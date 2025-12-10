https://sarabic.ae/20251210/طائرة-تهبط-اضطراريا-على-طريق-سريع-في-ولاية-فلوريدا-الأمريكية-فيديو-1108031492.html
طائرة تهبط اضطراريا على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية... فيديو
نشرت وسائل إعلام غربية، اليوم الأربعاء، لقطات فيديو لاصطدام طائرة صغيرة بسيارة أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا على طريق سريع في ولاية فلوريدا الأمريكية. 10.12.2025
مجتمع
الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096178592_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ef02ea3c79d62ba8e72e8c62d34f58f8.jpg
وذكرت صحيفة غربية، مساء اليوم الأربعاء، أن طائرة من طراز "بيتشكرافت 55" اصطدمت بسيارة أثناء محاولتها الهبوط اضطراريا على طريق سريع في ولاية فلوريدا إثر عطل في محركها.وأدى الاصطدام إلى سحق السيارة باتجاه الحاجز الإسمنتي وتناثر الحطام عبر المسارات المتجهة، مما أجبر شرطة الطرق السريعة على إغلاق الطريق السريع لحين وصول طواقم الطوارئ.فيما تأكد نجاة الطيار وراكب كان على متن الطائرة أيضا، بينما نُقلت سائقة السيارة، البالغة من العمر 57 عاما، إلى المستشفى مصابة بجروح طفيفة، بحسب ما أفادت به دورية الطرق السريعة في فلوريدا.ونقلت الصحيفة عن المجلس الوطني الأمريكي لسلامة النقل، أن الطائرة الصغيرة فقدت الطاقة في كلا محركيها، ولم يتبين سبب المشكلة التي أدت إلى الهبوط المفاجئ، والذي يخضع الآن لتحقيق من قبل إدارة الطيران الفيدرالية (FAA).ويشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت مشاهد مصورة للطائرة وهي تصطدم بالسيارة أثناء الهبوط الاضطراري على الطريق السريع.
الولايات المتحدة الأمريكية
