كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال" في إمارة دبي،... 15.10.2025
شركات التكنولوجيا الروسية تبرز في معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
الأولى من نوعها.. الإمارات تكشف عن سيارة متطورة للكشف عن مخالفي الإقامات.. فيديو
08:04 GMT 15.10.2025 (تم التحديث: 08:05 GMT 15.10.2025)
كشفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مشاركتها في الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال" في إمارة دبي، عن مركبة تفتيش ذكية تُعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات الأفراد ضمن نطاق عملها.
وفي لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أوضح فارس المعيني، رئيس قسم منظمة شؤون الأجانب في الهيئة، أن "المركبة تمثل ابتكاراً نوعياً في مجال الرقابة الميدانية، حيث تم تزويدها بـ6 كاميرات محيطية تعمل بزاوية 360 درجة وتغطي مساحة تصل إلى 10 أمتار حول المركبة".
وأضاف: "النظام المدمج داخل المركبة يقوم بتحليل بيانات الأشخاص الموجودين في المحيط، ويربطها مباشرة بقاعدة البيانات المركزية، مما يتيح تحديد ما إذا كان الشخص مخالفاً أم لا".
وأشار المعيني إلى أن "المركبة تحتوي على خارطة حرارية تُمكن المفتشين من تحليل العوامل البيئية المحيطة، إلى جانب عرض تفصيلي للأشخاص الذين تم رصدهم خارج المركبة، مع بيانات تحليلية دقيقة للحملات التفتيشية التي تم تنفيذها".
وتُستخدم المركبة حالياً من قبل فرق التفتيش في قطاع متابعة المخالفات، وتُعد خطوة متقدمة نحو تعزيز كفاءة العمل الميداني، وتسريع إجراءات الكشف والتعامل مع الحالات المخالفة.
واختتم المعيني حديثه، قائلاً: "هذا الابتكار يعكس التزام الهيئة بتوظيف أحدث التقنيات لدعم جهود الدولة في حفظ النظام العام، ويُعد نموذجاً يحتذى به في تطوير أدوات الرقابة الذكية".
وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يُعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويُعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويُتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.