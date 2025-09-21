https://sarabic.ae/20250921/اقتصادي-مغربي-يوضح-الآثار-السلبية-لتوجه-المغرب-نحو-زيادة-الاقتراض-1105107101.html

اقتصادي مغربي يوضح الآثار السلبية لتوجه المغرب نحو "زيادة الاقتراض"

اقتصادي مغربي يوضح الآثار السلبية لتوجه المغرب نحو "زيادة الاقتراض"

وأوضح سامي في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن القرض مخصص لتطوير قطاعي الماء والطاقة، وتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، بالإضافة إلى دعم مشاريع الطاقة النظيفة والاستدامة في مواجهة التغيرات المناخية.وفي سياق متصل بقيمة الدين والاقتراض الذي حصل عليه المغرب هذا العام، أشار الخبير الاقتصادي إلى أن التقارير تُقدّر أن يتجه الدين العام للمغرب إلى نحو 79.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2025، ليبلغ إجمالي الدين العام نحو 130 مليار دولار في نفس العام.وأضاف سامي أن الحكومة تتوقع اقتراضا بحوالي 12.5 مليار دولار في عام 2025، موزعة بين الاقتراض الخارجي والداخلي، وقد توقعت الحكومة، عبر موازنة 2025، التوجه إلى اقتراض نحو 12.5 مليار دولار على المديين المتوسط والطويل، ستكون موزعة بين ستة مليارات دولار قروضا خارجية و6.5 مليارات دولار داخلية.وأكد السيد سامي أن المؤشرات تدل على أن المغرب يمكن أن يواصل الاقتراض لعدة أسباب، أهمها:وتطرق الخبير الاقتصادي إلى الفوائد والأضرار المحتملة للاقتراض، موضحا أهم الإيجابيات والسلبيات كالتالي:الإيجابيات:السلبيات:ودعا الخبير الاقتصادي إلى التركيز على المشاريع المولدة للعملة الصعبة، من خلال الاستثمار في السياحة، الطاقات الخضراء، والصناعات التصديرية (مثل السيارات والطيران)، ودعم الفلاحة التصديرية والتكنولوجيا المالية لجلب استثمارات خارجية.ومن المقرر أن يحصل المغرب على قرض من صندوق "أوبك" للتنمية الدولية بقيمة تتجاوز مليار درهم لتمويل المرحلة الثانية من برنامج "دعم تعزيز الحوكمة الاقتصادية والمرونة في مواجهة المناخ"، لدعم الإصلاحات الجارية في قطاعي الماء والطاقة بالتعاون مع البنك الأفريقي للتنمية.ووافق صندوق "أوبك"، خلال اجتماع لمجلس إدارته، على تمويل جديد تتجاوز قيمته مليار دولار "لتعزيز البنية التحتية والخدمات الاجتماعية والطاقة النظيفة وسبل العيش المستدامة" في قارات أفريقيا وأميركا اللاتينية وآسيا.وسيحصل المغرب ضمن هذا التمويل على "قرض قائم على السياسات" بقيمة 100 مليون يورو "1.06 مليار درهم"، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

