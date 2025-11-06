عربي
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، د. أحمد غنيم، اليوم الخميس، إن عدد الزائرين في أول يوم للمتحف بعد افتتاحه رسميا، وصل إلى 18 ألف شخص، مع توقعات... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتحف يمثل ركيزة مهمة للسياحة الثقافية في مصر"، مشيرا إلى أن "التجربة الفريدة التي يقدمها المتحف، من حيث العروض المتحفية، وتقنيات الترميم، واستخدام التكنولوجيا، ستعزز مكانة مصر في الساحة الثقافية العالمية".وأوضح غنيم أن "جهود ترميم الآثار مستمرة بشكل دائم، سواء للقطع المستوردة من الخارج أو الموجودة بالمتحف، كون الترميم إجراء وقائيا للحفاظ على التراث المصري".وكانت مصر قد افتتحت المتحف رسميًا، السبت الماضي، في احتفال ضخم حضره 79 وفدًا رسميًا من أنحاء العالم، من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وأُغلق المتحف مؤقتا في اليومين التاليين قبل أن يبدأ في استقبال الجمهور اليوم.ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.وتأمل السلطات المصرية أن يسهم المتحف الجديد في تعزيز الحركة السياحية، إذ تتوقع أن يجذب وحده نحو سبعة ملايين زائر سنويًا، بما قد يضيف ما يقارب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.
الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير يوضح لـ"سبوتنيك" رسالة مصر للعالم بافتتاحه

حصري
قال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، د. أحمد غنيم، اليوم الخميس، إن عدد الزائرين في أول يوم للمتحف بعد افتتاحه رسميا، وصل إلى 18 ألف شخص، مع توقعات منه بزيادة العدد خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأكد في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "المتحف يمثل ركيزة مهمة للسياحة الثقافية في مصر"، مشيرا إلى أن "التجربة الفريدة التي يقدمها المتحف، من حيث العروض المتحفية، وتقنيات الترميم، واستخدام التكنولوجيا، ستعزز مكانة مصر في الساحة الثقافية العالمية".
وأوضح غنيم أن "جهود ترميم الآثار مستمرة بشكل دائم، سواء للقطع المستوردة من الخارج أو الموجودة بالمتحف، كون الترميم إجراء وقائيا للحفاظ على التراث المصري".
وأشار إلى أن "افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل رسالة واضحة للعالم، هي أن "مصر ليست عظيمة في تاريخها فحسب، بل قادرة على الحفاظ على حضارتها، وإبراز ريادتها في الثقافة والدبلوماسية الثقافية والقوى الناعمة".
وكانت مصر قد افتتحت المتحف رسميًا، السبت الماضي، في احتفال ضخم حضره 79 وفدًا رسميًا من أنحاء العالم، من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وأُغلق المتحف مؤقتا في اليومين التاليين قبل أن يبدأ في استقبال الجمهور اليوم.
Экспонаты в Большом египетском музее в Гизе - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
وسائط متعددة
صور مدهشة من داخل المتحف المصري الكبير
أمس, 09:42 GMT
ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.
وتأمل السلطات المصرية أن يسهم المتحف الجديد في تعزيز الحركة السياحية، إذ تتوقع أن يجذب وحده نحو سبعة ملايين زائر سنويًا، بما قد يضيف ما يقارب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.
