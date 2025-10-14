https://sarabic.ae/20251014/شركات-التكنولوجيا-الروسية-تبرز-في-معرض-جيتكس-غلوبال-2025-في-دبي-1106000751.html

شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي

سبوتنيك عربي

شهدت النسخة 45 من معرض "جيتكس غلوبال" في دبي حضورًا مميزًا لعدد من الشركات الروسية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأتمتة الصناعية، وإدارة البنية التحتية... 14.10.2025, سبوتنيك عربي

قدمت "بِتروبوتيكس إكسبورت"، الشركة المتخصصة في تصنيع الروبوتات والمعدات عالية التقنية، مجموعة متكاملة من حلول الأتمتة الصناعية تشمل روبوتات دلتا، الهياكل المعيارية، أنظمة الرؤية الآلية، والناقلات الذكية. وتمتد خبرة "بتروبوتيكس" عبر دورة الإنتاج الكاملة، من البحث والتطوير إلى التصنيع والتركيب وخدمة ما بعد البيع، مما يتيح للمصنعين تبني التصنيع الذكي والتحول الرقمي بثقة واستدامة. أما شركة "داتا أندر كونترول تكنولوجيز"، فقد استعرضت حلولها الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما في ذلك منصات مثل البحث الذكي لإدارة المعرفة، و"سمارت بي اَي" للتحليلات المتقدمة. وتتميز الشركة بمزيج فريد يجمع بين البحث العلمي العميق بقيادة خبراء حاصلين على درجة الدكتوراه، والخبرة العملية في ستة قطاعات صناعية. حيث تقدم "دي يو سي" حلولًا قابلة للتوسع تشمل بحيرات البيانات، المستودعات، والتطبيقات الذكية، مما يساعد المؤسسات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل، التقت وكالة "سبوتنيك" بأحد مطوري برامج الطيران الخاصة بالطائرات بدون طيار، والذي أشاد بتجربة الشركات الروسية في هذا المجال، مؤكدًا أن الأنظمة المطورة تتميز بالقوة والمرونة وسهولة الاستخدام، إلى جانب متانة التصميم ودقته.ويعكس الحضور الروسي اللافت في معرض "جيتكس"، التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ويؤكد على الدور المتنامي للشركات الروسية في تشكيل مستقبل الصناعة الرقمية عالميًا.

