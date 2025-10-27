https://sarabic.ae/20251027/حواس-يكشف-لـسبوتنيك-تفاصيل-مهمة-عن-متحف-مصر-الكبير-ومن-هو-بطل-المتحف؟-1106442400.html

حواس يكشف لـ"سبوتنيك" تفاصيل مهمة عن متحف مصر الكبير.. ومن هو "بطل" المتحف؟

صرح عالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس، بأن "مصر تقدم المتحف المصري الكبير هدية للعالم"، مشيرًا إلى أن "أهمية المتحف تعود لعدد من العوامل، وأهمها أنه ُشّيد... 27.10.2025

2025-10-27T11:53+0000

2025-10-27T11:53+0000

2025-10-27T11:53+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1a/1106406458_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0bc417e7f27067c7261abd3bdb642ea7.jpg

وأضاف حواس في مقابلة خاصة مع "سبوتنيك"، أن "أهمية المتحف تكمن أيضا في عرض آثار توت عنخ آمون، داخل المتحف لأول مرة، وهو بمثابة بطل المتحف، كما أن الملك رمسيس الثاني يستقبل كل الزوار".وشدد على أن "مصر تقدم أعظم متحف في العالم رغم ظروفها الاقتصادية، وتؤكد أنها تحافظ وتصون آثارها بشكل يليق بتاريخها وحضارتها".ويعد المتحف أكبر متحف في العالم مخصص لحضارة واحدة "حضارة مصر القديمة"، ويمتد على مساحة 490 ألف متر، ويضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر، به تمثال للملك رمسيس الثاني، ويضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور، بالإضافة إلى الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة حوالي 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.ويضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف متر مربع، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 مربع، وكذلك قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف مربع، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تعرض مجتمعة لأول مرة، بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف متر مربع، ومن المتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويا.كما أن قاعة الملك توت عنخ آمون ستكون من أبرز مفاجآت الافتتاح، حيث تضم أكثر من 5 آلاف قطعة أثرية، بعضها يُعرض لأول مرة، موزعة على موضوعات متعددة مثل الهوية، الحياة الأسرية، والطقوس الجنائزية.

