روسيا تستعرض أغلى خاتم من الألماس النادر في معرض "الشرق الأوسط" للمجوهرات بالإمارات

ضمن معرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات، المقام في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في إمارة الشارقة، شاركت روسيا بقطعة من الألماس النادر حول العالم، تبلغ... 27.09.2025, سبوتنيك عربي

وقال ماكسيم سيليخوف، مؤسس ومدير شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية وفي لقاء مع "سبوتنيك"، إن "شركته تقدم مجموعة من أندر وأفخم المجوهرات في العالم".وأضاف: "نحن لا نقدم مجرد مجوهرات، بل قطعًا فنية نادرة، مرصعة بأحجار كريمة ذات تاريخ وقيمة علمية موثقة. لدينا سبينل بوزن 46 قيراطًا من طاجيكستان، وهو من أندر الأنواع عالميًا، مع شهادات رسمية من مختبر GI تؤكد فرادته".وتابع: "كما نعرض ألماسة خضراء بوزن 18 قيراطًا، تم استخراجها في روسيا عام 2008، واشتُريت في مزاد عالمي. آخر ألماسة خضراء بوزن 3 قيراطات بيعت بسعر 18 مليون دولار، أما التي نعرضها فتُقدّر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار".وتشمل المجموعة أيضًا زمردًا كولومبيًا نادرًا بوزن يصل إلى 55 قيراطًا، وسافير "رويال بلو" بأحجام تبدأ من 10 قيراطات، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الفيروز الإيراني عالي الجودة.يُذكر أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات هو حدث يُقام مرتين سنويًا في مركز "إكسبو الشارقة"، الإمارات العربية المتحدة، ويتيح فرصة للتواصل والتجارة والتسوق الفاخر لعشاق السلع الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات ذات العلامات التجارية، ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.انطلاق فعاليات معرض "مينا فود" للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع.. صور وفيديواقتصادي مغربي يوضح الآثار السلبية لتوجه المغرب نحو "زيادة الاقتراض"

