تمر عبر التاريخ دون رد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية التي تُناقش في أوروبا تُعدّ سرقة.
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع مجلة "ماندينر" على "يوتيوب": "إن عواقب هذه الخطوة أخطر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى. قد تبدو مسألة اقتصادية، لكنها ليست كذلك. إنها خطوة مباشرة نحو الدخول في حرب".
ووفقًا لأوربان، "لم يحدث هذا حتى خلال الحرب العالمية الثانية". وأكد رئيس الوزراء أن "مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية واستخدامها لاحقًا لمساعدة طرف في حالة حرب مع روسيا هو بمثابة إعلان حرب".
وكان أوربان قد صرّح سابقا بأنه يعتبر مصادرة الأصول الروسية في الغرب بمثابة إعلان حرب. وأوضح رئيس الوزراء أن "مصادرة مئات المليارات من دولة ما لم تمر عبر التاريخ دون رد".
في 12 ديسمبر/كانون الأول، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة 18-19 ديسمبر/كانون الأول بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة يوروكلير في بلجيكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية التي تُناقش في أوروبا تُعدّ سرقة.