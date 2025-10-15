https://sarabic.ae/20251015/الأولى-من-نوعها-الإمارات-تكشف-عن-سيارة-متطورة-للكشف-عن-مخالفي-الإقامات-فيديو-1106020284.html

الأولى من نوعها.. الإمارات تكشف عن سيارة متطورة للكشف عن مخالفي الإقامات.. فيديو

الأولى من نوعها.. الإمارات تكشف عن سيارة متطورة للكشف عن مخالفي الإقامات.. فيديو

سبوتنيك عربي

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال" في إمارة دبي،... 15.10.2025, سبوتنيك عربي

2025-10-15T08:04+0000

2025-10-15T08:04+0000

2025-10-15T08:05+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/0f/1106019731_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_9f937fc37b36d7b06513ea004d93161b.jpg

وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أوضح فارس المعيني، رئيس قسم منظمة شؤون الأجانب في الهيئة، أن "المركبة تمثل ابتكاراً نوعياً في مجال الرقابة الميدانية، حيث تم تزويدها بـ6 كاميرات محيطية تعمل بزاوية 360 درجة وتغطي مساحة تصل إلى 10 أمتار حول المركبة".وأضاف: "النظام المدمج داخل المركبة يقوم بتحليل بيانات الأشخاص الموجودين في المحيط، ويربطها مباشرة بقاعدة البيانات المركزية، مما يتيح تحديد ما إذا كان الشخص مخالفاً أم لا".وأشار المعيني إلى أن "المركبة تحتوي على خارطة حرارية تُمكن المفتشين من تحليل العوامل البيئية المحيطة، إلى جانب عرض تفصيلي للأشخاص الذين تم رصدهم خارج المركبة، مع بيانات تحليلية دقيقة للحملات التفتيشية التي تم تنفيذها".واختتم المعيني حديثه، قائلاً: "هذا الابتكار يعكس التزام الهيئة بتوظيف أحدث التقنيات لدعم جهود الدولة في حفظ النظام العام، ويُعد نموذجاً يحتذى به في تطوير أدوات الرقابة الذكية".ويُعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.ويُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي