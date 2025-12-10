https://sarabic.ae/20251210/كلاب-وقطط-تتساقط-من-السماء-في-عملية-إنقاذ-بطولية-فيديو---1108024132.html
كلاب وقطط تتساقط من السماء في عملية إنقاذ بطولية... فيديو
أبدت امرأة شجاعة استثنائية في مواجهة حريق اندلع، فجر اليوم الأربعاء، في أحد مباني مدينة مانداوي في الفلبين، بعدما رفضت مغادرة المكان قبل التأكد من خلوه من...
ويظهر في الفيديو كيف حاولت المرأة في البداية إنقاذ كلابها العالقة في إحدى الغرف، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والسكان الذين استجابوا للنداء من إخراج الحيوانات بأمان. وبعد نجاحهم في ذلك، جرى إجلاء المرأة بواسطة سلم الإطفاء وسط تصاعد النيران والدخان الكثيف.وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات خطيرة. ولا تزال السلطات تحقق في أسباب اندلاع الحادث."تدخل سريع يمنع الكارثة"... دب يهاجم مدربه خلال عرض حي في الصين"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
أبدت امرأة شجاعة استثنائية في مواجهة حريق اندلع، فجر اليوم الأربعاء، في أحد مباني مدينة مانداوي في الفلبين، بعدما رفضت مغادرة المكان قبل التأكد من خلوه من السكان، وإنقاذ كلابها التي بدت وكأنها تتساقط من السماء.
ويظهر في الفيديو كيف حاولت المرأة في البداية إنقاذ كلابها العالقة في إحدى الغرف، قبل أن تتمكن فرق الإطفاء والسكان الذين استجابوا للنداء من إخراج الحيوانات بأمان. وبعد نجاحهم في ذلك، جرى إجلاء المرأة بواسطة سلم الإطفاء وسط تصاعد النيران والدخان الكثيف.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق بعد جهود مكثفة، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات خطيرة. ولا تزال السلطات تحقق في أسباب اندلاع الحادث.