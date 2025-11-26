https://sarabic.ae/20251126/هربا-من-الفيضانات-سكان-يتنقلون-عبر-الأسلاك-في-تايلاند-فيديو--1107516235.html
هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
تشهد تايلاند كارثة طبيعية هي من الأسوأ في تاريخها الحديث، إذ ضربت فيضانات شديدة عدة مناطق في البلاد، متسببة في غمر أحياء كاملة بمياه بلغ ارتفاعها نحو ثلاثة...
ووسط هذه الظروف القاسية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية والتمديدات الهوائية في محاولات خطرة للوصول إلى وجهاتهم، في مشهد أقرب إلى العروض البهلوانية.
هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
13:16 GMT 26.11.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 26.11.2025)
تشهد تايلاند كارثة طبيعية هي من الأسوأ في تاريخها الحديث، إذ ضربت فيضانات شديدة عدة مناطق في البلاد، متسببة في غمر أحياء كاملة بمياه بلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار.
ووسط هذه الظروف القاسية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية والتمديدات الهوائية في محاولات خطرة للوصول إلى وجهاتهم، في مشهد أقرب إلى العروض البهلوانية.
وتكشف هذه اللقطات حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي في ظل استمرار الأزمة وصعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة.