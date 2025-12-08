مصر توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
الفن السابع لغة عالمية بلا حدود
09:18 GMT
21 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:39 GMT
20 د
مساحة حرة
متى يجب أن تعطي طفلك هاتفا ذكيا؟ دراسة تحدد السن المناسب
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
بوتين يقدم نصيحة مهمة لتعلم اللغات الأجنبية
11:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
11:46 GMT
13 د
صدى الحياة
"الرأسمالية المتوحشة" تُغذي الحقد الطبقي وتفكك المجتمعات
12:29 GMT
30 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
دعوة الاتحاد العام التونسي للشغل للأضراب في الحادي والعشرين من يناير
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
17:34 GMT
26 د
عالم سبوتنيك
مصر وقطر تؤكدان سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية بشأن غزة
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
واقع الترجمة العربية للأدب الروسي: تحديات الحاضر وآفاق المستقبل
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف غيرت الهجرة ديموغرافيا العالم؟ يوضح خبير
11:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
اشتباكات عنيفة بين بوروندي وحركة إم 23 بعد اتهام بوروندي للحركة بقصف حدودي
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
خبير: إعلان نواف سلام أن التفاوض مع إسرائيل سيكون فوق عسكري هذا يعني التفاوض السياسي
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:30 GMT
30 د
بلا قيود
خبير: الشعب السوري قوي ويستطيع أن يخرج من الأزمات بسهولة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: ما تقوم به إسرائيل لا يمكن أن يؤسس لسلام حقيقي لا في غزة ولا في المنطقة
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
دراسة تحذر من أن حقن إنقاص الوزن تسرع الشيخوخة بعشر سنوات
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251208/مصر-توضح-حقيقة-رفع-رسوم-تأشيرة-الدخول-إلى-البلاد-1107950886.html
مصر توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد
مصر توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد
سبوتنيك عربي
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا، نفت فيه صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة دخول مصر من 25 دولارا إلى 45 دولارا،... 08.12.2025, سبوتنيك عربي
2025-12-08T18:16+0000
2025-12-08T18:16+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الأخبار
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101362/46/1013624660_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_17a559cf9a7163dd03adfe864570d8fa.jpg
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "ما جرى مؤخرًا هو مجرد تحديد للحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون إصدار أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الفعلية".وأكدت أن "ما يتم تداوله بشأن الزيادة "مجرد شائعات"، مشددة على أن أي معلومات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من القرارات يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة.ودعت وزارة السياحة والآثار، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثوقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن.
https://sarabic.ae/20251110/السياحة-المصرية-ترد-على-أنباء-حول-نشوب-حريق-في-المتحف-المصري-الكبير-1106929055.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101362/46/1013624660_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_92c134cefe6d86d958fb6c6b31bee2b3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد

18:16 GMT 08.12.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov / الانتقال إلى بنك الصورآثار الأقصر في مصر
آثار الأقصر في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2025
© Sputnik . Sergey Mamontov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا، نفت فيه صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة دخول مصر من 25 دولارا إلى 45 دولارا، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة".
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "ما جرى مؤخرًا هو مجرد تحديد للحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون إصدار أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الفعلية".
كاميرا سبوتنيك تتجول داخل المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2025
السياحة المصرية ترد على أنباء حول نشوب حريق في المتحف المصري الكبير
10 نوفمبر, 10:29 GMT
وأكدت أن "ما يتم تداوله بشأن الزيادة "مجرد شائعات"، مشددة على أن أي معلومات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من القرارات يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة.
ودعت وزارة السياحة والآثار، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثوقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала