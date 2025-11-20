https://sarabic.ae/20251120/سبوتنيك-ترصد-أول-رحلة-مأهولة-لـتاكسي-جوي-كهربائي-في-معرض-دبي-للطيران--2025-فيديو-1107315140.html

"سبوتنيك" ترصد أول رحلة مأهولة لـ"تاكسي جوي كهربائي" في معرض دبي للطيران 2025... فيديو

شهد معرض دبي للطيران 2025، إنجازا نوعيا في مجال النقل الحضري المستدام، حيث جرى تنفيذ أول رحلة مأهولة ناجحة لـ"التاكسي الجوي الكهربائي" القادر على الإقلاع... 20.11.2025, سبوتنيك عربي

وانطلقت الرحلة من منطقة مرغم باتجاه مطار آل مكتوم الدولي، واستغرقت نحو 17 دقيقة فقط، لتؤكد جاهزية هذا الابتكار للدخول في منظومة التنقل الذكي داخل المدن.الطائرة تتميز بكونها كهربائية بالكامل وصفر انبعاثات تشغيلية، وتعمل بواسطة ستة محركات كهربائية، مع قدرة على استيعاب طيار واحد وأربعة ركاب.وتصل سرعتها القصوى إلى نحو 200 ميل/ساعة (320 كيلومترًا/ساعة)، فيما يقل مستوى ضوضائها عن الطائرات التقليدية ليكون بمستوى محادثة عادية، ما يجعلها مناسبة للاستخدام الحضري.وقد خضعت الطائرة لأكثر من 30 ألف ميل من التجارب الجوية على نماذج بالحجم الكامل، وتخضع حاليًا لبرنامج اعتماد دولي لضمان أعلى معايير السلامة.وتقود هيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA) المشروع من خلال وضع الإطار التنظيمي والتشريعي لتشغيل التاكسي الجوي، والإشراف على إنشاء محطات الإقلاع والهبوط العمودي.وقد تم إنجاز نحو 60% من أول محطة بالقرب من مطار دبي الدولي، إلى جانب خطط لإضافة ثلاث مهابط أخرى لدعم التشغيل التجاري. كما أكدت الهيئة أن المرحلة التجريبية ستبدأ في الربع الأول من عام 2026.

