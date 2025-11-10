عربي
السياحة المصرية ترد على أنباء حول نشوب حريق في المتحف المصري الكبير
السياحة المصرية ترد على أنباء حول نشوب حريق في المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
ردت وزارة السياحة والآثار المصرية ما نشرته بعض الحسابات، بشأن نشوب حريق هائل في المتحف المصري الكبير. 10.11.2025, سبوتنيك عربي
السياحة المصرية ترد على أنباء حول نشوب حريق في المتحف المصري الكبير

كاميرا سبوتنيك تتجول داخل المتحف المصري الكبير
ردت وزارة السياحة والآثار المصرية ما نشرته بعض الحسابات، بشأن نشوب حريق هائل في المتحف المصري الكبير.
وقالت مصادر في الوزارة في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن "كل ما يتردد بشأن هذا الحريق ليس له أي أساس من الصحة على الإطلاق".
وأكدت أن "الصور المزعومة للحريق مزيفة ومصنعة بالذكاء الاصطناعي، بغرض حصد المشاهدات".
السائحون يشاهدون التمثال الضخم للملك رمسيس الثاني داخل المتحف المصري الكبير، 23 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
المتحف المصري الكبير يصل إلى السعة التشغيلة القصوى ويوقف حجز التذاكر لليوم
7 نوفمبر, 16:48 GMT
وأشارت المصادر إلى أن "المتحف المصري الكبير فتح أبوابه اليوم للجمهور بشكل اعتيادي وسط إقبال كبير من الجماهير، وهو ما يعد أفضل رد على ما تم نشره".
ولفتت إلى أن "النجاح الهائل الذي حققه المتحف خلال أيام من افتتاحه جعله عرضة لمثل هذه الممارسات غير المقبولة والمجرمة، على مواقع التواصل".
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، د. أحمد غنيم - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه
6 نوفمبر, 18:16 GMT
يشار إلى أن بعض الصفحات على منصة "إكس" تداولت منشورا يضم صورًا عدة حول حريق مزعوم في المتحف المصري الكبير، تحت عنوان: "حريق هائل في متحف مصر الكبير. أحزنني هذا الشيء بعد افتتاحه بأيام قليلة".
وحصدت المنشورات قرابة 1.7 مليون مشاهدة.
