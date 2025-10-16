https://sarabic.ae/20251016/شاهين-الإمارات-تكشف-عن-مسيرة-ذكية-لمواجهة-حرائق-الأبراج-1106073786.html

"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج

وأوضح الملازم حمد التميمي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "درون "شاهين" تمثل نقلة نوعية في عمليات الإطفاء، حيث تم تصميمها لتكون استباقية في مواجهة الحرائق، وتعمل على تبريد المناطق المتضررة قبل وصول فرق الإطفاء الأرضية".وتتميز "شاهين" بقدرتها على حمل وزن يصل إلى 40 كيلوغراما، وتزويدها بخزان ماء ورغوة بسعة تتجاوز 1200 لتر، مع زمن تشغيل يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، قابل للتمديد باستخدام الطاقة الكهربائية الخارجية.وأكد التميمي أن "تطوير "شاهين" يأتي ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2033، تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة وتقليل زمن المكافحة، فضلًا عن حماية الأرواح والممتلكات من خلال التنبؤ الاستباقي بالحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي".وأضاف التميمي: "يجسد هذا الابتكار المحلي التزام دبي بتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في خدمة السلامة العامة، ويعكس ريادتها العالمية في مجال الإطفاء والوقاية، كما يعزز من جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع التحديات المعقدة، التي تفرضها البنية العمرانية الحديثة في الإمارة".ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.

