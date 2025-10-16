https://sarabic.ae/20251016/شرطة-دبي-تكشف-عن-منظومة-مرورية-ذكية-للحد-من-الحوادث-في-معرض-جيتكس-غلوبال-2025--1106067966.html

شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث في معرض "جيتكس غلوبال 2025"

شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث في معرض "جيتكس غلوبال 2025"

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قالت ريم محمد أحمد، من القيادة العامة لشرطة دبي: "تم إطلاق هذه المنظومة المرورية الذكية بإشراف مباشر من شرطة دبي، وهي تعتمد على خوارزميات متقدمة قادرة على رصد المخالفات المرورية بدقة، وتحريرها، والتدقيق عليها، ومعالجتها بشكل آلي بالكامل، ما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تطبيق القانون".وأوضحت أحمد أن "النظام يوفر بيانات حية حول كثافة المركبات على الطرق الرئيسية، ويعرض مؤشرات آنية لعدد المخالفات المحررة، بالإضافة إلى تحديد مواقع الازدحام المروري بدقة، ما يتيح للجهات المختصة اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتحسين انسيابية الحركة".واختتمت بالقول: "شرطة دبي كانت ولا تزال سبّاقة في تبني أحدث التقنيات، ومشاركتنا في معرض "جيتكس" العالمي تعكس التزامنا المستمر بمواكبة التطورات العصرية وتقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل".وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.

