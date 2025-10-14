شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
ذكرى ميلاد ليرمنتوف: حينما يولد البطل من رحم المعاناة !
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
الجزائر وتونس توقعان اتفاقًا للتعاون العسكري
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
12:35 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
16:03 GMT
15 د
مرايا العلوم
نهاية الكون بالتجميد العظيم ودور المطر في بدء الحياة الأرضية
16:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:48 GMT
12 د
بلا قيود
خبير: مناورات الناتو النووية يمكن أن تشكل استفزازا وتهديدا لروسيا
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: اجتماع بين سوريا وتركيا هو لمناقشة تحييد الخطر الكردي على حدودها الجنوبية
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد صعود قياسي في الأسعار هل يشهد الذهب موجة تصحيحية بعد اتفاق غزة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251014/شركات-التكنولوجيا-الروسية-تبرز-في-معرض-جيتكس-غلوبال-2025-في-دبي-1106000751.html
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
سبوتنيك عربي
شهدت النسخة 45 من معرض "جيتكس غلوبال" في دبي حضورًا مميزًا لعدد من الشركات الروسية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأتمتة الصناعية، وإدارة البنية التحتية... 14.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-14T13:27+0000
2025-10-14T13:27+0000
الامارات العربية المتحدة
روسيا
معرض
أخبار الذكاء الاصطناعي
دبي
تقارير سبوتنيك
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105999731_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9baf2e29c0c822c37a2b09268eb5e848.jpg
قدمت "بِتروبوتيكس إكسبورت"، الشركة المتخصصة في تصنيع الروبوتات والمعدات عالية التقنية، مجموعة متكاملة من حلول الأتمتة الصناعية تشمل روبوتات دلتا، الهياكل المعيارية، أنظمة الرؤية الآلية، والناقلات الذكية. وتمتد خبرة "بتروبوتيكس" عبر دورة الإنتاج الكاملة، من البحث والتطوير إلى التصنيع والتركيب وخدمة ما بعد البيع، مما يتيح للمصنعين تبني التصنيع الذكي والتحول الرقمي بثقة واستدامة. أما شركة "داتا أندر كونترول تكنولوجيز"، فقد استعرضت حلولها الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما في ذلك منصات مثل البحث الذكي لإدارة المعرفة، و"سمارت بي اَي" للتحليلات المتقدمة. وتتميز الشركة بمزيج فريد يجمع بين البحث العلمي العميق بقيادة خبراء حاصلين على درجة الدكتوراه، والخبرة العملية في ستة قطاعات صناعية. حيث تقدم "دي يو سي" حلولًا قابلة للتوسع تشمل بحيرات البيانات، المستودعات، والتطبيقات الذكية، مما يساعد المؤسسات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي سياق متصل، التقت وكالة "سبوتنيك" بأحد مطوري برامج الطيران الخاصة بالطائرات بدون طيار، والذي أشاد بتجربة الشركات الروسية في هذا المجال، مؤكدًا أن الأنظمة المطورة تتميز بالقوة والمرونة وسهولة الاستخدام، إلى جانب متانة التصميم ودقته.ويعكس الحضور الروسي اللافت في معرض "جيتكس"، التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ويؤكد على الدور المتنامي للشركات الروسية في تشكيل مستقبل الصناعة الرقمية عالميًا.
الامارات العربية المتحدة
دبي
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0e/1105999731_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_0131220c68e0e4eeaae9122800413d4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الامارات العربية المتحدة, روسيا, معرض, أخبار الذكاء الاصطناعي, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري
الامارات العربية المتحدة, روسيا, معرض, أخبار الذكاء الاصطناعي, دبي, تقارير سبوتنيك, حصري

شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي

13:27 GMT 14.10.2025
© Sputnik . basel shartouhشركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض جيتكس غلوبال 2025 في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
© Sputnik . basel shartouh
تابعنا عبر
حصري
شهدت النسخة 45 من معرض "جيتكس غلوبال" في دبي حضورًا مميزًا لعدد من الشركات الروسية الرائدة في مجالات الذكاء الاصطناعي، الأتمتة الصناعية، وإدارة البنية التحتية الرقمية، حيث عرضت حلولًا متقدمة تعكس تطور الابتكار التقني في روسيا.
