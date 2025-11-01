عربي
بث مباشر
السيسي: نكتب اليوم فصلا جديدا من التاريخ بافتتاح المتحف المصري الكبير
السيسي: نكتب اليوم فصلا جديدا من التاريخ بافتتاح المتحف المصري الكبير
ورحب الرئيس خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت، بـ"ضيوف مصر الكرام على أرض مصر، أقدم حضارة عرفها التاريخ".وأوضح أن "افتتاح المتحف المصري الكبير يروي حكاية وطن غاب بجذوره في عمق التاريخ"، مضيفا أن "المتحف المصري الكبير صورة تنم عن شخصية الشعب المصري الأصيل".وأكد الرئيس المصري أنه "ظلت مصر على مر الزمان واحة للاستقرار، ومصر بلد الحضارة والتاريخ، بلد السلام والمحبة". وأضاف عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير "تحيا مصر.. وتحيا الإنسانية".بمشاركة 79 وفدا، افتتح، اليوم السبت، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة.شهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.كما شارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.وشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.
صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأن بلاده تكتب اليوم فصلا جديدا من التاريخ بافتتاح المتحف المصري الكبير.
ورحب الرئيس خلال كلمته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، مساء اليوم السبت، بـ"ضيوف مصر الكرام على أرض مصر، أقدم حضارة عرفها التاريخ".
وأوضح أن "افتتاح المتحف المصري الكبير يروي حكاية وطن غاب بجذوره في عمق التاريخ"، مضيفا أن "المتحف المصري الكبير صورة تنم عن شخصية الشعب المصري الأصيل".
وأكد الرئيس المصري أنه "ظلت مصر على مر الزمان واحة للاستقرار، ومصر بلد الحضارة والتاريخ، بلد السلام والمحبة". وأضاف عبد الفتاح السيسي في كلمته بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير "تحيا مصر.. وتحيا الإنسانية".
بمشاركة 79 وفدا، افتتح، اليوم السبت، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة.
شهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.
كما شارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.
وشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.
