"تدخل سريع يمنع الكارثة"... دب يهاجم مدربه خلال عرض حي في الصين
شهد زوار حديقة "هانغتشو" في الصين، لحظات من التوتر، بعد أن باغت أحد الدببة مدربه وهاجمه أثناء عرض حي أمام الجمهور، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين. 08.12.2025, سبوتنيك عربي
وارتفعت الصرخات من المدرجات، حيث تحولت الحادثة التي استمرت لمدة 46 ثانية إلى كابوس للمشاهدين، حيث تمكن الفريق المشرف على العرض من التدخل بسرعة والسيطرة على الدب، قبل أن يتعرض المدرب لأي إصابات خطيرة.وأعلنت إدارة الحديقة، في بيان لها، أن حالة الحارس الذي تعرض للهجوم جيدة وأن سلامته تم تأمينها بسرعة، وأعلن المسؤولون في الحديقة أنه، وفقا لبروتوكولات الأمان، تم استبعاد الدب المهاجم من العروض.ووفقا للتقديرات الأولية، يُرجّح أن يكون الدافع وراء الهجوم هو انجذاب الدب لرائحة الوجبات الخفيفة الموجودة في الفعالية، الأمر الذي دفعه للتصرف بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة خلال العرض.
شهد زوار حديقة "هانغتشو" في الصين، لحظات من التوتر، بعد أن باغت أحد الدببة مدربه وهاجمه أثناء عرض حي أمام الجمهور، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.
وارتفعت الصرخات من المدرجات، حيث تحولت الحادثة التي استمرت لمدة 46 ثانية إلى كابوس للمشاهدين، حيث تمكن الفريق المشرف على العرض من التدخل بسرعة والسيطرة على الدب، قبل أن يتعرض المدرب لأي إصابات خطيرة.
وأعلنت إدارة الحديقة، في بيان لها، أن حالة الحارس الذي تعرض للهجوم جيدة وأن سلامته تم تأمينها بسرعة، وأعلن المسؤولون في الحديقة أنه، وفقا لبروتوكولات الأمان، تم استبعاد الدب المهاجم من العروض.
ووفقا للتقديرات الأولية، يُرجّح أن يكون الدافع وراء الهجوم هو انجذاب الدب لرائحة الوجبات الخفيفة الموجودة في الفعالية، الأمر الذي دفعه للتصرف بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة خلال العرض.