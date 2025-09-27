https://sarabic.ae/20250927/روسيا-تستعرض-أغلى-خاتم-من-الألماس-النادر-في-معرض-الشرق-الأوسط-للمجوهرات-بالإمارات-1105324083.html
روسيا تستعرض أغلى خاتم من الألماس النادر في معرض "الشرق الأوسط" للمجوهرات بالإمارات
وقال ماكسيم سيليخوف، مؤسس ومدير شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية وفي لقاء مع "سبوتنيك"، إن "شركته تقدم مجموعة من أندر وأفخم المجوهرات في العالم".وأضاف: "نحن لا نقدم مجرد مجوهرات، بل قطعًا فنية نادرة، مرصعة بأحجار كريمة ذات تاريخ وقيمة علمية موثقة. لدينا سبينل بوزن 46 قيراطًا من طاجيكستان، وهو من أندر الأنواع عالميًا، مع شهادات رسمية من مختبر GI تؤكد فرادته".وتابع: "كما نعرض ألماسة خضراء بوزن 18 قيراطًا، تم استخراجها في روسيا عام 2008، واشتُريت في مزاد عالمي. آخر ألماسة خضراء بوزن 3 قيراطات بيعت بسعر 18 مليون دولار، أما التي نعرضها فتُقدّر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار".وتشمل المجموعة أيضًا زمردًا كولومبيًا نادرًا بوزن يصل إلى 55 قيراطًا، وسافير "رويال بلو" بأحجام تبدأ من 10 قيراطات، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الفيروز الإيراني عالي الجودة.يُذكر أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات هو حدث يُقام مرتين سنويًا في مركز "إكسبو الشارقة"، الإمارات العربية المتحدة، ويتيح فرصة للتواصل والتجارة والتسوق الفاخر لعشاق السلع الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات ذات العلامات التجارية، ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.
10:01 GMT 27.09.2025 (تم التحديث: 10:10 GMT 27.09.2025)
ضمن معرض الشرق الأوسط للمجوهرات والساعات، المقام في الإمارات العربية المتحدة وتحديدًا في إمارة الشارقة، شاركت روسيا بقطعة من الألماس النادر حول العالم، تبلغ قيمتها السوقية ما يقارب 5 ملايين دولار.
وقال ماكسيم سيليخوف، مؤسس ومدير شركة "سيليخوف دايموندز" الروسية وفي لقاء مع "سبوتنيك"، إن "شركته تقدم مجموعة من أندر وأفخم المجوهرات في العالم".
وأكد أن مشاركتهم في المعارض الدولية باتت تقليدًا سنويًا منذ خمس سنوات، وأنهم يستعدون للتوسع في منطقة الخليج عبر عروض مرتقبة في دبي، البحرين، والسعودية.
وأضاف: "نحن لا نقدم مجرد مجوهرات، بل قطعًا فنية نادرة، مرصعة بأحجار كريمة ذات تاريخ وقيمة علمية موثقة. لدينا سبينل بوزن 46 قيراطًا من طاجيكستان، وهو من أندر الأنواع عالميًا، مع شهادات رسمية من مختبر GI تؤكد فرادته".
وتابع: "كما نعرض ألماسة خضراء بوزن 18 قيراطًا، تم استخراجها في روسيا عام 2008، واشتُريت في مزاد عالمي. آخر ألماسة خضراء بوزن 3 قيراطات بيعت بسعر 18 مليون دولار، أما التي نعرضها فتُقدّر قيمتها بنحو 5 ملايين دولار".
وتشمل المجموعة أيضًا زمردًا كولومبيًا نادرًا بوزن يصل إلى 55 قيراطًا، وسافير "رويال بلو" بأحجام تبدأ من 10 قيراطات، بالإضافة إلى مجموعة مختارة من الفيروز الإيراني عالي الجودة.
وختم سيليخوف حديثه بالقول: "نحن فخورون بأن تكون المجوهرات الروسية جزءًا من هذا المشهد العالمي، ونؤمن بأن منطقة الخليج تستحق أن ترى وتقتني هذه الكنوز الفنية النادرة".
يُذكر أن معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات هو حدث يُقام مرتين سنويًا في مركز "إكسبو الشارقة"، الإمارات العربية المتحدة، ويتيح فرصة للتواصل والتجارة والتسوق الفاخر لعشاق السلع الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة والساعات ذات العلامات التجارية، ويستقطب مشاركين من أكثر من 50 دولة.