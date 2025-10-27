عربي
تحييد أكثر من 110 جنود أوكرانيين محاصرين في كوبيانسك وكراسنوارميسك- الدفاع الروسية
حواس يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة عن متحف مصر الكبير.. ومن هو "بطل" المتحف؟
حواس يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة عن متحف مصر الكبير.. ومن هو "بطل" المتحف؟
سبوتنيك عربي
صرح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بأن "مصر تقدم المتحف المصري الكبير هدية للعالم"، مشيرًا إلى أن "أهمية المتحف تعود لعدد من العوامل، وأهمها أنه ُشّيد... 27.10.2025, سبوتنيك عربي
وأضاف حواس في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، أن "أهمية المتحف تكمن أيضا في عرض آثار توت عنخ آمون، داخل المتحف لأول مرة، وهو بمثابة بطل المتحف، كما أن الملك رمسيس الثاني يستقبل كل الزوار".وشدد على أن "مصر تقدم أعظم متحف في العالم رغم ظروفها الاقتصادية، وتؤكد أنها تحافظ وتصون آثارها بشكل يليق بتاريخها وحضارتها".ويعد المتحف أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف متر، ويضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف متر مربع، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 مربع، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف مربع، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويا.كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، حيث تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بعضها يُعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة مثل الهوية، الحياة الأسرية، والطقوس الجنائزية.
حواس يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة عن متحف مصر الكبير.. ومن هو "بطل" المتحف؟

11:53 GMT 27.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
حصري
صرح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بأن "مصر تقدم المتحف المصري الكبير هدية للعالم"، مشيرًا إلى أن "أهمية المتحف تعود لعدد من العوامل، وأهمها أنه ُشّيد على مشارف الأهرامات إحدى عجائب الدنيا السبع، بالإضافة إلى كونه أضخم وأكبر متحف في العالم".
وأضاف حواس في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، أن "أهمية المتحف تكمن أيضا في عرض آثار توت عنخ آمون، داخل المتحف لأول مرة، وهو بمثابة بطل المتحف، كما أن الملك رمسيس الثاني يستقبل كل الزوار".
وشدد على أن "مصر تقدم أعظم متحف في العالم رغم ظروفها الاقتصادية، وتؤكد أنها تحافظ وتصون آثارها بشكل يليق بتاريخها وحضارتها".
عالم الآثار المصري، الدكتور زاهي حواس، 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
حواس لـ"سبوتنيك": نحو 60 زعيما من ملوك ورؤساء وقيادات العالم يشاركون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير
11:29 GMT

وتابع الدكتور حواس: "أنا سعيد بكوني شاركت في تأسيس المتحف مع الفنان فاروق حسني، وكان من المقرر أن نفتتح المتحف في العام 2015، لكن الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، هو بمثابة عيد لكل متاحف الدنيا، حيث تقدم مصر أهم وأعظم متحف في الدنيا".

ويعد المتحف أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف متر، ويضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.
وزير الثقافة الأسبق الدكتور فاروق حسني - سبوتنيك عربي, 1920, 26.10.2025
فاروق حسني لـ "سبوتنيك": افتتاح المتحف المصري الكبير إضافة إنسانية وثقافية للبشرية كلها
أمس, 15:15 GMT
ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف متر مربع، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 مربع، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف مربع، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويا.
كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، حيث تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بعضها يُعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة مثل الهوية، الحياة الأسرية، والطقوس الجنائزية.
