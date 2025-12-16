https://sarabic.ae/20251216/لندن-تضلل-بروكسل-حول-سعي-ترامب-إلى-حل-وسط-مع-روسيا-لتحقيق-مكاسب-مالية--الاستخبارات-الروسية-1108210243.html
لندن تضلل بروكسل حول سعي ترامب إلى حل وسط مع روسيا "لتحقيق مكاسب مالية"- الاستخبارات الروسية
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن لندن تزوّد بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بمعلومات مضللة، مفادها أن ترامب يسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا،...
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "يُزوّد مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما يُزعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي، بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدةً للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة يوروكلير، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".وجاء في البيان: "تضغط القيادة البريطانية العليا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بشدة على بروكسل للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة يوروكلير البلجيكية".محاولة أوروبية لابتزاز واشنطنوأضاف بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "بحسب مسؤولين بريطانيين، تتمثل إحدى وسائل الضغط الأخرى على البيت الأبيض، في ابتزاز الأمريكيين بوعد التقارب بين أوروبا والصين".وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "تدعو لندن المفوضية الأوروبية إلى تبرير سرقة الأموال الروسية باستغلال ثغرات في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التذرع بظروف استثنائية، ويجب تجاهل آراء الدول الأوروبية المعارضة".واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تناقش في أوروبا، تعد سرقة.وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مزر للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".دميترييف: مصادرة الأصول الروسية اعتداء خطير على النظام المالي الدولي
أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، اليوم الثلاثاء، أن لندن تزوّد بروكسل (الاتحاد الأوروبي) بمعلومات مضللة، مفادها أن ترامب يسعى للتوصل إلى حل وسط مع روسيا، "لتحقيق مكاسب مالية".
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية: "يُزوّد مسؤولون بريطانيون رفيعو المستوى بيروقراطيي بروكسل بمعلومات مضللة مفادها أن دونالد ترامب يسعى، كما يُزعم، إلى التوصل إلى حل وسط مع موسكو لتحقيق مكاسب مالية".
ووفقًا للاستخبارات الروسية، يدّعي مسؤولون بريطانيون، في اتصالاتهم مع نظرائهم في بروكسل، أن "روسيا وعدت البيت الأبيض باستخدام أصولها السيادية، المُجمّدة في أوروبا، لتنفيذ مشاريع مشتركة، وهو ما يُمثّل حافزًا مهمًا للرئيس الأمريكي، للمضي قدمًا في مبادرة السلام بشأن أوكرانيا، المتفق عليها مع روسيا".
وأفاد جهاز المخابرات الخارجية الروسي، بأن "القيادة البريطانية تسعى جاهدةً للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة يوروكلير، على أمل أن تفقد الولايات المتحدة اهتمامها بالاتفاق مع روسيا، في حال عدم استلامها".
وجاء في البيان: "تضغط القيادة البريطانية العليا، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، بشدة على بروكسل للاستيلاء على الأموال الروسية المجمدة في منصة يوروكلير البلجيكية".
ووفقا للبيان، فإلى جانب تزويد أوكرانيا بالأموال لمواصلة الحرب، تسعى لندن لتحقيق هدف آخر بالغ الأهمية، وهو أن البريطانيين يأملون في أن يفقد البيت الأبيض اهتمامه بتنفيذ "الاتفاق المتعثر" مع موسكو، إذا لم تصل هذه الأموال إلى واشنطن.
محاولة أوروبية لابتزاز واشنطن
وأضاف بيان الاستخبارات الخارجية الروسية: "بحسب مسؤولين بريطانيين، تتمثل إحدى وسائل الضغط الأخرى على البيت الأبيض، في ابتزاز الأمريكيين بوعد التقارب بين أوروبا والصين".
وأردف: "وقد تم الاتفاق على أن تُعلن لندن وباريس وبرلين لواشنطن، استعدادها للتقارب مع بكين إذا واصلت الولايات المتحدة المضي قدمًا في اتفاق بشأن أوكرانيا، لا يصب في مصلحة الأوروبيين".
وجاء في بيان جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي: "تدعو لندن المفوضية الأوروبية إلى تبرير سرقة الأموال الروسية باستغلال ثغرات في معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، فضلًا عن التذرع بظروف استثنائية، ويجب تجاهل آراء الدول الأوروبية المعارضة".
واتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم
. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تناقش في أوروبا، تعد سرقة.
وقالت زاخاروفا، في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".
وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مزر للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".