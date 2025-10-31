عربي
قبيل افتتاحه بساعات... إليك "أهم الأرقام" عن المتحف المصري الكبير
قبيل افتتاحه بساعات... إليك "أهم الأرقام" عن المتحف المصري الكبير
يفتتح المتحف المصري الكبير في القاهرة، رسميا، غدا السبت، في مناسبة تعتبر من المحطات الكبرى، تتوج جهود السلطات لتطوير القطاع السياحي. 31.10.2025, سبوتنيك عربي
وبعد تحضيرات مكثفة وإرجاء لأكثر من مرة، يحضر العديد من القادة والزعماء والمسؤولين حول العالم الحدث العالمي الكبير في العاصمة المصرية، غدا السبت.ومن الأرقام المهمة والمرتبطة بالحدث الذي سيحظى باهتمام عالمي:عمر الحضارة الفرعونية التي يخصص لها المتحف: 5000 عامعدد الأعوام التي استغرقها بناء المتحف: 20 عاماكلفة بناء المتحف: مليار دولارعدد الزوار الذين يتوقع أن يستقطبهم المتحف سنويا: 5 ملايينعدد الوفود الرسمية المنتظر حضورهم الافتتاح: 80 وفداعدد الوفود التي سيتقدمها رؤساء أو ملوك أو أمراء دول وحكومات: 40 عام اكتشاف أبرز قطع المتحف، كنز توت غنخ آمون: عام 1922عدد القطع الجنائزية التي سيتاح لزوار المتحف استكشافها، من أصل 5 آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري في القاهرة في ميدان التحرير: 4500 قطعةإيرادات السياحة في مصر في السنة المالية 2023-2024: 14.4 مليار دولارعدد الزوار الذين استقبلتهم مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025: 15 مليون زائروبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
10:52 GMT 31.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemidaالمتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
© Sputnik . mohamed Hemida
يفتتح المتحف المصري الكبير في القاهرة، رسميا، غدا السبت، في مناسبة تعتبر من المحطات الكبرى، تتوج جهود السلطات لتطوير القطاع السياحي.
وبعد تحضيرات مكثفة وإرجاء لأكثر من مرة، يحضر العديد من القادة والزعماء والمسؤولين حول العالم الحدث العالمي الكبير في العاصمة المصرية، غدا السبت.
المتحف المصري الكبير، القاهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2025
مسؤول سابق يكشف تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير
أمس, 18:28 GMT
ومن الأرقام المهمة والمرتبطة بالحدث الذي سيحظى باهتمام عالمي:
عمر الحضارة الفرعونية التي يخصص لها المتحف: 5000 عام
عدد الأعوام التي استغرقها بناء المتحف: 20 عاما
كلفة بناء المتحف: مليار دولار
عدد الزوار الذين يتوقع أن يستقطبهم المتحف سنويا: 5 ملايين
عدد الوفود الرسمية المنتظر حضورهم الافتتاح: 80 وفدا
عدد الوفود التي سيتقدمها رؤساء أو ملوك أو أمراء دول وحكومات: 40
عام اكتشاف أبرز قطع المتحف، كنز توت غنخ آمون: عام 1922
جولة مصورة داخل أول متحف بشرم الشيخ - سبوتنيك عربي, 1920, 14.02.2021
آلاف القطع الأثرية توثق علاقة المصري القديم بالبيئة..."سبوتنيك" في جولة داخل متحف شرم الشيخ.. صور
14 فبراير 2021, 19:39 GMT
عدد القطع الجنائزية التي سيتاح لزوار المتحف استكشافها، من أصل 5 آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري في القاهرة في ميدان التحرير: 4500 قطعة
إيرادات السياحة في مصر في السنة المالية 2023-2024: 14.4 مليار دولار
عدد الزوار الذين استقبلتهم مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025: 15 مليون زائر
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
