"تدخل سريع يمنع الكارثة"... دب يهاجم مدربه خلال عرض حي في الصين
"تدخل سريع يمنع الكارثة"... دب يهاجم مدربه خلال عرض حي في الصين
سبوتنيك عربي
شهد زوار حديقة "هانغتشو" في الصين، لحظات من التوتر، بعد أن باغت أحد الدببة مدربه وهاجمه أثناء عرض حي أمام الجمهور، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.
وارتفعت الصرخات من المدرجات، حيث تحولت الحادثة التي استمرت لمدة 46 ثانية إلى كابوس للمشاهدين، حيث تمكن الفريق المشرف على العرض من التدخل بسرعة والسيطرة على الدب، قبل أن يتعرض المدرب لأي إصابات خطيرة.وأعلنت إدارة الحديقة، في بيان لها، أن حالة الحارس الذي تعرض للهجوم جيدة وأن سلامته تم تأمينها بسرعة، وأعلن المسؤولون في الحديقة أنه، وفقا لبروتوكولات الأمان، تم استبعاد الدب المهاجم من العروض.ووفقا للتقديرات الأولية، يُرجّح أن يكون الدافع وراء الهجوم هو انجذاب الدب لرائحة الوجبات الخفيفة الموجودة في الفعالية، الأمر الذي دفعه للتصرف بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة خلال العرض."ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديوالصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
"تدخل سريع يمنع الكارثة"... دب يهاجم مدربه خلال عرض حي في الصين

07:40 GMT 08.12.2025
© Photo / xدب يهاجم مدربه خلال عرض في حديقة سفاري بالصين… وتدخل سريع ينقذ الموقف
دب يهاجم مدربه خلال عرض في حديقة سفاري بالصين… وتدخل سريع ينقذ الموقف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
شهد زوار حديقة "هانغتشو" في الصين، لحظات من التوتر، بعد أن باغت أحد الدببة مدربه وهاجمه أثناء عرض حي أمام الجمهور، ما أثار حالة من الذعر بين الحاضرين.
وارتفعت الصرخات من المدرجات، حيث تحولت الحادثة التي استمرت لمدة 46 ثانية إلى كابوس للمشاهدين، حيث تمكن الفريق المشرف على العرض من التدخل بسرعة والسيطرة على الدب، قبل أن يتعرض المدرب لأي إصابات خطيرة.
وأعلنت إدارة الحديقة، في بيان لها، أن حالة الحارس الذي تعرض للهجوم جيدة وأن سلامته تم تأمينها بسرعة، وأعلن المسؤولون في الحديقة أنه، وفقا لبروتوكولات الأمان، تم استبعاد الدب المهاجم من العروض.
دب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2025
دب أسود عملاق يهاجم مسنة داخل متجر... فيديو
21 سبتمبر, 13:08 GMT
ووفقا للتقديرات الأولية، يُرجّح أن يكون الدافع وراء الهجوم هو انجذاب الدب لرائحة الوجبات الخفيفة الموجودة في الفعالية، الأمر الذي دفعه للتصرف بشكل مفاجئ وخارج عن السيطرة خلال العرض.
"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
