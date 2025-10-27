https://sarabic.ae/20251027/كبير-الأثريين-المصريين-حفل-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-سيبهر-العالم-1106457919.html
كبير الأثريين المصريين: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبهر العالم
سبوتنيك عربي
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين المصريين إن المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدا على عظمة مصر وحضارتها للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم بعقل مصري خالص من
وأضاف شاكر، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، أن المتحف ليس مجرد مبنى أثري أو صرح معماري، بل هو رواية مصرية تقول للعالم: "هذه حضارتنا.. وهذا هو أصلنا".وأوضح كبير الأثريين المصريين أن افتتاح المتحف يمثل تتويجا لمسيرة تهدف إلى تعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أن الإنفاق على الاحتفالية استثمار في وعي الأمة وهويتها.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من 4 نوفمبر.
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين المصريين إن المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدا على عظمة مصر وحضارتها للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم بعقل مصري خالص من التصميم إلى التنفيذ والعرض.
ليس مجرد مبنى أثري أو صرح معماري، بل هو رواية مصرية تقول للعالم: "هذه حضارتنا.. وهذا هو أصلنا".
أن افتتاح المتحف يمثل تتويجا لمسيرة تهدف إلى تعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أن الإنفاق على الاحتفالية استثمار في وعي الأمة وهويتها.
المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من 4 نوفمبر.