قدمت "بِتروبوتيكس إكسبورت"، الشركة المتخصصة في تصنيع الروبوتات والمعدات عالية التقنية، مجموعة متكاملة من حلول الأتمتة الصناعية تشمل روبوتات دلتا، الهياكل المعيارية، أنظمة الرؤية الآلية، والناقلات الذكية.
وتركز الشركة بشكل خاص على قطاع الصناعات الغذائية، حيث تساهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين الجودة وخفض التكاليف التشغيلية.
وتمتد خبرة "بتروبوتيكس" عبر دورة الإنتاج الكاملة، من البحث والتطوير إلى التصنيع والتركيب وخدمة ما بعد البيع، مما يتيح للمصنعين تبني التصنيع الذكي والتحول الرقمي بثقة واستدامة.
أما شركة "داتا أندر كونترول تكنولوجيز"، فقد استعرضت حلولها الذكية في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، بما في ذلك منصات مثل البحث الذكي لإدارة المعرفة، و"سمارت بي اَي" للتحليلات المتقدمة.
© Sputnik . basel shartouhشركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض جيتكس غلوبال 2025 في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
© Sputnik . basel shartouh
وتتميز الشركة بمزيج فريد يجمع بين البحث العلمي العميق بقيادة خبراء حاصلين على درجة الدكتوراه، والخبرة العملية في ستة قطاعات صناعية. حيث تقدم "دي يو سي" حلولًا قابلة للتوسع تشمل بحيرات البيانات، المستودعات، والتطبيقات الذكية، مما يساعد المؤسسات على تحويل البيانات المعقدة إلى قرارات استراتيجية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
© Sputnik . basel shartouhشركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض جيتكس غلوبال 2025 في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
© Sputnik . basel shartouh
من جهتها، كشفت شركة "جيت موبيت" عن منصتها الرقمية الموحدة نظام جنرال موتورز الذكي، التي تتيح إدارة مستقلة لنقاط النهاية وتعزز أمن المؤسسات في بيئات التشغيل المتغيرة.
© Sputnik . basel shartouhشركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض جيتكس غلوبال 2025 في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
© Sputnik . basel shartouh
ويعمل النظام بالتكامل مع جهاز"جي إم بوكس" لتقديم حل متوازن يجمع بين مرونة البرمجيات واستقرار الأجهزة. وتتبنى" جيت موبيت" نهجًا يتجاوز الأتمتة التقليدية نحو الاستقلالية التشغيلية، مما يتيح للمؤسسات تحقيق نتائج ذكية ومستدامة.
وفي سياق متصل، التقت وكالة "سبوتنيك" بأحد مطوري برامج الطيران الخاصة بالطائرات بدون طيار، والذي أشاد بتجربة الشركات الروسية في هذا المجال، مؤكدًا أن الأنظمة المطورة تتميز بالقوة والمرونة وسهولة الاستخدام، إلى جانب متانة التصميم ودقته.
© Sputnik . basel shartouhشركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض جيتكس غلوبال 2025 في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 14.10.2025
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
© Sputnik . basel shartouh
وأوضح أن هذه الميزات تعكس عمق الخبرة الهندسية والتقنية التي تمتلكها روسيا في تطوير حلول الطيران الذكي، مما يجعلها منافسًا عالميًا في قطاع "درونز"، سواء في التطبيقات المدنية أو الصناعية.
ويعكس الحضور الروسي اللافت في معرض "جيتكس"، التقدم المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة، ويؤكد على الدور المتنامي للشركات الروسية في تشكيل مستقبل الصناعة الرقمية عالميًا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала