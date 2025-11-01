https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المتحف-المصري-الكبير-يسعى-لجعل-مصر-قبلة-لدارسي-علم-المصريات--1106638310.html

وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات

وزير السياحة والآثار: المتحف المصري الكبير يسعى لجعل مصر قبلة لدارسي علم المصريات

أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، اليوم السبت، أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، مشيرا إلى أنه ليس مجرد متحف عرضي بل...

وقال فتحي لوكالة "سبوتنيك": "نحن نتحدث عن أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة، وهو ليس متحفا فقط، فقد أكدنا أكثر من مرة أنه يمكن وصفه بثلاثة أجزاء، متحف لعرض الآثار، وجزء خاص بالمراكب، والجزء الخاص بالترميم، وهو صرح علمي بحجم كبير، وسنعمل عليه وسترونه قريبا، بحيث تكون مصر مركز علم المصريات أو علم المصري القديم في العالم".وأضاف فتحي: "لا ينفع اليوم أن تعقد أغلب هذه المؤتمرات الكبرى العالمية خارج مصر في دول أخرى، ونحن مهد الحضارة المصرية القديمة. يجب أن يكون لنا دور أكبر في هذا الموضوع على المستوى العلمي والبحثي، ويجب أن يأتي إلينا من يطلب أعلى الدراسات في الماجستير والدكتوراه في المصريات، تكون قبلته مصر وليس العكس".وتابع فتحي: "هذا مجالنا، ونحن ندعو للاستفادة من وجود المتحف المصري الكبير، وسيكون هناك تعاون كبير جدًا بيننا وبين الجامعات، وبيننا وبين جهات أخرى خارج نطاق المجلس الأعلى للآثار، والمتخصصين الذين لدينا في المدينة".وفي وقت سابق من اليوم، رحّب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "بقادة العالم ورموزه الكبار، في افتتاح المتحف المصري الكبير".وأوضح أن "المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، ويلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".وأعرب الرئيس المصري عن "تمنياته لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر".ويشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ويشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.السيسي يغرد من "مهد الحضارة الإنسانية" قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبيرمسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير

