عربي
https://sarabic.ae/20251125/الصين-تكشف-عن-طائرة-مسيرة-خفيفة-الوزن-بحجم-راحة-اليد-1107487685.html
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
سبوتنيك عربي
أطلقت الشركة الصينية "جينغشيانغ ويزيه تكنولوجي" طائرة "كولومب فلاي" المسيرة، يبلغ طول جناحيها 20 سم وتزن 4.21 غرام فقط، أي أخف من ورقة "A4". 25.11.2025, سبوتنيك عربي
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد

17:56 GMT 25.11.2025
© Photo / Social Media Images/ Xطائرة مسيرة بحجم راحة اليد
طائرة مسيرة بحجم راحة اليد - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2025
© Photo / Social Media Images/ X
تابعنا عبر
أطلقت الشركة الصينية "جينغشيانغ ويزيه تكنولوجي" طائرة "كولومب فلاي" المسيرة، يبلغ طول جناحيها 20 سم وتزن 4.21 غرام فقط، أي أخف من ورقة "A4".
وتعمل هذه الطائرة المسيرة بالطاقة الشمسية، وتزود بمحرك كهرستاتيكي منخفض الاستهلاك (0.568 واط) ويتمتع بقدرة رفع عالية (30.7 غرام/واط).
ووفقا للخبراء، فإن الابتكار قد يوسع نطاق عمل الطائرات الصغيرة المسيرة في الصين، ويفتح مجالا لتطبيقات جديدة مثل المراقبة على ارتفاع منخفض، وعمليات البحث والإنقاذ، والتصوير الجوي.
وتعد الصين متقدمة للغاية في مجال الطائرات المسيرة التجارية الصغيرة.
حيث تستثمر بشكل كبير في تطوير "اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع". ودمجه في التطبيقات التجارية مثل التوصيل والزراعة والمراقبة.
"سبوتنيك" ترصد أول رحلة مأهولة لـ"تاكسي جوي كهربائي" في معرض دبي للطيران 2025... فيديو
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو
