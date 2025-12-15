https://sarabic.ae/20251215/الاتحاد-الأوروبي-يقر-بصعوبة-التوصل-إلى-اتفاق-على-منح-قرض-لكييف-مستغلا-الأصول-الروسية-1108169065.html

الاتحاد الأوروبي يقر بصعوبة التوصل إلى اتفاق على منح قرض لكييف يستغل الأصول الروسية

صرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، اليوم الاثنين، بأنه "ينبغي على الاتحاد الأوروبي النظر في إمكانية تقديم ضمانات...

وقالت كالاس، في تصريحات للصحفيين قبيل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إذا لم يعد هذا الموضوع (انضمام أوكرانيا لحلف الناتو) مطروحًا للنقاش ولم يُناقش بعد، فعلينا أن ندرس ما هي الضمانات الأمنية القابلة للتطبيق".وأشارت كالاس إلى أن "المناقشات حول تقديم قرض لأوكرانيا بضمان الأصول الروسية المجمدة، تواجه صعوبات والاتحاد الأوروبي لم يتوصل إلى قرار بعد".وأضافت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي: "سيدرج الاتحاد الأوروبي 40 سفينة على قائمة العقوبات المفروضة على روسيا".وأتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.بدورها، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات، ردًا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مُزرٍ للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".

