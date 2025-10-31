https://sarabic.ae/20251031/قبيل-افتتاحه-بساعات-إليك-أهم-الأرقام-عن-المتحف-المصري-الكبير-1106590172.html
قبيل افتتاحه بساعات... إليك "أهم الأرقام" عن المتحف المصري الكبير
وبعد تحضيرات مكثفة وإرجاء لأكثر من مرة، يحضر العديد من القادة والزعماء والمسؤولين حول العالم الحدث العالمي الكبير في العاصمة المصرية، غدا السبت.ومن الأرقام المهمة والمرتبطة بالحدث الذي سيحظى باهتمام عالمي:عمر الحضارة الفرعونية التي يخصص لها المتحف: 5000 عامعدد الأعوام التي استغرقها بناء المتحف: 20 عاماكلفة بناء المتحف: مليار دولارعدد الزوار الذين يتوقع أن يستقطبهم المتحف سنويا: 5 ملايينعدد الوفود الرسمية المنتظر حضورهم الافتتاح: 80 وفداعدد الوفود التي سيتقدمها رؤساء أو ملوك أو أمراء دول وحكومات: 40 عام اكتشاف أبرز قطع المتحف، كنز توت غنخ آمون: عام 1922عدد القطع الجنائزية التي سيتاح لزوار المتحف استكشافها، من أصل 5 آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري في القاهرة في ميدان التحرير: 4500 قطعةإيرادات السياحة في مصر في السنة المالية 2023-2024: 14.4 مليار دولارعدد الزوار الذين استقبلتهم مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025: 15 مليون زائروبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
