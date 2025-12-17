عربي
القوات الروسية تحرر بلدة غيراسيموفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك- وزارة الدفاع
رئيسة المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك
رئيسة المفوضية الأوروبية: الأصول الروسية ستظل مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك.
وقالت فون دير لاين، في كلمة ألقتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: "لقد اتخذنا بالفعل خطوة بالغة الأهمية، ففي الأسبوع الماضي، اتفقنا على تجميد الأصول الروسية بشكل دائم، وهذه خطوة حاسمة تبعث برسالة سياسية قوية، وهذا يعني أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى نقرر خلاف ذلك".وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "يُزوّد ​​مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما يُزعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي، بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكرانيموسكو حول عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية: عليهم أن يكونوا واثقين بأننا سنرد
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى يقرر الاتحاد الأوروبي خلاف ذلك.
وقالت فون دير لاين، في كلمة ألقتها أمام أعضاء البرلمان الأوروبي: "لقد اتخذنا بالفعل خطوة بالغة الأهمية، ففي الأسبوع الماضي، اتفقنا على تجميد الأصول الروسية بشكل دائم، وهذه خطوة حاسمة تبعث برسالة سياسية قوية، وهذا يعني أن الأصول الروسية ستبقى مجمدة حتى نقرر خلاف ذلك".

وأضافت: "يتعين على الاتحاد الأوروبي البت بحلول نهاية العام في خيار تمويل كييف، سواء كان ذلك من خلال قرض مشترك أو باستخدام الأصول الروسية".

وكان قد أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم أمس الثلاثاء، أن لندن تزود بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بمعلومات مضللة، مفادها أن ترامب يسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا، "لتحقيق مكاسب مالية".

وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "يُزوّد ​​مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما يُزعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".

ووفقًا للاستخبارات الروسية، يدّعي مسؤولون بريطانيون، في اتصالاتهم مع نظرائهم في بروكسل، أن "روسيا وعدت البيت الأبيض باستخدام أصولها السيادية المُجمّدة في أوروبا، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وهو ما يُمثل حافزًا مهمًا للرئيس الأمريكي، للمضي قدمًا في مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، المتفق عليها مع روسيا".

وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي، بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدة للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة "يوروكلير"، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".
الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تبحث عن خيارات للتدخل المباشر في الصراع الأوكراني
موسكو حول عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية: عليهم أن يكونوا واثقين بأننا سنرد
