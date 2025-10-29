https://sarabic.ae/20251029/مجلس-الوزراء-المتحف-المصري-الكبير-أول-متحف-أخضر-في-أفريقيا-والشرق-الأوسط-1106505313.html
مجلس الوزراء: المتحف المصري الكبير أول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط
أعلن مجلس الوزراء المصري، "تسجيل المتحف المصري الكبير كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط". 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على منصة "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في خطوة غير مسبوقة، يُسجل المتحف المصري الكبير اسمه في التاريخ كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، بعد حصوله على شهادة "EDGE Advanced" للمباني الخضراء لعام 2024، ليؤكد ريادته في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة".وكان الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين المصريين، صرح بأن "المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدًا على عظمة مصر وحضارتها للأجيال القادمة"، مشيرًا إلى أنه تم بعقل مصري خالص من التصميم إلى التنفيذ والعرض.وأضاف شاكر، في تصريحات تلفزيونية أول أمس الاثنين، أن "المتحف ليس مجرد مبنى أثري أو صرح معماري، بل هو رواية مصرية تقول للعالم هذه حضارتنا.. وهذا هو أصلنا".وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وقالت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء المصري على منصة "فيسبوك"، (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة): "في خطوة غير مسبوقة، يُسجل المتحف المصري الكبير اسمه في التاريخ كأول متحف أخضر في إفريقيا والشرق الأوسط، بعد حصوله على شهادة "EDGE Advanced" للمباني الخضراء لعام 2024، ليؤكد ريادته في تعزيز الاستدامة وحماية البيئة".
وكان الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين المصريين، صرح بأن "المتحف المصري الكبير سيبقى شاهدًا على عظمة مصر
وحضارتها للأجيال القادمة"، مشيرًا إلى أنه تم بعقل مصري خالص من التصميم إلى التنفيذ والعرض.
وأضاف شاكر، في تصريحات تلفزيونية أول أمس الاثنين، أن "المتحف
ليس مجرد مبنى أثري أو صرح معماري، بل هو رواية مصرية تقول للعالم هذه حضارتنا.. وهذا هو أصلنا".
وأوضح كبير الأثريين المصريين
أن "افتتاح المتحف يمثّل تتويجًا لمسيرة تهدف إلى تعريف العالم بعظمة الحضارة المصرية"، مؤكدًا أن "الإنفاق على الاحتفالية استثمار في وعي الأمة وهويتها".
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدًا لافتتاحه الرسمي
المقرر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.