الصين تختبر لأول مرة المسيرة المتطورة "سي إتش-7" عالية السرعة... فيديو

أعلنت الصين تنفيذ الرحلة الأولى للطائرة المسيرة عالية السرعة "سي إتش-7"، في خطوة تعكس تقدمها المتسارع في مجال الطائرات المسيرة، ذات المهام الاستطلاعية... 15.12.2025, سبوتنيك عربي
وتعد الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش-7" من أحدث المشاريع، التي طوّرتها شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، حيث جرى الكشف عنها لأول مرة خلال معرض الصين الدولي للطيران عام 2018. وتتميز المسيرة بتصميم انسيابي يركز بالدرجة الأولى على تنفيذ مهام الاستطلاع الجوي بعيدة المدى.وبحسب البيانات المعلنة، تبلغ السرعة القصوى للمسيرة نحو 885 كيلومترا في الساعة، فيما يصل مدى الارتفاع العملي إلى 13 كيلومترا، ويبلغ مدى الطيران نحو 3500 كيلومتر، ما يمنحها قدرة كبيرة على تنفيذ مهام المراقبة وجمع المعلومات لفترات طويلة وعلى مسافات واسعة.
