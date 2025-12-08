https://sarabic.ae/20251208/مصر-توضح-حقيقة-رفع-رسوم-تأشيرة-الدخول-إلى-البلاد-1107950886.html
مصر توضح حقيقة رفع رسوم تأشيرة الدخول إلى البلاد
أصدرت وزارة السياحة والآثار المصرية بيانًا، نفت فيه صحة ما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بشأن رفع رسوم تأشيرة دخول مصر من 25 دولارا إلى 45 دولارا، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية تمامًا من الصحة".
وأوضحت الوزارة، في بيانها، أن "ما جرى مؤخرًا هو مجرد تحديد للحد الأقصى لرسوم التأشيرة وفق التعديلات الخاصة بالقانون رقم 175 لسنة 2025 المتعلق بفرض رسم لمباني وزارة الخارجية، دون إصدار أي قرارات تنفيذية بزيادة الرسوم الفعلية".
وأكدت أن "ما يتم تداوله بشأن الزيادة "مجرد شائعات"، مشددة على أن أي معلومات تخص تأشيرات الدخول أو غيرها من القرارات يتم الإعلان عنها عبر بيانات رسمية صادرة عن الجهات التنفيذية المختصة.
ودعت وزارة السياحة والآثار
، جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة وعدم نشر معلومات غير موثوقة، والرجوع إلى المصادر الرسمية قبل تداول أي أخبار تتعلق بهذا الشأن.