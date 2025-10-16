شرطة دبي تكشف عن منظومة مرورية ذكية للحد من الحوادث في معرض "جيتكس غلوبال 2025"

وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قالت ريم محمد أحمد، من القيادة العامة لشرطة دبي: "تم إطلاق هذه المنظومة المرورية الذكية بإشراف مباشر من شرطة دبي، وهي تعتمد على خوارزميات متقدمة قادرة على رصد المخالفات المرورية بدقة، وتحريرها، والتدقيق عليها، ومعالجتها بشكل آلي بالكامل، ما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تطبيق القانون".وأوضحت أحمد أن "النظام يوفر بيانات حية حول كثافة المركبات على الطرق الرئيسية، ويعرض مؤشرات آنية لعدد المخالفات المحررة، بالإضافة إلى تحديد مواقع الازدحام المروري بدقة، ما يتيح للجهات المختصة اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتحسين انسيابية الحركة".واختتمت بالقول: "شرطة دبي كانت ولا تزال سبّاقة في تبني أحدث التقنيات، ومشاركتنا في معرض "جيتكس" العالمي تعكس التزامنا المستمر بمواكبة التطورات العصرية وتقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل".وانطلقت في مركز دبي التجاري العالمي فعاليات معرض "جيتكس غلوبال"، الحدث التقني الأضخم على مستوى العالم، والذي يعقد سنويًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.ويعد المعرض منصة دولية رائدة تجمع أبرز الشركات المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والأمن السيبراني والروبوتات، إلى جانب مؤسسات داعمة تشمل قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات.ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.
كشفت القيادة العامة لشرطة دبي، خلال مشاركتها في معرض "جيتكس غلوبال 2025"، عن إطلاق منظومة مرورية ذكية متكاملة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث على الطرقات، دون الحاجة إلى أي تدخل بشري في عملية رصد أو تحرير المخالفات.
وفي تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك"، قالت ريم محمد أحمد، من القيادة العامة لشرطة دبي: "تم إطلاق هذه المنظومة المرورية الذكية بإشراف مباشر من شرطة دبي، وهي تعتمد على خوارزميات متقدمة قادرة على رصد المخالفات المرورية بدقة، وتحريرها، والتدقيق عليها، ومعالجتها بشكل آلي بالكامل، ما يضمن أعلى درجات الكفاءة والشفافية في تطبيق القانون".
وأضافت: "ترصد المنصة 5 مخالفات رئيسية تؤثر بشكل مباشر على السلامة العامة، وهي عدم ارتداء حزام الأمان، استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، عدم الالتزام بخط السير المحدد، التوقف المفاجئ دون مبرر، الوقوف على كتف الطريق وعدم ترك مسافة آمنة بين المركبات".
وأوضحت أحمد أن "النظام يوفر بيانات حية حول كثافة المركبات على الطرق الرئيسية، ويعرض مؤشرات آنية لعدد المخالفات المحررة، بالإضافة إلى تحديد مواقع الازدحام المروري بدقة، ما يتيح للجهات المختصة اتخاذ قرارات سريعة وفعالة لتحسين انسيابية الحركة".
وأكدت أحمد أن هذه المنظومة "لا تخدم فقط إدارة المرور، بل تُعد أداة استراتيجية تدعم مختلف الإدارات في القيادة العامة لشرطة دبي، من خلال توفير بيئة رقمية متكاملة تسهم في رفع مستوى الأمان وتحسين جودة الحياة في الإمارة".
واختتمت بالقول: "شرطة دبي كانت ولا تزال سبّاقة في تبني أحدث التقنيات، ومشاركتنا في معرض "جيتكس" العالمي تعكس التزامنا المستمر بمواكبة التطورات العصرية وتقديم حلول مبتكرة تخدم المجتمع وتواكب تطلعات المستقبل".
📹عدسة "سبوتنيك" ترصد فعاليات الدورة الـ45 من معرض "جيتكس غلوبال دبي 2025"، المنعقد في مركز دبي التجاري العالمي، وسط مشاركة واسعة من كبرى شركات التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والخدمات الإلكترونية والمالية.
وتشهد الدورة الـ45 من المعرض مشاركة قوية من الشركات الروسية، حيث تجاوز عددها 40 شركة متخصصة في تقنيات الدرونات والروبوتات والأنظمة الذكية، إلى جانب حضور عشرات الشركات العربية، التي تقدم حلولًا مبتكرة في مختلف المجالات التقنية.
ويتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 200 ألف زائر، للاطلاع على أحدث ما تقدمه نحو 1800 شركة من ابتكارات ومنصات رقمية، ما يعزز من مكانة "جيتكس" كمنصة استراتيجية للاستثمار والتعاون الدولي واستشراف مستقبل التكنولوجيا.