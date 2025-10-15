عربي
موسكو: روسيا وسوريا اتفقتا على عقد اجتماع للجنة حكومية مشتركة في المستقبل القريب- عاجل
الإمارات تكشف روبوتا ذكيا خلال معرض "جيتكس غلوبال 2025" في دبي
وقال الطالب محمد يونس من كليات التقنية العليا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "طورنا هذا الروبوت، بهدف إدخاله لأماكن الحرائق والأماكن الحرجة، حيث يقيس لنا درجة الحرارة وأنواع الغاز، ومن خلال الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن يحلل إذا كان هناك أشخاص داخل المكان أم لا، ويقدم لنا تحليل للمكان، ودرجات الحرارة، وأنواع الغاز إذا كان هناك تسرب غاز، وذلك قبل أن يدخل رجال الإطفاء إلى المكان".ويأتي هذا المشروع ضمن جهود طلاب كليات التقنية العليا لتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم المجتمع، وتسهم في حماية الأرواح من خلال تقديم بيانات دقيقة قبل التدخل البشري.ويطمح الفريق إلى تطوير النموذج ليكون أكثر قدرة على مقاومة الظروف القاسية، مع تصميم هندسي متكامل يضمن الحماية الذاتية للروبوت، وتعزيز كفاءته التشغيلية في الميدان.ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
روبوت إماراتي ذكي يرصد الحرائق... مشروع طلابي يعرض في جيتكس دبي
تواصل عدسة "سبوتنيك" رصد فعاليات معرض "جيتكس غلوبال" في دبي، حيث زارت جناح كليات التقنية العليا الإماراتية، التي عرضت أمام الزوار، روبوتًا ذكيًا لرصد الحرائق، ما جذب الزوار وأثار اهتمام الجهات المختصة، باعتباره نموذجًا واعدًا لتوظيف الذكاء الاصطناعي في دعم فرق الإنقاذ وتحسين الاستجابة لحالات الطوارئ.
وقال الطالب محمد يونس من كليات التقنية العليا في تصريح خاص لـ"سبوتنيك": "طورنا هذا الروبوت، بهدف إدخاله لأماكن الحرائق والأماكن الحرجة، حيث يقيس لنا درجة الحرارة وأنواع الغاز، ومن خلال الذكاء الاصطناعي (AI) يمكن أن يحلل إذا كان هناك أشخاص داخل المكان أم لا، ويقدم لنا تحليل للمكان، ودرجات الحرارة، وأنواع الغاز إذا كان هناك تسرب غاز، وذلك قبل أن يدخل رجال الإطفاء إلى المكان".
وأشار يونس إلى أنهم "قاموا بتطوير الروبوت ليكون مقاومًا للحرارة بالكامل، مع خوذة مصممة خصيصًا، ولباس كامل لحماية نفسه، والأشخاص الموجودين معه".
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود طلاب كليات التقنية العليا لتطوير حلول تقنية متقدمة تخدم المجتمع، وتسهم في حماية الأرواح من خلال تقديم بيانات دقيقة قبل التدخل البشري.
وتم تزويد الروبوت بحساسات لرصد درجات الحرارة والغازات، ويعتمد على تقنيات التعرف البصري لتحديد وجود أشخاص داخل الموقع، ما يجعله أداة دعم حيوية لفرق الدفاع المدني.
ويطمح الفريق إلى تطوير النموذج ليكون أكثر قدرة على مقاومة الظروف القاسية، مع تصميم هندسي متكامل يضمن الحماية الذاتية للروبوت، وتعزيز كفاءته التشغيلية في الميدان.

وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جايتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
