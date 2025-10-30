https://sarabic.ae/20251030/فيديو-من-الفضاء-يوثق-مراحل-إنشاء-المتحف-المصري-الكبير-1106559197.html
نشرت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تطور أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير، منذ بدايتها في عام 2002 وحتى يوليو/ تموز 2025.
وأوضحت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، أن الصور المستخدمة في الفيديو جرى معالجتها بواسطة خبراء ومهندسي الوكالة، إلى جانب أحدث لقطات التقطها القمر الصناعي "مصر سات".
ويُظهر الفيديو التحولات المكانية للموقع منذ المراحل الأولى للبناء، حتى اكتمال معالم المتحف المصري الكبير في صور عالية الدقة، توثق هذا الإنجاز المصري الذي يحظى بمتابعة عالمية واسعة.
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي
المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.