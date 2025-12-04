https://sarabic.ae/20251204/باحث-في-الشأن-الروسي-خطاب-بوتين-وضع-النقاط-على-الحروف--والتقدم-الميداني-الروسي-هو-النقطة-الحاسمة-1107813233.html
باحث في الشأن الروسي: خطاب بوتين وضع النقاط على الحروف والتقدم الميداني الروسي هو النقطة الحاسمة
علّق الباحث في الشأن الروسي من بيروت ربيع غصن، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرير منطقتي دونباس ونوفوروسيا بأي وسيلة، ولقائه مع كوشنير وويتكوف، مؤكدا
وقال غصن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "بوتين من خلال خطابه وضع النقاط على الحروف حول المفاوضات"، وأضاف: "هناك تأخر في المفاوضات بدفع أوروبي ولعب على الوقت لإيصال الدعم العسكري إلى أوكرانيا". وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "التقدم الروسي هو الحاسم، لذلك تحاول روسيا أن تكون العملية ذات طابع تكتيكي، ولا تنهك الجيش الروسي في أوكرانيا". وختم الباحث في الشأن الروسي من بيروت بالقول: "النظام الاوكراني تابع للغرب الذي لا يريد ان يكون هناك حلا جذريا للأزمة في أوكرانيا".
علّق الباحث في الشأن الروسي من بيروت ربيع غصن، على تأكيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحرير منطقتي دونباس ونوفوروسيا بأي وسيلة، ولقائه مع كوشنير وويتكوف، مؤكدا أن "هناك ضغطا روسيا باتجاه إنهاء الصراع في أوكرانيا، في الوقت الذي تريد فيه الولايات المتحدة نوعا من الهدوء على الجبهة".
وقال غصن، في حديث عبر إذاعة "سبوتنيك": "بوتين من خلال خطابه وضع النقاط على الحروف حول المفاوضات"، وأضاف: "هناك تأخر في المفاوضات بدفع أوروبي ولعب على الوقت لإيصال الدعم العسكري إلى أوكرانيا
ولفت إلى أنه "في حال عدم التقدم على الأرض ونزع فتيل الحرب في أوروبا الشرقية وتوجيهات للأوروبيين بعدم استفزاز روسيا، ووضع حد للمساعدات العسكرية، سيكون هناك نوع من الريبة في ما يتعلق بساحة الصراع".
وأكد ضيف "سبوتنيك"، أن "التقدم الروسي هو الحاسم
، لذلك تحاول روسيا أن تكون العملية ذات طابع تكتيكي، ولا تنهك الجيش الروسي في أوكرانيا".
وشدد غصن على أن "العملية العسكرية هي الحل الأنسب ليكون هناك نوع من الضغط للوصول إلى مفاوضات تستطيع من خلالها روسيا فرض شروطها بالقوة على أرض الواقع"، مؤكدا أن "روسيا تتعامل بمنطق، وتحاول إيجاد هامش للتفاوض والهدوء في أوروبا".
وختم الباحث في الشأن الروسي من بيروت بالقول: "النظام الاوكراني تابع للغرب الذي لا يريد ان يكون هناك حلا جذريا للأزمة في أوكرانيا
