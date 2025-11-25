https://sarabic.ae/20251125/الصين-تكشف-عن-طائرة-مسيرة-خفيفة-الوزن-بحجم-راحة-اليد-1107487685.html
الصين تكشف عن طائرة مسيرة خفيفة الوزن بحجم راحة اليد
سبوتنيك عربي
أطلقت الشركة الصينية "جينغشيانغ ويزيه تكنولوجي" طائرة "كولومب فلاي" المسيرة، يبلغ طول جناحيها 20 سم وتزن 4.21 غرام فقط، أي أخف من ورقة "A4". 25.11.2025, سبوتنيك عربي
مجتمع
العالم
اختراع
طيارة دون طيار
نادي الفيديو
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/19/1107487787_0:0:872:491_1920x0_80_0_0_e15af149233028f4ab15d56c67824d94.jpg
وتعمل هذه الطائرة المسيرة بالطاقة الشمسية، وتزود بمحرك كهرستاتيكي منخفض الاستهلاك (0.568 واط) ويتمتع بقدرة رفع عالية (30.7 غرام/واط).ووفقا للخبراء، فإن الابتكار قد يوسع نطاق عمل الطائرات الصغيرة المسيرة في الصين، ويفتح مجالا لتطبيقات جديدة مثل المراقبة على ارتفاع منخفض، وعمليات البحث والإنقاذ، والتصوير الجوي. وتعد الصين متقدمة للغاية في مجال الطائرات المسيرة التجارية الصغيرة. حيث تستثمر بشكل كبير في تطوير "اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع". ودمجه في التطبيقات التجارية مثل التوصيل والزراعة والمراقبة.
العالم, اختراع, طيارة دون طيار, نادي الفيديو
أطلقت الشركة الصينية "جينغشيانغ ويزيه تكنولوجي" طائرة "كولومب فلاي" المسيرة، يبلغ طول جناحيها 20 سم وتزن 4.21 غرام فقط، أي أخف من ورقة "A4".
وتعمل هذه الطائرة المسيرة بالطاقة الشمسية، وتزود بمحرك كهرستاتيكي منخفض الاستهلاك (0.568 واط) ويتمتع بقدرة رفع عالية (30.7 غرام/واط).
ووفقا للخبراء، فإن الابتكار قد يوسع نطاق عمل الطائرات الصغيرة المسيرة في الصين، ويفتح مجالا لتطبيقات جديدة مثل المراقبة على ارتفاع منخفض، وعمليات البحث والإنقاذ، والتصوير الجوي.
وتعد الصين متقدمة للغاية في مجال الطائرات المسيرة التجارية الصغيرة.
حيث تستثمر بشكل كبير في تطوير "اقتصاد الطيران منخفض الارتفاع". ودمجه في التطبيقات التجارية مثل التوصيل والزراعة والمراقبة.