المتحف المصري الكبير... أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة
تتجه الأنظار من داخل مصر وخارجها إلى الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر / تشرين الثاني المقبل. 27.10.2025, سبوتنيك عربي
حيث تتأهب مصر لإطلاق حدث عالمي طال انتظاره، يمثل تتويجاً لسنوات من العمل المتواصل ونقلة نوعية في أسلوب عرض وتوثيق الحضارة المصرية القديمة.اقرأ أيضا: فاروق حسني لـ "سبوتنيك": افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة إنسانية وثقافية للبشرية كلها
حيث تتأهب مصر لإطلاق حدث عالمي طال انتظاره، يمثل تتويجاً لسنوات من العمل المتواصل ونقلة نوعية في أسلوب عرض وتوثيق الحضارة المصرية القديمة.