"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:16 GMT
8 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:23 GMT
7 د
مساحة حرة
مشروعات الطاقة النظيفة لمواجهة التغيرات المناخية
09:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس الوفد الروسي في "قمة العشرين" : اقتصادات إفريقيا تواجه عراقيل و تضييق من قبل البنك الدولي
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
11:30 GMT
30 د
من الملعب
On air
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
لماذا تدفع الرياضة الرياضيين للاعتزال في أوج تألقهم وشبابهم؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
مع أيمن أبو الشعر في كتابه الجديد " كي لا تغادر معي" بجزئه الأول
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: لا يمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي بديلا للمستشار البشري في الاستثمار
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
فرنسا على أبواب تعبئة جديدة.. هل أوروبا تدخل زمن ما قبل الحرب؟
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
10:31 GMT
29 د
مساحة حرة
كيف ساهم الذكاء الاصطناعي في زيادة العنف ضد النساء؟
11:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
12:29 GMT
13 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: توغل القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية يعتبر انتهاكا صارخا وفق القانون الدولي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
13:33 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف تتحول ملكة جمال الكون إلى أكبر حملة دعاية في العالم؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
17:40 GMT
20 د
بلا قيود
خبير: روسيا تولي أهمية قصوى للشراكة مع قيرغيزستان
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
هل ينجح البرلمان العراقي في وضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
انقراض الحشرات يهدد إمدادات الغذاء في العالم
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20251126/ألسنة-اللهب-تلتهم-السماء-النار-تبتلع-مجمع-مبان-في-هونغ-كونغ-فيديو-1107526006.html
"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
سبوتنيك عربي
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سقالات من الخيزران تستخدم لأعمال الصيانة داخل مجمع "وانغ فوك كورت" السكني شمالي هونغ كونغ، قبل أن يمتد بسرعة إلى ما لا يقل... 26.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-26T19:30+0000
2025-11-26T19:30+0000
مجتمع
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107525553_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_49704cf92652118b6199914b2b32b641.jpg
وذكرت الشرطة المحلية أنها تلقت بلاغات عن سكان محاصرين داخل الأبراج السكنية، بينما أفادت فرق الإطفاء بأن الحادث أسفر عن وفاة 9 أشخاص في الموقع، في حين توفي 4 آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى، كما أصيب 15 شخصا بينهم حالتان حرجتان.وأفادت الشرطة أن فرق الإطفاء فقدت الاتصال بأحد عناصرها البالغ 37 عاما لنحو 30 دقيقة أثناء عمليات المكافحة، قبل العثور عليه مصابا بحروق في وجهه؛ لكنه فارق الحياة لاحقا في المستشفى.ومع حلول المساء، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، وهي الأعلى في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى.الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليدهربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/1a/1107525553_168:0:1533:1024_1920x0_80_0_0_31641062f3a70c40c3648ff4642e89f0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو
نادي الفيديو

"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو

19:30 GMT 26.11.2025
© Photo / x حريق هائل يبتلع مجمعا سكنيا شاهقا في هونغ كونغ
 حريق هائل يبتلع مجمعا سكنيا شاهقا في هونغ كونغ - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2025
© Photo / x
تابعنا عبر
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سقالات من الخيزران تستخدم لأعمال الصيانة داخل مجمع "وانغ فوك كورت" السكني شمالي هونغ كونغ، قبل أن يمتد بسرعة إلى ما لا يقل عن خمسة مبان في الموقع، مطلقا أعمدة كثيفة من الدخان واللهب.
وذكرت الشرطة المحلية أنها تلقت بلاغات عن سكان محاصرين داخل الأبراج السكنية، بينما أفادت فرق الإطفاء بأن الحادث أسفر عن وفاة 9 أشخاص في الموقع، في حين توفي 4 آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى، كما أصيب 15 شخصا بينهم حالتان حرجتان.
وأفادت الشرطة أن فرق الإطفاء فقدت الاتصال بأحد عناصرها البالغ 37 عاما لنحو 30 دقيقة أثناء عمليات المكافحة، قبل العثور عليه مصابا بحروق في وجهه؛ لكنه فارق الحياة لاحقا في المستشفى.
ومع حلول المساء، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، وهي الأعلى في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى.
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала