هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
هربا من الفيضانات.. سكان يتنقلون عبر الأسلاك في تايلاند.. فيديو
ووسط هذه الظروف القاسية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية والتمديدات الهوائية في محاولات خطرة للوصول إلى وجهاتهم، في مشهد أقرب إلى العروض البهلوانية.شاب عربي ينفذ حركة بهلوانية على متن مروحية عسكرية ويحطم رقم "غينيس" العالمي... فيديوروبوت روسي يستعرض مهاراته في الرقص أمام بوتين... فيديو
تشهد تايلاند كارثة طبيعية هي من الأسوأ في تاريخها الحديث، إذ ضربت فيضانات شديدة عدة مناطق في البلاد، متسببة في غمر أحياء كاملة بمياه بلغ ارتفاعها نحو ثلاثة أمتار.
ووسط هذه الظروف القاسية، تداولت وسائل الإعلام ومواقع التواصل مشاهد غير مسبوقة تُظهر سكانا يضطرون للتنقل عبر الأسلاك الكهربائية والتمديدات الهوائية في محاولات خطرة للوصول إلى وجهاتهم، في مشهد أقرب إلى العروض البهلوانية.
وتكشف هذه اللقطات حجم المعاناة التي يعيشها الأهالي في ظل استمرار الأزمة وصعوبة عمليات الإنقاذ والإغاثة.
