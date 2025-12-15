https://sarabic.ae/20251215/الاتحاد-الأوروبي-يقر-بصعوبة-التوصل-إلى-اتفاق-على-منح-قرض-لكييف-مستغلا-الأصول-الروسية-1108169065.html
الاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية
الاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية
سبوتنيك عربي
صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية تقديم ضمانات... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T08:01+0000
2025-12-15T08:01+0000
2025-12-15T08:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
الإتحاد الأوروبي
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_0:0:1623:913_1920x0_80_0_0_aaae8b2f9756320845713af9065ae38c.jpg
وقالت كالاس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا لم يعد هذا الموضوع (انضمام أوكرانيا لحلف الناتو) مطروحًا للنقاش ولم يُناقش بعد، فعلينا أن ندرس ما هي الضمانات الأمنية القابلة للتطبيق".وأشارت كالاس إلى أن "المناقشات حول تقديم قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، تواجه صعوبات والاتحاد الأوروبي لم يتوصل إلى قرار بعد".وأضافت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: "سيدرج الاتحاد الأوروبي 40 سفينة على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا".وأتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.بدورها، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات، ردًا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مُزرٍ للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".
https://sarabic.ae/20251213/الخارجية-الروسية-حول-تجميد-الاتحاد-الأوروبي-للأصول-الروسية-سرقة-مكشوفة-ورد-موسكو-لن-يتأخر--1108125732.html
https://sarabic.ae/20251213/خبير-مصادرة-أوروبا-للأصول-الروسية-يؤكد-فقدانها-القدرة-على-دعم-أوكرانيا-من-ميزانيتها-الخاصة-1108114911.html
https://sarabic.ae/20251210/بلجيكا-تصف-مقترح-المفوضية-الأوروبية-لاستغلال-الأصول-الروسية-المجمدة-بـالسرقة-1108029406.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/10/1095821441_180:0:1623:1082_1920x0_80_0_0_ab42c73d0c81b367d29b29ca2e52e582.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الإتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الإتحاد الأوروبي, العالم, أخبار العالم الآن
الاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية
08:01 GMT 15.12.2025 (تم التحديث: 08:02 GMT 15.12.2025)
صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، كبديل عن انضمامها لحلف شمال الأطلسي (الناتو) إذا لم تعد مسألة انضمامها للحلف قيد المناقشة".
وقالت كالاس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا لم يعد هذا الموضوع (انضمام أوكرانيا لحلف الناتو) مطروحًا للنقاش ولم يُناقش بعد، فعلينا أن ندرس ما هي الضمانات الأمنية القابلة للتطبيق".
وأضافت: "لا يمكن أن تكون مجرد أوراق أو وعودا، بل يجب أن تكون قوات فعلية وقدرات حقيقية تمكّن أوكرانيا من الدفاع عن نفسها".
وأشارت كالاس إلى أن "المناقشات حول تقديم قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، تواجه صعوبات
والاتحاد الأوروبي لم يتوصل إلى قرار بعد".
وأردفت: "الخيار الأمثل (لتمويل أوكرانيا) هو قرض تعويضات، وهذا ما نعمل عليه. لم نصل إلى هذه المرحلة بعد، والأمر صعب، لكننا نبذل قصارى جهدنا. لا يزال أمامنا بضعة أيام".
وأضافت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: "سيدرج الاتحاد الأوروبي 40 سفينة على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا".
وأتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم
. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تُناقش في أوروبا، تُعدّ سرقة.
بدورها، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات
، ردًا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.
وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر
، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".
وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".
وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مُزرٍ للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".