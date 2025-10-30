https://sarabic.ae/20251030/مسؤول-سابق-يكشف-تكلفة-إنشاء-المتحف-المصري-الكبير-1106570152.html
مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
قال مسؤول سابق في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير إن الدول المصرية كان لديها رغبة قوية في إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت كل الدعم لتذليل... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T18:28+0000
2025-10-30T18:28+0000
2025-10-30T18:28+0000
أخبار العالم الآن
المتحف الكبير
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_0:61:1001:624_1920x0_80_0_0_f6bae87ddecd2edd6b99ed93a19e4e1e.jpg
وقال طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من زعماء وقادة العالم سيحضرون حفل الافتتاح.ولفت إلى أن المتحف "يعرض آثار مصر بشكل جديد وجذاب للمصريين والأجانب، وهو مشروع قومي له صدى عالمي".وتابع: "تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير تجاوزت مليار دولار، ولو تم تنفيذه الآن فإن التكلفة كانت ستصل إلى 5 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق أهداف الدولة بمضاعفة أعداد السائحين.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الوزراء-المتحف-المصري-الكبير-أول-متحف-أخضر-في-أفريقيا-والشرق-الأوسط-1106505313.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_27:0:915:666_1920x0_80_0_0_ab1ca281cf80cbc89b20a986d2672949.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, المتحف الكبير, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار العالم الآن, المتحف الكبير, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
قال مسؤول سابق في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير إن الدول المصرية كان لديها رغبة قوية في إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت كل الدعم لتذليل العقبات أمام تنفيذه.
وقال طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري
الكبير سابقا، في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من زعماء وقادة العالم سيحضرون حفل الافتتاح.
ولفت إلى أن المتحف "يعرض آثار مصر
بشكل جديد وجذاب للمصريين والأجانب، وهو مشروع قومي له صدى عالمي".
وتابع: "تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير تجاوزت مليار دولار، ولو تم تنفيذه الآن فإن التكلفة كانت ستصل إلى 5 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق أهداف الدولة بمضاعفة أعداد السائحين.
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف
المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.