باحث في الشأن الروسي: خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف والتقدم الميداني الروسي هو النقطة الحاسمة

باحث في الشأن الروسي: خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف والتقدم الميداني الروسي هو النقطة الحاسمة

علّق الباحث في الشأن الروسي من بيروت ربيع غصن، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرير منطقتي دونباس ونوفوروسيا بأي وسيلة، ولقائه مع كوشنير وويتكوف، مؤكدا...

وقال غصن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "بوتين من خلال خطابه وضع النقاط على الحروف حول المفاوضات"، وأضاف: "هناك تأخر في المفاوضات بدفع أوروبي ولعب على الوقت لإيصال الدعم العسكري إلى أوكرانيا". وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "التقدم الروسي هو الحاسم، لذلك تحاول روسيا أن تكون العملية ذات طابع تكتيكي، ولا تنهك الجيش الروسي في أوكرانيا". وختم الباحث في الشأن الروسي من بيروت بالقول: "النظام الاوكراني تابع للغرب الذي لا يريد ان يكون هناك حلا جذريا للأزمة في أوكرانيا".

