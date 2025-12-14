أوربان: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تقود أوروبا إلى عواقب غير متوقعة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
04:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
09:17 GMT
40 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الإكتئاب كإضطراب نفسي.. ما هي أسبابه وأعراضه وسبل التصدي له؟
10:33 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
حاضن الباندا المحظوظ... وظيفة احتضان دببة الباندا مقابل 32 ألف دولار
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
11:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:29 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
12:43 GMT
16 د
خطوط التماس
إيران من الحكم القاجاري الى الحكم البهلوي وعهد رضا شاه
13:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
13:49 GMT
11 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: انسحاب القوات الأوكرانية من دونباس عنصر مهم في خطة السلام
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251214/أوربان-مصادرة-الأصول-الروسية-المجمدة-تقود-أوروبا-إلى-عواقب-غير-متوقعة-1108156072.html
أوربان: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تقود أوروبا إلى عواقب غير متوقعة
أوربان: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تقود أوروبا إلى عواقب غير متوقعة
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي. 14.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-14T16:51+0000
2025-12-14T16:51+0000
روسيا
أخبار الاتحاد الأوروبي
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:301:2048:1453_1920x0_80_0_0_e616dec2bd75f7406eccc5eac22fcd41.jpg
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع مجلة "ماندينر" على "يوتيوب": "إن عواقب هذه الخطوة أخطر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى. قد تبدو مسألة اقتصادية، لكنها ليست كذلك. إنها خطوة مباشرة نحو الدخول في حرب".وكان أوربان قد صرّح سابقا بأنه يعتبر مصادرة الأصول الروسية في الغرب بمثابة إعلان حرب. وأوضح رئيس الوزراء أن "مصادرة مئات المليارات من دولة ما لم تمر عبر التاريخ دون رد".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية التي تُناقش في أوروبا تُعدّ سرقة.
https://sarabic.ae/20251214/الكرملين-موقف-الولايات-المتحدة-بشأن-التسوية-في-أوكرانيا-حاسم-وواقعي-1108152790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1d/1107615892_0:109:2048:1645_1920x0_80_0_0_8141a72099051cd711268c760a96dab6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم
روسيا, أخبار الاتحاد الأوروبي, العالم

أوربان: مصادرة الأصول الروسية المجمدة تقود أوروبا إلى عواقب غير متوقعة

16:51 GMT 14.12.2025
© Sputnik . POOL / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان
 رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
© Sputnik . POOL
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأحد، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.
وقال رئيس الوزراء في مقابلة مع مجلة "ماندينر" على "يوتيوب": "إن عواقب هذه الخطوة أخطر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى. قد تبدو مسألة اقتصادية، لكنها ليست كذلك. إنها خطوة مباشرة نحو الدخول في حرب".
ووفقًا لأوربان، "لم يحدث هذا حتى خلال الحرب العالمية الثانية". وأكد رئيس الوزراء أن "مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية واستخدامها لاحقًا لمساعدة طرف في حالة حرب مع روسيا هو بمثابة إعلان حرب".
الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الكرملين: موقف الولايات المتحدة بشأن التسوية في أوكرانيا حاسم وواقعي
14:47 GMT
وكان أوربان قد صرّح سابقا بأنه يعتبر مصادرة الأصول الروسية في الغرب بمثابة إعلان حرب. وأوضح رئيس الوزراء أن "مصادرة مئات المليارات من دولة ما لم تمر عبر التاريخ دون رد".
في 12 ديسمبر/كانون الأول، اتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارًا بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال قمة 18-19 ديسمبر/كانون الأول بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة يوروكلير في بلجيكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية التي تُناقش في أوروبا تُعدّ سرقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала