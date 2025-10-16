https://sarabic.ae/20251016/شركة-لبنانية-تكشف-عن-أحدث-نظام-تتبع-لإدارة-الأساطيل-خلال-معرض-جيتكس-غلوبال-2025-في-دبي-1106064890.html

شركة لبنانية تكشف عن أحدث نظام تتبع لإدارة الأساطيل خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي

تواصل عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال دبي 2025"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة واسعة من كبرى شركات التكنولوجيا... 16.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-16T08:53+0000

2025-10-16T08:53+0000

2025-10-16T09:13+0000

الامارات العربية المتحدة

دبي

معرض

تقارير سبوتنيك

حصري

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن المعرض يشهد زخمًا لافتًا منذ انطلاقه، حيث تشير الإحصائيات الأولية الصادرة عن المنظمين إلى تجاوز عدد الزوار حاجز الـ200 ألف زائر حتى الآن، فيما تشارك أكثر من 6 آلاف شركة تمثل 170 دولة من مختلف أنحاء العالم.وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، أكد شربل نصر، ممثل شركة "نافليب"، أن "النظام يخدم الشركات والأفراد على حد سواء، ويواكب أعلى المعايير العالمية"، مشيرًا إلى أن "النظام يتيح تتبع المركبات في الوقت الفعلي عبر لوحة تحكم تفاعلية، مدعومة بكاميرا لوحة القيادة، ترصد ما يحدث داخل السيارة وخارجها، مما يعزز من مستويات الأمان والشفافية".ووفقا لنصر، يقدم نظام "نافليب" أدوات متقدمة لمراقبة سلوك السائقين، مثل السرعة الزائدة، الكبح الحاد والتسارع المفاجئ، مع إرسال تنبيهات فورية عند حدوث أي انتهاك، كما يتيح مراقبة دقيقة لاستهلاك الوقود، ما يساعد الشركات على تقليل التكاليف التشغيلية وتحسين الكفاءة.من جهة أخرى، تقدم الشركة نظام "تراك لوجي" لإدارة المهام، والذي يتيح جدولة مرنة للمهام المتكررة وغير المتكررة، مع تحديد أوقات الوصول وفترات الخدمة لكل مهمة. ويدعم النظام تتبع حي لتقدم المهام، ما يساعد مديري الأسطول على اتخاذ قرارات سريعة وتفادي التأخيرات، كما يمكن تخصيص عدة مهام ضمن مسار واحد، وهو ما يعد مثاليا لقطاعات النقل، اللوجستيات، وخدمات التوصيل.ويتيح النظام أيضا مجموعة واسعة من التقارير والتحليلات، تشمل حالة المهام اليومية، ملخصات مهام السائقين والأسطول، وتفاصيل دقيقة حول الأداء، الوقت، المسافة، والانتهاكات، ما يمنح الشركات رؤى قابلة للتنفيذ لتحسين عملياتها.ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.

2025

