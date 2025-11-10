https://sarabic.ae/20251110/السياحة-المصرية-ترد-على-أنباء-حول-نشوب-حريق-في-المتحف-المصري-الكبير-1106929055.html
السياحة المصرية ترد على أنباء حول نشوب حريق في المتحف المصري الكبير
ردت وزارة السياحة والآثار المصرية ما نشرته بعض الحسابات، بشأن نشوب حريق هائل في المتحف المصري الكبير. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت مصادر في الوزارة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن "كل ما يتردد بشأن هذا الحريق ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق".وأكدت أن "الصور المزعومة للحريق مزيفة ومصنعة بالذكاء الاصطناعي، بغرض حصد المشاهدات".وأشارت المصادر إلى أن "المتحف المصري الكبير فتح أبوابه اليوم للجمهور بشكل اعتيادي وسط إقبال كبير من الجماهير، وهو ما يعد أفضل رد على ما تم نشره".ولفتت إلى أن "النجاح الهائل الذي حققه المتحف خلال أيام من افتتاحه جعله عرضة لمثل هذه الممارسات غير المقبولة والمجرمة، على مواقع التواصل".يشار إلى أن بعض الصفحات على منصة "إكس" تداولت منشورا يضم صورًا عدة حول حريق مزعوم في المتحف المصري الكبير، تحت عنوان: "حريق هائل في متحف مصر الكبير. أحزنني هذا الشيء بعد افتتاحه بأيام قليلة".وحصدت المنشورات قرابة 1.7 مليون مشاهدة.
ردت وزارة السياحة والآثار المصرية ما نشرته بعض الحسابات، بشأن نشوب حريق هائل في المتحف المصري الكبير.
وقالت مصادر في الوزارة في تصريحات لوسائل
إعلام مصرية، إن "كل ما يتردد بشأن هذا الحريق ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق".
وأكدت أن "الصور المزعومة للحريق مزيفة ومصنعة بالذكاء الاصطناعي، بغرض حصد المشاهدات".
وأشارت المصادر إلى أن "المتحف المصري الكبير فتح أبوابه اليوم للجمهور بشكل اعتيادي وسط إقبال كبير من الجماهير، وهو ما يعد أفضل رد على ما تم نشره".
ولفتت إلى أن "النجاح الهائل الذي حققه المتحف خلال أيام من افتتاحه جعله عرضة لمثل هذه الممارسات غير المقبولة والمجرمة، على مواقع التواصل".
يشار إلى أن بعض الصفحات على منصة "إكس" تداولت منشورا يضم صورًا عدة حول حريق مزعوم في المتحف المصري الكبير، تحت عنوان: "حريق هائل في متحف مصر الكبير. أحزنني هذا الشيء بعد افتتاحه بأيام قليلة".
وحصدت المنشورات قرابة 1.7 مليون مشاهدة.