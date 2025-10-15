الأولى من نوعها.. الإمارات تكشف عن سيارة متطورة للكشف عن مخالفي الإقامات.. فيديو

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
شرطي الخلايا المناعية الذي حصد نوبل الطب، وكيف نستعيد أدمغتنا من نظام القيادة الذاتية
08:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
08:48 GMT
11 د
صدى الحياة
من "العملية الدقيقة" إلى "النزاع".. الأدوات اللغوية التي تُستخدم لإخفاء جرائم الحرب في غزة
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
09:33 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
10:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
11:03 GMT
28 د
صدى الحياة
كيف يستخدم الرقص كسلاح ثقافي؟ إجابات مثيرة تخلط الفن بالهوية والسياسة
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
تريليون دولار... أين يستثمر الجيل الجديد من الخليجيين ثراوتهم؟
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الأزمة الإنسانية في اليمن... أعداد تفوق الإمكانيات
16:33 GMT
26 د
بلا قيود
خبير: يجب مراقبة التزام الطرفين بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
اتفاق شرم الشيخ يعيد الأمل إلى غزة ويرسم ملامح مرحلة جديدة في الشرق الأوسط
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
على شفا أزمة.. الاقتصاد العالمي يواجه أشباح الديون والرسوم الجمركية والذكاء الاصطناعي
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"عقدة الخواجة" وتجذرها في الوعي العربي
08:18 GMT
39 د
من الملعب
كبار أوروبا يقتربون من التأهل إلى كأس العالم... ومصر تعبر بسهولة إلى مونديال أمريكا
09:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
العلاقات الثقافية المصرية الروسية بين الماضي والحاضر والمستقبل
09:31 GMT
29 د
مرايا العلوم
ما السر بين عالمنا وكون المرآة المظلمة؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
طفرة نوعية في التعاون التعليمي والثقافي بين روسيا والدول العربية وعلى رأسها مصر
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
11:33 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
تمثال يمني للبيع في إسرائيل... وسط صمت دولي وتجاهل محلي!
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
فجوة الأجور بين الرجال والنساء في العالم العربي
12:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
"المساواة حق وليست صدقة".. نداء عاجل لإنهاء التمييز ضد المرأة
16:29 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
الأولى من نوعها.. الإمارات تكشف عن سيارة متطورة للكشف عن مخالفي الإقامات.. فيديو
الأولى من نوعها.. الإمارات تكشف عن سيارة متطورة للكشف عن مخالفي الإقامات.. فيديو

كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال" في إمارة دبي، عن مركبة تفتيش ذكية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأفراد ضمن نطاق عملها.
وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أوضح فارس المعيني، رئيس قسم منظمة شؤون الأجانب في الهيئة، أن "المركبة تمثل ابتكاراً نوعياً في مجال الرقابة الميدانية، حيث تم تزويدها بـ6 كاميرات محيطية تعمل بزاوية 360 درجة وتغطي مساحة تصل إلى 10 أمتار حول المركبة".
وأضاف: "النظام المدمج داخل المركبة يقوم بتحليل بيانات الأشخاص الموجودين في المحيط، ويربطها مباشرة بقاعدة البيانات المركزية، مما يتيح تحديد ما إذا كان الشخص مخالفاً أم لا".
وأشار المعيني إلى أن "المركبة تحتوي على خارطة حرارية تُمكن المفتشين من تحليل العوامل البيئية المحيطة، إلى جانب عرض تفصيلي للأشخاص الذين تم رصدهم خارج المركبة، مع بيانات تحليلية دقيقة للحملات التفتيشية التي تم تنفيذها".

وتُستخدم المركبة حالياً من قبل فرق التفتيش في قطاع متابعة المخالفات، وتُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز كفاءة العمل الميداني، وتسريع إجراءات الكشف والتعامل مع الحالات المخالفة.

© Sputnik . basel shartouhالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية تستعرض "مركبة التفتيش الذكي" في جيتكس 2025
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية تستعرض مركبة التفتيش الذكي في جيتكس 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.10.2025
الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإماراتية تستعرض "مركبة التفتيش الذكي" في جيتكس 2025
© Sputnik . basel shartouh
واختتم المعيني حديثه، قائلاً: "هذا الابتكار يعكس التزام الهيئة بتوظيف أحدث التقنيات لدعم جهود الدولة في حفظ النظام العام، ويُعد نموذجاً يحتذى به في تطوير أدوات الرقابة الذكية".

وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يُعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويُعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
