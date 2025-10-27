كبير الأثريين المصريين: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبهر العالم

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
ملفات ساخنة
مباحثات رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في واشنطن
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
من الملعب
السماء تمطر أهدافا في دوري أبطال أوروبا وأفريقيا تكتسي الأزرق
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
خطوط التماس
الحرب الكورية 1950 – 1953
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
عالم سبوتنيك
طهران ترفض مفاوضات الاتفاق النووري.. وأونروا تتهم إسرائيل بتعطيل المساعدات
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل باتت أكثر تركيزا على الجبهة الشمالية وقد تتفرغ للمعركة مع "حزب الله"
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
الإنسان والثقافة
مرور 210 أعوام على ميلاد الأديب الروسي ميخائيل ليرمونتوف
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
عرب بوينت بودكاست
فقد والده فأنشأ مؤسسة "سمير" لمساعدة طلاب الطب في غزة
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
بلا قيود
خبير: صاروخ " بوريفستنيك" يؤكد التفوق العسكري الروسي على الغرب الجماعي
شؤون عسكرية
خبير: إسرائيل تعتبر تركيا هدفا وجوديا لها والحرب بينهما قادمة لا محال
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
كبير الأثريين المصريين: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبهر العالم
وأضاف شاكر، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، أن المتحف ليس مجرد مبنى أثري أو صرح معماري، بل هو رواية مصرية تقول للعالم: "هذه حضارتنا.. وهذا هو أصلنا".وأوضح كبير الأثريين المصريين أن افتتاح المتحف يمثل تتويجا لمسيرة تهدف إلى تعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أن الإنفاق على الاحتفالية استثمار في وعي الأمة وهويتها.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من 4 نوفمبر.
كبير الأثريين المصريين: حفل افتتاح المتحف المصري الكبير سيبهر العالم

23:10 GMT 27.10.2025
قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين المصريين إن المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدا على عظمة مصر وحضارتها للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تم بعقل مصري خالص من التصميم إلى التنفيذ والعرض.
وأضاف شاكر، في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، أن المتحف ليس مجرد مبنى أثري أو صرح معماري، بل هو رواية مصرية تقول للعالم: "هذه حضارتنا.. وهذا هو أصلنا".
وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
فاروق حسني لـ "سبوتنيك": افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة إنسانية وثقافية للبشرية كلها
أمس, 15:15 GMT
وأوضح كبير الأثريين المصريين أن افتتاح المتحف يمثل تتويجا لمسيرة تهدف إلى تعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية، مؤكدا أن الإنفاق على الاحتفالية استثمار في وعي الأمة وهويتها.
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار اعتبارا من 4 نوفمبر.
