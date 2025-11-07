https://sarabic.ae/20251107/المتحف-المصري-الكبير-يصل-إلى-السعة-التشغيلة-القصوى-ويوقف-حجز-التذاكر-لليوم-1106851387.html

المتحف المصري الكبير يصل إلى السعة التشغيلة القصوى ويوقف حجز التذاكر لليوم

سبوتنيك عربي

أصدرت إدارة المتحف المصري الكبير بيانا، تعقيبا على الإقبال الضخم على زيارته، بعد افتتاحه رسميا يوم السبت الماضي. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت إنه "نظرا للإقبال الكبير على المتحف اليوم الجمعة، فقد تم بيع جميع تذاكر المتحف ووصلت الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة، لذا تم إيقاف حجز وبيع التذاكر لليوم عبر الموقع الإلكتروني أو شباك التذاكر، على أن يُستأنف الحجز غدا السبت".وتابع موضحا أنه "تظل جميع الحجوزات المؤكدة مسبقا سارية وسيُستقبل أصحابها كالمعتاد".وبينت أن "هذا الإجراء يأتي ضمن خطة تنظيم الدخول وضمان تجربة زيارة متميزة وآمنة للزائرين، ورفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة الجمهور داخل المتحف".وأعربت إدارة المتحف المصري الكبير، عن "شكرها للزائرين على تفهمهم وحماسهم الكبير، مما يعكس مكانة المتحف كوجهة ثقافية عالمية".وتداولت مواقع التواصل صورا وفيديوهات لإقبال غير مسبوق على المتحف المصري الكبير، اليوم الجمعة، وبيع جميع تذاكر زيارته، ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة لليوم.ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.وتأمل السلطات المصرية أن يسهم المتحف الجديد في تعزيز الحركة السياحية، إذ تتوقع أن يجذب وحده نحو سبعة ملايين زائر سنويًا، بما قد يضيف ما يقارب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

