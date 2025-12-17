عربي
بكين حول خطة تجميد الأصول الروسية: "نعارض أي إجراء يخالف القانون الدولي"
بكين حول خطة تجميد الأصول الروسية: "نعارض أي إجراء يخالف القانون الدولي"
ورداً على طلب وكالة "سبوتنيك"، من أجل التعليق حول وضع الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، أجاب قائلا: "تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والتي لم يقرها مجلس الأمن الدولي".وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.ووفقًا لأوربان، "لم يحدث هذا حتى خلال الحرب العالمية الثانية". وأكد رئيس الوزراء أن "مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية واستخدامها لاحقًا لمساعدة طرف في حالة حرب مع روسيا هو بمثابة إعلان حرب".
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، غيو جياكون، اليوم الأربعاء، أن الصين تعارض أي إجراءات أحادية الجانب تنتهك القانون الدولي.
ورداً على طلب وكالة "سبوتنيك"، من أجل التعليق حول وضع الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي، أجاب قائلا: "تعارض الصين باستمرار العقوبات الأحادية التي تنتهك القانون الدولي والتي لم يقرها مجلس الأمن الدولي".

وأضاف: "على جميع الأطراف خلق جو إيجابي وظروف مواتية لدفع محادثات السلام والتوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وليس العكس".

الصين.. الطائرة المسيرة عالية السرعة سي إتش-7 تقوم برحلتها الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
مجتمع
الصين تختبر لأول مرة المسيرة المتطورة "سي إتش-7" عالية السرعة... فيديو
15 ديسمبر, 12:12 GMT
وأكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، في وقت سابق، أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الغرب ستكون لها عواقب وخيمة على الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان في مقابلة مع مجلة "ماندينر" على "يوتيوب": "إن عواقب هذه الخطوة أخطر بكثير مما تبدو عليه للوهلة الأولى. قد تبدو مسألة اقتصادية، لكنها ليست كذلك. إنها خطوة مباشرة نحو الدخول في حرب".

ووفقًا لأوربان، "لم يحدث هذا حتى خلال الحرب العالمية الثانية". وأكد رئيس الوزراء أن "مصادرة احتياطيات النقد الأجنبي الروسية واستخدامها لاحقًا لمساعدة طرف في حالة حرب مع روسيا هو بمثابة إعلان حرب".
بلجيكا تصف مقترح المفوضية الأوروبية لاستغلال الأصول الروسية المجمدة بـ"السرقة"
إعلام: الولايات المتحدة تضغط على أوروبا للتراجع عن خطة استخدام الأصول الروسية لصالح أوكرانيا
