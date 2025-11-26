https://sarabic.ae/20251126/ألسنة-اللهب-تلتهم-السماء-النار-تبتلع-مجمع-مبان-في-هونغ-كونغ-فيديو-1107526006.html
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سقالات من الخيزران تستخدم لأعمال الصيانة داخل مجمع "وانغ فوك كورت" السكني شمالي هونغ كونغ، قبل أن يمتد بسرعة إلى ما لا يقل
مجتمع
نادي الفيديو
نادي الفيديو
"ألسنة اللهب تلتهم السماء"... النار تبتلع مجمع مبان في هونغ كونغ... فيديو
اندلع حريق ضخم، اليوم الأربعاء، في سقالات من الخيزران تستخدم لأعمال الصيانة داخل مجمع "وانغ فوك كورت" السكني شمالي هونغ كونغ، قبل أن يمتد بسرعة إلى ما لا يقل عن خمسة مبان في الموقع، مطلقا أعمدة كثيفة من الدخان واللهب.
وذكرت الشرطة المحلية أنها تلقت بلاغات عن سكان محاصرين داخل الأبراج السكنية، بينما أفادت فرق الإطفاء بأن الحادث أسفر عن وفاة 9 أشخاص في الموقع، في حين توفي 4 آخرون بعد نقلهم إلى المستشفى، كما أصيب 15 شخصا بينهم حالتان حرجتان.
وأفادت الشرطة أن فرق الإطفاء فقدت الاتصال بأحد عناصرها البالغ 37 عاما لنحو 30 دقيقة أثناء عمليات المكافحة، قبل العثور عليه مصابا بحروق في وجهه؛ لكنه فارق الحياة لاحقا في المستشفى.
ومع حلول المساء، رفعت السلطات مستوى التحذير إلى الدرجة الخامسة، وهي الأعلى في نظام الطوارئ بهونغ كونغ، فيما واصلت فرق الإطفاء جهودها للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى مبانٍ أخرى.