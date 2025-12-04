https://sarabic.ae/20251204/موسكو-حول-عقوبات-لندن-ضد-المخابرات-العسكرية-الروسية-عليهم-أن-يكونوا-واثقين-بأننا-سنرد-1107814421.html
موسكو حول عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية: عليهم أن يكونوا واثقين بأننا سنرد
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، بأن موسكو تحتفظ لنفسها بحق الرد على عقوبات لندن ضد المخابرات العسكرية الروسية. 04.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-04T14:48+0000
2025-12-04T14:48+0000
2025-12-04T14:48+0000
روسيا
العالم
وقال زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على العقوبات، التي فرضتها لندن ضد جهاز المخابرات العسكرية الروسي و11 فردًا: "لا يعترف الجانب الروسي بالعقوبات غير المشروعة المفروضة تحت ذرائع واهية، في تجاوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحتفظ بحق اتخاذ إجراءات الرد".وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام، التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تشويه سمعته عبر مزاعم عن صلات تربطه بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية.وذكر البيان: "تهدف الخطة (في بريطانيا)، على وجه الخصوص، إلى تقويض سعي ترامب لحل الصراع (في أوكرانيا)، من خلال تشويه سمعته. وقد تم إعداد خطط لإعادة فتح الملفات المزيفة لضابط المخابرات البريطاني السابق كي ستيل، التي تتهم رئيس البيت الأبيض (دونالد ترامب) وعائلته، بالارتباط بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية".
وقال زاخاروفا في حديث لـ"سبوتنيك"، تعليقًا على العقوبات، التي فرضتها لندن ضد جهاز المخابرات العسكرية الروسي و11 فردًا: "لا يعترف الجانب الروسي بالعقوبات غير المشروعة المفروضة تحت ذرائع واهية، في تجاوز لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ويحتفظ بحق اتخاذ إجراءات الرد".
وأكدت زاخاروفا على أنه "يمكن للبريطانيين أن يكونوا على ثقة بحتمية مثل هذه الإجراءات، ونحن ننتظر بفارغ الصبر الكشف عن قضية سكريبال للعالم".
وأفاد المكتب الصحفي لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، يوم 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بأن بريطانيا قد تحاول تقويض روح السلام، التي يتحلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من خلال تشويه سمعته عبر مزاعم عن صلات تربطه بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية.
ووفق بيان لجهاز الاستخبارات الخارجية الروسي، "تخشى لندن أن تُقوّض جهود الرئيس الأمريكي لحفظ السلام خططها لمواصلة الاستفادة من سفك الدماء في أوكرانيا، حيث أعدت بريطانيا خطة طوارئ لذلك".
وذكر البيان: "تهدف الخطة (في بريطانيا)، على وجه الخصوص، إلى تقويض سعي ترامب لحل الصراع (في أوكرانيا)، من خلال تشويه سمعته. وقد تم إعداد خطط لإعادة فتح الملفات المزيفة لضابط المخابرات البريطاني السابق كي ستيل، التي تتهم رئيس البيت الأبيض (دونالد ترامب) وعائلته، بالارتباط بأجهزة الاستخبارات السوفيتية والروسية".