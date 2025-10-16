https://sarabic.ae/20251016/شاهين-الإمارات-تكشف-عن-مسيرة-ذكية-لمواجهة-حرائق-الأبراج-1106073786.html
"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
في إطار مشاركتها ضمن فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2025"، كشفت القيادة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، عن درون "شاهين"، الطائرة الذكية المسيرة والمخصصة لمكافحة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
في إطار مشاركتها ضمن فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2025"، كشفت القيادة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، عن درون "شاهين"، الطائرة الذكية المسيرة والمخصصة لمكافحة الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة، والتي تم تطويرها محليًا بأيدٍ إماراتية ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة باستخدام أحدث التقنيات.
وأوضح الملازم حمد التميمي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "درون "شاهين" تمثل نقلة نوعية
في عمليات الإطفاء، حيث تم تصميمها لتكون استباقية في مواجهة الحرائق، وتعمل على تبريد المناطق المتضررة قبل وصول فرق الإطفاء الأرضية".
وأضاف: "الطائرة قادرة على التحليق حتى ارتفاع 200 متر خلال 30 ثانية فقط، وهو ما يعادل تقريبا 50 طابقًا، ما يجعلها مثالية للتعامل مع حرائق الأبراج العالية في دبي".
وتتميز "شاهين" بقدرتها على حمل وزن يصل إلى 40 كيلوغراما، وتزويدها بخزان ماء ورغوة بسعة تتجاوز 1200 لتر، مع زمن تشغيل يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، قابل للتمديد باستخدام الطاقة الكهربائية الخارجية.
كما تم تزويد الجيل الثاني منها بمستشعرات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحديد المسافة المثلى للتعامل مع النيران، وتوفر إمكانية الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة على ارتفاع 300 متر.
وأكد التميمي أن "تطوير "شاهين" يأتي ضمن رؤية استراتيجية
تمتد حتى عام 2033، تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة وتقليل زمن المكافحة، فضلًا عن حماية الأرواح والممتلكات من خلال التنبؤ الاستباقي بالحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي".
وأضاف التميمي: "يجسد هذا الابتكار المحلي التزام دبي بتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في خدمة السلامة العامة، ويعكس ريادتها العالمية في مجال الإطفاء والوقاية، كما يعزز من جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع التحديات المعقدة، التي تفرضها البنية العمرانية الحديثة في الإمارة".
وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا
