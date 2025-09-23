انطلاق فعاليات معرض "مينا فود" للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
08:18 GMT
19 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
08:37 GMT
23 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
09:21 GMT
39 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
10:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
11:48 GMT
11 د
مساحة حرة
ماذا فعلت التغيرات المناخية بالبحر المتوسط والمدن المطلة عليه
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نحمي حقوق المبدع في زمن القرصنة الرقمية؟
16:03 GMT
18 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:21 GMT
30 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: ظهور تحالفات عربية إسلامية بعد ضرب الدوحة لردع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
18:00 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الخريف في أعمال الشعراء الروس.. من التأمل الوجودي إلى الحنين للطفولة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
08:18 GMT
6 د
مساحة حرة
كيف تؤثر العقوبات الأمريكية ضد روسيا على الاقتصاد الأمريكي
08:24 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
08:53 GMT
7 د
نبض افريقيا
فرنسا تجمد تعاونها الأمني مع مالي، تنازع على الفوز في الانتخابات الرئاسية في ملاوي وسط توتر سياسي
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
09:48 GMT
8 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
من الملعب
كرة القدم السورية على أعتاب فجر جديد... وبرشلونة يكتسح خيتافي
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
11:30 GMT
30 د
خطوط التماس
أثر المشرق على الغرب
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
16:30 GMT
12 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:42 GMT
18 د
بلا قيود
خبير: بعد موجة الاعترافات الدولية الجديدة بفلسطين نتنياهو يفكر بإعلان ضم مناطق في الضفة الغربية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لملاحقة داعش.. العراق وسوريا يعيدان رسم معادلة السيطرة الحدودية
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ارتفاع تاريخي في أسعار الذهب عالميا.. أسبابه وكيف يلقي ظلاله على السوق العربي
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250923/انطلاق-فعاليات-معرض-مينا-فود-للمواد-الغذائية-في-بنغازي-وسط-حضور-محلي-ودولي-واسع-1105177588.html
انطلاق فعاليات معرض "مينا فود" للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض "مينا فود" للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
سبوتنيك عربي
انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات معرض "مينا" للأغذية على أرض معارض "إكسبو ليبيا للمواد الغذائية" في دورته الثانية، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من شركات متخصصة... 23.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-23T16:38+0000
2025-09-23T16:38+0000
أخبار ليبيا اليوم
أخبار روسيا اليوم
حصري
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105175644_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_316cbc7259f45879cb4ff0fbd5980b47.jpg
ويأتي المعرض ليؤكد أهمية بنغازي كواجهة اقتصادية وتجارية تحتضن مثل هذه التظاهرات التي تسهم في تنشيط السوق المحلي وتشجيع الاستثمار.وتميزت الفعاليات بتنظيم أنشطة ثقافية وتراثية ومسابقات متنوعة، أضافت على أجواء المعرض طابعاً جماهيرياً كبيراً، حيث شهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين بالقطاع الغذائي.ويُعد المعرض منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والحلول في قطاع المواد الغذائية، فضلاً عن كونه فرصة لتبادل التجارب بين الشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تطوير السوق الليبي ورفع مستوى المنافسة والجودة.وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال المهدي البهلول، مدير معرض "مينا فود": "تشرفنا بالمشاركة الروسية ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض مينا فود، التي أضافت بُعداً مميزاً على مستوى المشاركات الدولية. كما نتطلع إلى أن تتوسع هذه المشاركة في الدورات القادمة بشكل أكبر، خاصة وأن روسيا الاتحادية تُعد من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية ذات الجودة العالية".وأكد أن المعرض لن يقتصر على هذه الدورة فقط، بل ستكون هناك نسخ قادمة سنعمل على تطويرها لتواكب متطلبات السوق.وأوضح أن فعاليات المعرض ستستمر على مدار أربعة أيام، تتخللها العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والأنشطة الترفيهية والمسابقات، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز جسور التعاون بين الشركات المحلية والدولية وتوفير منصة للتعارف وتبادل الخبرات.وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "قمنا بعرض مجموعة من المنتجات الروسية في عدة مجالات وتخصصات، وقد وصلت إلى مدينة بنغازي منذ شهر فبراير(شباط) الماضي، ولاقت اهتماماً متزايداً من السوق المحلي. كما أنني وجدت في بنغازي مدينة نابضة بالحياة، وذات طابع خاص جعلني أحبها كثيراً، وهو ما يشجعنا على المضي قدماً في توسيع حضورنا وتطوير شراكات مثمرة داخل ليبيا".
https://sarabic.ae/20250508/رئيس-اتحاد-الغرف-التجارية-لـسبوتنيك-ليبيا-آمنة-وجاهزة-للاستثمار-والباب-مفتوح-أمام-روسيا-والعالم-1100303361.html
https://sarabic.ae/20250118/خبراء-الشراكة-الاستراتيجية-بين-ليبيا-وروسيا-في-مجال-الطاقة-تعزز-الاستقرار-الاقتصادي-1096895984.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/17/1105175644_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_2a33d1648126cce27a9f9e9c29ddeabb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم, أخبار روسيا اليوم, حصري, تقارير سبوتنيك

انطلاق فعاليات معرض "مينا فود" للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع

16:38 GMT 23.09.2025
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2025
© Sputnik . Maher al-shaeri
تابعنا عبر
حصري
انطلقت في مدينة بنغازي فعاليات معرض "مينا" للأغذية على أرض معارض "إكسبو ليبيا للمواد الغذائية" في دورته الثانية، وسط مشاركة محلية ودولية واسعة من شركات متخصصة في الصناعات الغذائية والتغليف والتوزيع.
ويأتي المعرض ليؤكد أهمية بنغازي كواجهة اقتصادية وتجارية تحتضن مثل هذه التظاهرات التي تسهم في تنشيط السوق المحلي وتشجيع الاستثمار.
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
1/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
2/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
3/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
4/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
5/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
6/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
7/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
8/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
9/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
10/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
11/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
© Sputnik . Maher al-shaeriانطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع - سبوتنيك عربي
12/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
1/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
2/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
3/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
4/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
5/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
6/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
7/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
8/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
9/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
10/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
11/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
12/12
© Sputnik . Maher al-shaeri
انطلاق فعاليات معرض مينا فود للمواد الغذائية في بنغازي وسط حضور محلي ودولي واسع
وتميزت الفعاليات بتنظيم أنشطة ثقافية وتراثية ومسابقات متنوعة، أضافت على أجواء المعرض طابعاً جماهيرياً كبيراً، حيث شهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين بالقطاع الغذائي.
ومن أبرز المشاركات الدولية، سجلت رابطة رجال الأعمال الروس في ليبيا حضوراً لافتاً، في خطوة تعكس مساعي تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين ليبيا وروسيا، وفتح آفاق جديدة للشراكات في مجالات الصناعات الغذائية وتبادل الخبرات.
ويُعد المعرض منصة مهمة لعرض أحدث المنتجات والحلول في قطاع المواد الغذائية، فضلاً عن كونه فرصة لتبادل التجارب بين الشركات المحلية والعالمية، بما يسهم في تطوير السوق الليبي ورفع مستوى المنافسة والجودة.
محمد الرعيض، رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
رئيس اتحاد الغرف التجارية لـ"سبوتنيك": ليبيا آمنة وجاهزة للاستثمار والباب مفتوح أمام روسيا والعالم
8 مايو, 09:52 GMT
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، قال المهدي البهلول، مدير معرض "مينا فود": "تشرفنا بالمشاركة الروسية ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض مينا فود، التي أضافت بُعداً مميزاً على مستوى المشاركات الدولية. كما نتطلع إلى أن تتوسع هذه المشاركة في الدورات القادمة بشكل أكبر، خاصة وأن روسيا الاتحادية تُعد من الدول الرائدة في الصناعات الغذائية ذات الجودة العالية".
وأضاف البهلول: "شهد المعرض هذا العام حضوراً واسعاً لمشاركات دولية ومحلية، ما يعكس مكانة بنغازي المتنامية كوجهة اقتصادية وتجارية مهمة".
وأكد أن المعرض لن يقتصر على هذه الدورة فقط، بل ستكون هناك نسخ قادمة سنعمل على تطويرها لتواكب متطلبات السوق.
النفط الليبي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2025
خبراء: الشراكة الاستراتيجية بين ليبيا وروسيا في مجال الطاقة تعزز الاستقرار الاقتصادي
18 يناير, 08:00 GMT
وأوضح أن فعاليات المعرض ستستمر على مدار أربعة أيام، تتخللها العديد من الفعاليات الثقافية والتراثية والأنشطة الترفيهية والمسابقات، مشيراً إلى أن الهدف من هذا الحدث هو تعزيز جسور التعاون بين الشركات المحلية والدولية وتوفير منصة للتعارف وتبادل الخبرات.
من جانبها، قالت مارينا جريكوفا، نائبة رئيس رابطة رجال الأعمال الروس في ليبيا: "تمثل مشاركتنا في معرض إكسبو ليبيا للمواد الغذائية خطوة مهمة لتعزيز التقارب بين الشركات الليبية والروسية في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية، وفتح قنوات جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين".
وأضافت في حديثها لـ"سبوتنيك": "قمنا بعرض مجموعة من المنتجات الروسية في عدة مجالات وتخصصات، وقد وصلت إلى مدينة بنغازي منذ شهر فبراير(شباط) الماضي، ولاقت اهتماماً متزايداً من السوق المحلي. كما أنني وجدت في بنغازي مدينة نابضة بالحياة، وذات طابع خاص جعلني أحبها كثيراً، وهو ما يشجعنا على المضي قدماً في توسيع حضورنا وتطوير شراكات مثمرة داخل ليبيا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала