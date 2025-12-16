المجر: مصادرة الأصول الروسية قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
بلا قيود
خبير: تراخي المجتمع الدولي في السودان سيؤدي إلى تقسيمه
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: لدمشق وأنقرة مصلحة مشتركة في التخلص من "قسد" كتهديد لحكم النظام الجديد في سوريا
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
شركة تطرد موظفة لأنها تصل مبكرا جدا
10:49 GMT
11 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
من الملعب
نهاية موسم مشتعلة في الفورمولا واحد وصراعات محتدمة في كبرى الدوريات الأوروبية
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أيهما أفضل لصحة الإنسان: النوم الجيد أم الرياضة؟
12:31 GMT
16 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مساحة حرة
"تليغرام" تطلق شبكة "كوكوون" لخدمات الذكاء الاصطناعي تحافظ على خصوصية المستخدمين
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
13:46 GMT
14 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
17:03 GMT
39 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
17:42 GMT
18 د
بلا قيود
لماذا الغرب بدأ يكثف أعماله التخريبية في جنوب القوقاز؟ يجيب خبير
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد هجوم تدمر.. هل تسحب أمريكا قواتها من سوريا؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
المجر: مصادرة الأصول الروسية قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي
14:00 GMT 16.12.2025
أموال من فئات مختلفة
أموال من فئات مختلفة - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2025
© Photo / pixabay/pixabay
صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها تخلق خطرا لا داعي له لتصعيد الصراع في أوكرانيا.
وقال سيارتو خلال مقابلة": "يمتلك البنك الوطني الروسي أصولا وأموالا في بلجيكا. من الواضح تماما أنه في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأصول، فإن ذلك سيدمر الثقة العالمية في السوق البلجيكية، ومن ثم في السوق المالية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم في الاقتصاد الأوروبي، وإذا ما تلاشت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وبيئة الاستثمار، فقد يؤدي ذلك حتما إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي".

وأوضح أنه تم التأكيد خلال المفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن مثل هذا الإجراء لن يمر دون رد من روسيا، وأن ذلك سيتوقف على موقف كل دولة من دول الاتحاد الأوروبي على حدة.

وأشار سيارتو إلى أن "مصادرة أصول الدولة الروسية تشكل أحد أخطر مخاطر التصعيد خلال السنوات الأربع الماضية. إن قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية ينطوي على مخاطر جسيمة لتصعيد الحرب. وبالتالي، فبينما قد تقرب محادثات السلام التوصل إلى حل دبلوماسي، فإن الاتحاد الأوروبي في الواقع يفاقم خطر إطالة أمد الحرب وتفاقمها من خلال مصادرته غير الضرورية للأصول الروسية".

وأتخذ مجلس الاتحاد الأوروبي قرارا في 12 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بتجميد الأصول السيادية الروسية بشكل دائم. وتأمل المفوضية الأوروبية في الحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي خلال القمة المقبلة في 18-19 ديسمبر الجاري، بمصادرة أصول روسية بقيمة 210 مليارات يورو، منها 185 مليار يورو مجمدة على منصة "يوروكلير" للمقاصة في بلجيكا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تُناقش في أوروبا، تُعدّ سرقة.
بدورها، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات، ردًا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.

وقالت زاخاروفا، في بيان نُشر على موقع وزارة الخارجية: "إجراءاتنا للرد لن تتأخر، وقد نشر بنك روسيا المركزي، بيانا مفصلا حول هذا الموضوع، في 12 ديسمبر (الجاري)، ويجري حاليًا تنفيذ خطوات ملموسة".

وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".
وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مُزرٍ للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".
