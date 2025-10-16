عربي
القوات الروسية تستهدف بصواريخ "كينجال" مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني- الدفاع الروسية
شركة لبنانية تكشف عن أحدث نظام تتبع لإدارة الأساطيل خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركة لبنانية تكشف عن أحدث نظام تتبع لإدارة الأساطيل خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركة لبنانية تكشف عن أحدث نظام تتبع لإدارة الأساطيل خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي

حصري
تواصل عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال دبي 2025"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة واسعة من كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية والمالية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المعرض يشهد زخمًا لافتًا منذ انطلاقه، حيث تشير الإحصائيات الأولية الصادرة عن المنظمين إلى تجاوز عدد الزوار حاجز الـ200 ألف زائر حتى الآن، فيما تشارك أكثر من 6 آلاف شركة تمثل 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وضمن فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، برزت مشاركة عدد من الشركات العربية، التي عرضت حلولًا تقنية مبتكرة، من بينها شركة "نافليب" اللبنانية، التي لفتت الأنظار بنظام "جي بي إس" هو الأحدث في مجاله على مستوى العالم. هذا النظام المتطور يجمع بين التتبع المباشر، التحليلات الذكية وإدارة الأساطيل والمهام، ويُعد نموذجًا عربيًا منافسًا في قطاع التكنولوجيا، الذي لطالما احتكرته شركات عالمية.

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد شربل نصر، ممثل شركة "نافليب"، أن "النظام يخدم الشركات والأفراد على حد سواء، ويواكب أعلى المعايير العالمية"، مشيرًا إلى أن "النظام يتيح تتبع المركبات في الوقت الفعلي عبر لوحة تحكم تفاعلية، مدعومة بكاميرا لوحة القيادة، ترصد ما يحدث داخل السيارة وخارجها، مما يعزز من مستويات الأمان والشفافية".

وأضاف: "نحن لا نخدم فقط الشركات، بل أيضا الأفراد الذين يهتمون بسلامة عائلاتهم، من خلال خدمة التتبع الشخصي، التي تتيح معرفة أماكن وجود أفراد الأسرة لحظة بلحظة".

ووفقا لنصر، يقدم نظام "نافليب" أدوات متقدمة لمراقبة سلوك السائقين، مثل السرعة الزائدة، الكبح الحاد والتسارع المفاجئ، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انتهاك، كما يتيح مراقبة دقيقة لاستهلاك الوقود، ما يساعد الشركات على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة.

ويشمل النظام أيضا إدارة متكاملة للصيانة، من خلال تذكيرات دورية، سجل تاريخ الخدمة، وتتبع تكاليف الصيانة، بالإضافة إلى مراجعة دقيقة لعداد المسافات وفترات الخدمة السابقة، ما يضمن جاهزية المركبات ويقلل من الأعطال غير المتوقعة، بحسب ممثل الشركة.

من جهة أخرى، تقدم الشركة نظام "تراك لوجي" لإدارة المهام، والذي يتيح جدولة مرنة للمهام المتكررة وغير المتكررة، مع تحديد أوقات الوصول وفترات الخدمة لكل مهمة. ويدعم النظام تتبع حي لتقدم المهام، ما يساعد مديري الأسطول على اتخاذ قرارات سريعة وتفادي التأخيرات، كما يمكن تخصيص عدة مهام ضمن مسار واحد، وهو ما يعد مثاليا لقطاعات النقل، اللوجستيات، وخدمات التوصيل.
ويتيح النظام أيضا مجموعة واسعة من التقارير والتحليلات، تشمل حالة المهام اليومية، ملخصات مهام السائقين والأسطول، وتفاصيل دقيقة حول الأداء، الوقت، المسافة، والانتهاكات، ما يمنح الشركات رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين عملياتها.
وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات. وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
