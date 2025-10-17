https://sarabic.ae/20251017/الكشف-عن-أول-طائرة-كهربائية-تاكسي-في-معرض-جيتكس-غلوبال-في-دبي-1106111962.html

الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض "جيتكس غلوبال" في دبي

الكشف عن أول طائرة كهربائية "تاكسي" في معرض "جيتكس غلوبال" في دبي

تواصل عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2025" المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث شهد الزوار والمشاركون في المعرض عرضًا أوليًا... 17.10.2025, سبوتنيك عربي

وقال ممثل شركة "إي آند" أيمن عبد الفتاح، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "نحن اليوم نعرض منتجنا الجديد، وهو طائرة كهربائية صغيرة من نوع "هليكوبتر"، تحلّق على ارتفاع يصل إلى نحو 1000 قدم، وتستطيع قطع مسافة تقارب 200 كيلومتر في الشحنة الواحدة، التي تستغرق حوالي 20 دقيقة فقط".وأوضح عبد الفتاح أن "هذه التقنية من إنتاج شركة "أريدج" الصينية، وهي الجهة المطورة لكل من السيارة الكهربائية وطائرة "هليكوبتر" الكهربائية"، وأضاف: "عرضنا سابقًا هذا النموذج ميدانيًا في منطقة بلو جميرا، وأجرينا عليه اختبارات ناجحة. ومن المتوقع أن تكون هذه المركبة متاحة فعليًا في دبي بحلول عام 2026".ولفت إلى أن "هذا التقنية تأتي في وقت تتسارع فيه جهود المدن الذكية لاعتماد "التكسي الطائر" كحل مستقبلي لتخفيف الازدحام وتقليل الانبعاثات، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار في قطاع النقل".ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.

