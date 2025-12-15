الصين تختبر لأول مرة المسيرة المتطورة "سي إتش-7" عالية السرعة... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
أزمة محمد صلاح وليفربول.. إلى أين؟.. وفي ليالي الأبطال: ليفربول يفوز على ميلان والسيتي يعود من برنابيو بفوز ثمين
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
09:47 GMT
13 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
11:30 GMT
29 د
مرايا العلوم
قانون "العشوائية لقصوى" يشرح تحطم الأشياء، وسور أخضر عظيم يغير خريطة المياه، وبرمجية إسرائيلية تخترق هواتف من 150 دولة
12:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل الكون كائن حي وهل الجسم البشري مجرد طاقة؟
13:03 GMT
19 د
ملفات ساخنة
لبنان: تحركات إسرائيلية توحي باحتمال اندلاع حرب جديدة
13:23 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
17:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:33 GMT
15 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
17:48 GMT
12 د
عالم سبوتنيك
حزب الله ينتقد الصيغة المطروحة لحصر السلاح في لبنان وغضب فلسطيني من تصريحات هاكابي
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: بعد تحرير مدينة سيفيرسك ستكون العمليات العسكرية ذات طابع عملياتي أوسع
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
"الفيبروميالجيا".. معاناة الشباب من آلام غير مفهومة
09:16 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
اللغة الروسية في إفريقيا.. حيث تلتقي القارة السمراء بحضارة الثلج والآداب
10:30 GMT
30 د
صدى الحياة
سوريا جنة الآثاريين... وأوغاريت إرث حضاري للبشرية
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
انطلاق الحوار المهيكل ضمن الخطة الأممية مع انتهاء انتخابات المجالس البلدية في بنغازي وبلديات شرق ليبيا
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:49 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا ستشهد جفافا شديدا لمئات السنين مع انهيار تيار "آموك" في المحيطات
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية التي يتعرض لها الأطفال جراء الشهرة المبكرة؟
17:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:20 GMT
9 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
17:29 GMT
31 د
مساحة حرة
فيروسات الشتاء تهديد موسمي واللقاحات تحت المجهر
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251215/الصين-تختبر-لأول-مرة-المسيرة-المتطورة-سي-إتش-7-عالية-السرعة-فيديو-1108178804.html
الصين تختبر لأول مرة المسيرة المتطورة "سي إتش-7" عالية السرعة... فيديو
الصين تختبر لأول مرة المسيرة المتطورة "سي إتش-7" عالية السرعة... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت الصين تنفيذ الرحلة الأولى للطائرة المسيرة عالية السرعة "سي إتش-7"، في خطوة تعكس تقدمها المتسارع في مجال الطائرات المسيرة، ذات المهام الاستطلاعية... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-15T12:12+0000
2025-12-15T12:12+0000
مجتمع
نادي الفيديو
الصين
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108178584_87:0:1431:756_1920x0_80_0_0_8a64ee802a183646520421c86afcec56.png
وتعد الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش-7" من أحدث المشاريع، التي طوّرتها شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، حيث جرى الكشف عنها لأول مرة خلال معرض الصين الدولي للطيران عام 2018. وتتميز المسيرة بتصميم انسيابي يركز بالدرجة الأولى على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي بعيدة المدى.وبحسب البيانات المعلنة، تبلغ السرعة القصوى للمسيرة نحو 885 كيلومترا في الساعة، فيما يصل مدى الارتفاع العملي إلى 13 كيلومترا، ويبلغ مدى الطيران نحو 3500 كيلومتر، ما يمنحها قدرة كبيرة على تنفيذ مهام المراقبة وجمع المعلومات لفترات طويلة وعلى مسافات واسعة.طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديوكلاب وقطط تتساقط من السماء في عملية إنقاذ بطولية... فيديو
https://sarabic.ae/20251125/الصين-تكشف-عن-طائرة-مسيرة-خفيفة-الوزن-بحجم-راحة-اليد-1107487685.html
الصين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/0f/1108178584_255:0:1263:756_1920x0_80_0_0_801108069bd89dd9aaa868997d85882d.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, الصين
نادي الفيديو, الصين

الصين تختبر لأول مرة المسيرة المتطورة "سي إتش-7" عالية السرعة... فيديو

12:12 GMT 15.12.2025
© Photo / xالصين.. الطائرة المسيرة عالية السرعة "سي إتش-7" تقوم برحلتها الأولى
الصين.. الطائرة المسيرة عالية السرعة سي إتش-7 تقوم برحلتها الأولى - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
أعلنت الصين تنفيذ الرحلة الأولى للطائرة المسيرة عالية السرعة "سي إتش-7"، في خطوة تعكس تقدمها المتسارع في مجال الطائرات المسيرة، ذات المهام الاستطلاعية المتقدمة.
وتعد الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش-7" من أحدث المشاريع، التي طوّرتها شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، حيث جرى الكشف عنها لأول مرة خلال معرض الصين الدولي للطيران عام 2018. وتتميز المسيرة بتصميم انسيابي يركز بالدرجة الأولى على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي بعيدة المدى.
طائرة مسيرة بحجم راحة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
مجتمع
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
25 نوفمبر, 17:56 GMT
وبحسب البيانات المعلنة، تبلغ السرعة القصوى للمسيرة نحو 885 كيلومترا في الساعة، فيما يصل مدى الارتفاع العملي إلى 13 كيلومترا، ويبلغ مدى الطيران نحو 3500 كيلومتر، ما يمنحها قدرة كبيرة على تنفيذ مهام المراقبة وجمع المعلومات لفترات طويلة وعلى مسافات واسعة.
طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
كلاب وقطط تتساقط من السماء في عملية إنقاذ بطولية... فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала