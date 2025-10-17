الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض "جيتكس غلوبال" في دبي
© Sputnik . basel shartouhالكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
تواصل عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2025" المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهد الزوار والمشاركون في المعرض عرضًا أوليًا لأول طائرة كهربائية مخصصة للعمل كـ"تاكسي" جوي، وذلك ضمن جناح شركة الاتصالات "إي آند"، بالتعاون مع شركة "أريدج" الصينية المتخصصة في حلول التنقل الذكي.
وقال ممثل شركة "إي آند" أيمن عبد الفتاح، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نعرض منتجنا الجديد، وهو طائرة كهربائية صغيرة من نوع "هليكوبتر"، تحلّق على ارتفاع يصل إلى نحو 1000 قدم، وتستطيع قطع مسافة تقارب 200 كيلومتر في الشحنة الواحدة، التي تستغرق حوالي 20 دقيقة فقط".
وبيّن عبد الفتاح أن "الطائرة تأتي ضمن منظومة متكاملة تشمل سيارة مخصصة لتخزينها وشحنها، فعند انتهاء الشحنة، تدخل الطائرة تلقائيًا إلى السيارة ليعاد شحنها داخليًا، مما يتيح استخدامها مجددًا بكل سهولة".
© Sputnik . basel shartouhالكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
© Sputnik . basel shartouh
وأوضح عبد الفتاح أن "هذه التقنية من إنتاج شركة "أريدج" الصينية، وهي الجهة المطورة لكل من السيارة الكهربائية وطائرة "هليكوبتر" الكهربائية"، وأضاف: "عرضنا سابقًا هذا النموذج ميدانيًا في منطقة بلو جميرا، وأجرينا عليه اختبارات ناجحة. ومن المتوقع أن تكون هذه المركبة متاحة فعليًا في دبي بحلول عام 2026".
© Sputnik . basel shartouhالكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
© Sputnik . basel shartouh
وبحسب عبد الفتاح، تنتمي المركبة إلى "شركة "أريدج" الصينية، التابعة لمجموعة "إكسبينغ"، والتي تُعد من أبرز الشركات الناشئة في مجال المركبات الطائرة الكهربائية. وقد سجلت الطائرة اهتمامًا واسعًا من شركات خليجية، مع مئات الطلبات المسبقة".
© Sputnik . basel shartouhالكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض جيتكس غلوبال دبي
© Sputnik . basel shartouh
ولفت إلى أن "هذا التقنية تأتي في وقت تتسارع فيه جهود المدن الذكية لاعتماد "التكسي الطائر" كحل مستقبلي لتخفيف الازدحام وتقليل الانبعاثات، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل".
وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يُعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
14 أكتوبر, 13:27 GMT
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.