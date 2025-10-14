شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شهدت النسخة 45 من معرض "جيتكس غلوبال" في دبي حضورًا مميزًا لعدد من الشركات الروسية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأتمتة الصناعية، وإدارة البنية التحتية الرقمية، حيث عرضت حلولًا متقدمة تعكس تطور الابتكار التقني في روسيا.
قدمت "بِتروبوتيكس إكسبورت"، الشركة المتخصصة في تصنيع الروبوتات والمعدات عالية التقنية، مجموعة متكاملة من حلول الأتمتة الصناعية تشمل روبوتات دلتا، الهياكل المعيارية، أنظمة الرؤية الآلية، والناقلات الذكية.
وتركز الشركة بشكل خاص على قطاع الصناعات الغذائية، حيث تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكاليف التشغيلية.
📹انطلاق فعاليات "جايتكس غلوبال" في دبي: أكبر معرض تقني في العالم يجمع نخبة الابتكار الدولي— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) October 14, 2025
انطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جايتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يُعقد سنوياً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ويُعد المعرض منصة دولية رائدة… pic.twitter.com/AWjhFJbP3J
وتمتد خبرة "بتروبوتيكس" عبر دورة الإنتاج الكاملة، من البحث والتطوير إلى التصنيع والتركيب وخدمة ما بعد البيع، مما يتيح للمصنعين تبني التصنيع الذكي والتحول الرقمي بثقة واستدامة.
أما شركة "داتا أندر كونترول تكنولوجيز"، فقد استعرضت حلولها الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما في ذلك منصات مثل البحث الذكي لإدارة المعرفة، و"سمارت بي اَي" للتحليلات المتقدمة.
وتتميز الشركة بمزيج فريد يجمع بين البحث العلمي العميق بقيادة خبراء حاصلين على درجة الدكتوراه، والخبرة العملية في ستة قطاعات صناعية. حيث تقدم "دي يو سي" حلولًا قابلة للتوسع تشمل بحيرات البيانات، المستودعات، والتطبيقات الذكية، مما يساعد المؤسسات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
من جهتها، كشفت شركة "جيت موبيت" عن منصتها الرقمية الموحدة نظام جنرال موتورز الذكي، التي تتيح إدارة مستقلة لنقاط النهاية وتعزز أمن المؤسسات في بيئات التشغيل المتغيرة.
ويعمل النظام بالتكامل مع جهاز"جي إم بوكس" لتقديم حل متوازن يجمع بين مرونة البرمجيات واستقرار الأجهزة. وتتبنى" جيت موبيت" نهجًا يتجاوز الأتمتة التقليدية نحو الاستقلالية التشغيلية، مما يتيح للمؤسسات تحقيق نتائج ذكية ومستدامة.
وفي سياق متصل، التقت وكالة "سبوتنيك" بأحد مطوري برامج الطيران الخاصة بالطائرات بدون طيار، والذي أشاد بتجربة الشركات الروسية في هذا المجال، مؤكدًا أن الأنظمة المطورة تتميز بالقوة والمرونة وسهولة الاستخدام، إلى جانب متانة التصميم ودقته.
وأوضح أن هذه الميزات تعكس عمق الخبرة الهندسية والتقنية التي تمتلكها روسيا في تطوير حلول الطيران الذكي، مما يجعلها منافسًا عالميًا في قطاع "درونز"، سواء في التطبيقات المدنية أو الصناعية.
ويعكس الحضور الروسي اللافت في معرض "جيتكس"، التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ويؤكد على الدور المتنامي للشركات الروسية في تشكيل مستقبل الصناعة الرقمية عالميًا.