مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
بلا قيود
خبير: مسلسل جرائم الحرب في غزة يتصاعد وإسرائيل تتجاوز كل الاتفاقيات
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
"مبادرة مستقبل الاستثمار" أو "دافوس الصحراء" تحول الرياض لملتقى استثماري عالمي
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
صدى الحياة
ظاهرة "النينيو" ترفع حرارة العالم وتضع الأمن الغذائي على المحك
09:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
09:46 GMT
14 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
10:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
11:03 GMT
29 د
نبض افريقيا
رئيس وزراء اثيوبيا يرفض استبعاد بلاده من الوجود على البحر الأحمر، وأحمد يؤكد أن ما يجمع إثيوبيا مع مصر والسودان أكبر بكثير مما يفرقها
12:03 GMT
45 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:48 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
التبادل الثقافي والأدبي بين روسيا والعالم العربي: جسور من الحوار والتفاعل والإبداع
13:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
العزلة الطبقية تخلق أجيالا منفصلة ثقافيا واجتماعيا
17:03 GMT
26 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
17:29 GMT
30 د
حصاد الأسبوع
خبير: روسيا تعزز ترسانتها النووية لكي تحافظ على التوازن الاستراتيجي العالمي وعلى أمنها القومي
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
انتصارات ميدانية للجيش الروسي.. دعوات أوكرانية لإلقاء السلاح والاعتراف بالهزيمة
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251030/مسؤول-سابق-يكشف-تكلفة-إنشاء-المتحف-المصري-الكبير-1106570152.html
مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
قال مسؤول سابق في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير إن الدول المصرية كان لديها رغبة قوية في إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت كل الدعم لتذليل... 30.10.2025, سبوتنيك عربي
2025-10-30T18:28+0000
2025-10-30T18:28+0000
أخبار العالم الآن
المتحف الكبير
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_0:61:1001:624_1920x0_80_0_0_f6bae87ddecd2edd6b99ed93a19e4e1e.jpg
وقال طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من زعماء وقادة العالم سيحضرون حفل الافتتاح.ولفت إلى أن المتحف "يعرض آثار مصر بشكل جديد وجذاب للمصريين والأجانب، وهو مشروع قومي له صدى عالمي".وتابع: "تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير تجاوزت مليار دولار، ولو تم تنفيذه الآن فإن التكلفة كانت ستصل إلى 5 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق أهداف الدولة بمضاعفة أعداد السائحين.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الوزراء-المتحف-المصري-الكبير-أول-متحف-أخضر-في-أفريقيا-والشرق-الأوسط-1106505313.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/0f/1101673509_27:0:915:666_1920x0_80_0_0_ab1ca281cf80cbc89b20a986d2672949.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, المتحف الكبير, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
أخبار العالم الآن, المتحف الكبير, مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي

مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير

18:28 GMT 30.10.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiالمتحف المصري الكبير، القاهرة
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
قال مسؤول سابق في مشروع إنشاء المتحف المصري الكبير إن الدول المصرية كان لديها رغبة قوية في إنجاز المشروع، مشيرا إلى أن القيادة السياسية قدمت كل الدعم لتذليل العقبات أمام تنفيذه.
وقال طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من زعماء وقادة العالم سيحضرون حفل الافتتاح.
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 29.10.2025
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط
أمس, 07:35 GMT
ولفت إلى أن المتحف "يعرض آثار مصر بشكل جديد وجذاب للمصريين والأجانب، وهو مشروع قومي له صدى عالمي".
وتابع: "تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير تجاوزت مليار دولار، ولو تم تنفيذه الآن فإن التكلفة كانت ستصل إلى 5 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق أهداف الدولة بمضاعفة أعداد السائحين.
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала