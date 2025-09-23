https://sarabic.ae/20250923/انطلاق-فعاليات-معرض-مينا-فود-للمواد-الغذائية-في-بنغازي-وسط-حضور-محلي-ودولي-واسع-1105177588.html

انطلاق فعاليات معرض "مينا فود" للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع

انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات معرض "مينا" للأغذية على أرض معارض "إكسبو ليبيا للمواد الغذائية" في دورته الثانية، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من شركات متخصصة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي

ويأتي المعرض ليؤكد أهمية بنغازي كواجهة اقتصادية وتجارية تحتضن مثل هذه التظاهرات التي تسهم في تنشيط السوق المحلي وتشجيع الاستثمار.وتميزت الفعاليات بتنظيم أنشطة ثقافية وتراثية ومسابقات متنوعة، أضافت على أجواء المعرض طابعاً جماهيرياً كبيراً، حيث شهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين بالقطاع الغذائي.ويُعد المعرض منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والحلول في قطاع المواد الغذائية، فضلاً عن كونه فرصة لتبادل التجارب بين الشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تطوير السوق الليبي ورفع مستوى المنافسة والجودة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال المهدي البهلول، مدير معرض "مينا فود": "تشرفنا بالمشاركة الروسية ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض مينا فود، التي أضافت بُعداً مميزاً على مستوى المشاركات الدولية. كما نتطلع إلى أن تتوسع هذه المشاركة في الدورات القادمة بشكل أكبر، خاصة وأن روسيا الاتحادية تُعد من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية ذات الجودة العالية".وأكد أن المعرض لن يقتصر على هذه الدورة فقط، بل ستكون هناك نسخ قادمة سنعمل على تطويرها لتواكب متطلبات السوق.وأوضح أن فعاليات المعرض ستستمر على مدار أربعة أيام، تتخللها العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والأنشطة الترفيهية والمسابقات، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز جسور التعاون بين الشركات المحلية والدولية وتوفير منصة للتعارف وتبادل الخبرات.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "قمنا بعرض مجموعة من المنتجات الروسية في عدة مجالات وتخصصات، وقد وصلت إلى مدينة بنغازي منذ شهر فبراير(شباط) الماضي، ولاقت اهتماماً متزايداً من السوق المحلي. كما أنني وجدت في بنغازي مدينة نابضة بالحياة، وذات طابع خاص جعلني أحبها كثيراً، وهو ما يشجعنا على المضي قدماً في توسيع حضورنا وتطوير شراكات مثمرة داخل ليبيا".

