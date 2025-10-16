"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج

عربي
بث مباشر... بوتين يلقي كلمة في المنتدى الدولي "أسبوع الطاقة الروسي"
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: زيارة الشرع تتوج العلاقات السورية الروسية التي لم تنقطع
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
18:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
منظم حرارة الأرض وترياق عام لسموم الثعابين وقمر انسيلادوس الصالح للحياة وتفرد الذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251016/شاهين-الإمارات-تكشف-عن-مسيرة-ذكية-لمواجهة-حرائق-الأبراج-1106073786.html
"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
سبوتنيك عربي
في إطار مشاركتها ضمن فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2025"، كشفت القيادة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، عن درون "شاهين"، الطائرة الذكية المسيرة والمخصصة لمكافحة... 16.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-16T11:03+0000
2025-10-16T11:03+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
دبي
درون
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106073280_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_30dff437d0ef443a47b92bd75a8ba34b.jpg
وأوضح الملازم حمد التميمي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "درون "شاهين" تمثل نقلة نوعية في عمليات الإطفاء، حيث تم تصميمها لتكون استباقية في مواجهة الحرائق، وتعمل على تبريد المناطق المتضررة قبل وصول فرق الإطفاء الأرضية".وتتميز "شاهين" بقدرتها على حمل وزن يصل إلى 40 كيلوغراما، وتزويدها بخزان ماء ورغوة بسعة تتجاوز 1200 لتر، مع زمن تشغيل يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، قابل للتمديد باستخدام الطاقة الكهربائية الخارجية.وأكد التميمي أن "تطوير "شاهين" يأتي ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2033، تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة وتقليل زمن المكافحة، فضلًا عن حماية الأرواح والممتلكات من خلال التنبؤ الاستباقي بالحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي".وأضاف التميمي: "يجسد هذا الابتكار المحلي التزام دبي بتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في خدمة السلامة العامة، ويعكس ريادتها العالمية في مجال الإطفاء والوقاية، كما يعزز من جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع التحديات المعقدة، التي تفرضها البنية العمرانية الحديثة في الإمارة".ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
https://sarabic.ae/20251016/شرطة-دبي-تكشف-عن-منظومة-مرورية-ذكية-للحد-من-الحوادث-في-معرض-جيتكس-غلوبال-2025--1106067966.html
https://sarabic.ae/20251015/الإمارات-تكشف-روبوتا-ذكيا-خلال-معرض-جيتكس-غلوبال-2025-في-دبي-1106027202.html
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/10/1106073280_256:0:1024:576_1920x0_80_0_0_fed32101dc42e699b478bf2faae2f159.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, درون, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, درون, تقارير سبوتنيك, حصري

"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج

11:03 GMT 16.10.2025
© Sputnik . basel shartouh"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
شاهين... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
في إطار مشاركتها ضمن فعاليات معرض "جيتكس غلوبال 2025"، كشفت القيادة العامة للدفاع المدني في إمارة دبي، عن درون "شاهين"، الطائرة الذكية المسيرة والمخصصة لمكافحة الحرائق في الأبراج والمباني الشاهقة، والتي تم تطويرها محليًا بأيدٍ إماراتية ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز السلامة العامة باستخدام أحدث التقنيات.
وأوضح الملازم حمد التميمي، في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أن "درون "شاهين" تمثل نقلة نوعية في عمليات الإطفاء، حيث تم تصميمها لتكون استباقية في مواجهة الحرائق، وتعمل على تبريد المناطق المتضررة قبل وصول فرق الإطفاء الأرضية".

وأضاف: "الطائرة قادرة على التحليق حتى ارتفاع 200 متر خلال 30 ثانية فقط، وهو ما يعادل تقريبا 50 طابقًا، ما يجعلها مثالية للتعامل مع حرائق الأبراج العالية في دبي".

شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث خلال معرض جيتكس غلوبال 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث في معرض "جيتكس غلوبال 2025"
10:46 GMT
وتتميز "شاهين" بقدرتها على حمل وزن يصل إلى 40 كيلوغراما، وتزويدها بخزان ماء ورغوة بسعة تتجاوز 1200 لتر، مع زمن تشغيل يتراوح بين 25 إلى 30 دقيقة، قابل للتمديد باستخدام الطاقة الكهربائية الخارجية.
كما تم تزويد الجيل الثاني منها بمستشعرات تعمل بالذكاء الاصطناعي، تتيح تحديد المسافة المثلى للتعامل مع النيران، وتوفر إمكانية الطيران لمدة تصل إلى 24 ساعة على ارتفاع 300 متر.
وأكد التميمي أن "تطوير "شاهين" يأتي ضمن رؤية استراتيجية تمتد حتى عام 2033، تهدف إلى تعزيز الاستجابة السريعة وتقليل زمن المكافحة، فضلًا عن حماية الأرواح والممتلكات من خلال التنبؤ الاستباقي بالحوادث باستخدام الذكاء الاصطناعي".
© Sputnik . basel shartouh"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
شاهين... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج - سبوتنيك عربي, 1920, 16.10.2025
"شاهين"... الإمارات تكشف عن مسيرة ذكية لمواجهة حرائق الأبراج
© Sputnik . basel shartouh
وأضاف التميمي: "يجسد هذا الابتكار المحلي التزام دبي بتوظيف الحلول الرقمية المتقدمة في خدمة السلامة العامة، ويعكس ريادتها العالمية في مجال الإطفاء والوقاية، كما يعزز من جاهزية فرق الدفاع المدني للتعامل مع التحديات المعقدة، التي تفرضها البنية العمرانية الحديثة في الإمارة".
وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
روبوت إماراتي ذكي يرصد الحرائق... مشروع طلابي يعرض في جيتكس دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الإمارات تكشف روبوتا ذكيا خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
أمس, 13:09 GMT
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала