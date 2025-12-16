https://sarabic.ae/20251216/المجر-مصادرة-الأصول-الروسية-قد-تؤدي-إلى-انهيار-الاقتصاد-الأوروبي-1108236907.html

المجر: مصادرة الأصول الروسية قد تؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي

صرح وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، بأن مصادرة الأصول الروسية قد تقوض الثقة في بيئة الاستثمار الأوروبية برمتها، وتؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي، كما أنها... 16.12.2025, سبوتنيك عربي

وقال سيارتو خلال مقابلة": "يمتلك البنك الوطني الروسي أصولا وأموالا في بلجيكا. من الواضح تماما أنه في حال مصادرة الاتحاد الأوروبي لهذه الأصول، فإن ذلك سيدمر الثقة العالمية في السوق البلجيكية، ومن ثم في السوق المالية للاتحاد الأوروبي، ومن ثم في الاقتصاد الأوروبي، وإذا ما تلاشت الثقة في الاقتصاد الأوروبي وبيئة الاستثمار، فقد يؤدي ذلك حتما إلى انهيار الاقتصاد الأوروبي".وأشار سيارتو إلى أن "مصادرة أصول الدولة الروسية تشكل أحد أخطر مخاطر التصعيد خلال السنوات الأربع الماضية. إن قرار الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية ينطوي على مخاطر جسيمة لتصعيد الحرب. وبالتالي، فبينما قد تقرب محادثات السلام التوصل إلى حل دبلوماسي، فإن الاتحاد الأوروبي في الواقع يفاقم خطر إطالة أمد الحرب وتفاقمها من خلال مصادرته غير الضرورية للأصول الروسية".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشار سابقًا إلى أن مصادرة الأصول الروسية، التي تُناقش في أوروبا، تُعدّ سرقة.بدورها، حذّرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، من أن موسكو ستتخذ إجراءات، ردًا على تجميد الاتحاد الأوروبي للأصول الروسية.وأضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أنه "لطالما كانت سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه روسيا الاتحادية خالية من أي منطق سليم، وتشبه مسرح العبث"، موضحة أن "التصرف في الأصول السيادية دون موافقة روسيا، عمل غير قانوني، ينتهك بشكل صارخ قواعد القانون الدولي"، وأنهم "مهما حاولوا في بروكسل تبرير تجميد الأصول الروسية، بحجج قانونية مزيفة، فإن الأمر يتعلق بسرقة مكشوفة".وأكدت زاخاروفا أن "مسار إلحاق الضرر بروسيا، بأي ثمن، قد أدى بالفعل إلى وضع اقتصادي مُزرٍ للغاية في الاتحاد الأوروبي ذاته".

