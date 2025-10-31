عربي
أمساليوم
بث مباشر
‏أين يمكنك مشاهدة بث افتتاح المتحف المصري الكبير حول العالم؟
‏أين يمكنك مشاهدة بث افتتاح المتحف المصري الكبير حول العالم؟
سبوتنيك عربي
تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميا، غدا السبت، في مناسبة عالمية تكشف عظمة الحضارة المصرية وتسهم في دعم أهداف الدولة المصرية في تطوير القطاع السياحي.
ويشارك في هذه المناسبة عشرات من قادة وزعماء العالم إضافة إلى شخصيات عالمية من مختلف الدول ستكون حاضرة بصورة مباشرة في الحفل، بينما سيتم بث مشاهد الافتتاح في مواقع خارجية في عموم مصر إضافة إلى أماكن مختلفة حول العالم ستشهد عروض خاصة بهذا الحفل.قطرتعرض قطر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الحي الثقافي "كتارا" في العاصمة الدوحة بالتعاون مع السفارة المصرية.بريطانياتعرض السفارة المصرية في لندن حفل الافتتاح كما تستضيف عرضا حيا داخل المتحف البريطاني.ألمانيايشهد المتحف الأثري في فرانكفورت عرضا خاصا بحفل افتتاح.الولايات المتحدة الأمريكيةكما تشهد العديد من العواصم والمدن حول العالم وسائل وأماكن مختلفة لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على شاشات عملاقة، إضافة إلى توفير قنوات البث المصرية الرسمية ترددات مجانية تمكن متابعيها حول العالم من متابعة حفل الافتتاح مباشرة.كما أشارت بوابة الأهرام المصرية إلى أن مصر ستسمح لجميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية ببث حفل الافتتاح المقرر في الساعة الـ (18:30 بتوقيت القاهرة) مباشرة.ويمثل البث المباشر لحفل الافتتاح دعوة مفتوحة للعالم لمتابعة أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية في القرن الـ 21، ويعكس التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المصرية في تقديم صورة مشرفة لمصر عالميا، ومن المتوقع أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا عالميا تاريخيا، يبرز تراث مصر العريق، خاصة مع مشاركة قادة ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم.وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
‏أين يمكنك مشاهدة بث افتتاح المتحف المصري الكبير حول العالم؟

19:39 GMT 31.10.2025
تستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميا، غدا السبت، في مناسبة عالمية تكشف عظمة الحضارة المصرية وتسهم في دعم أهداف الدولة المصرية في تطوير القطاع السياحي.
ويشارك في هذه المناسبة عشرات من قادة وزعماء العالم إضافة إلى شخصيات عالمية من مختلف الدول ستكون حاضرة بصورة مباشرة في الحفل، بينما سيتم بث مشاهد الافتتاح في مواقع خارجية في عموم مصر إضافة إلى أماكن مختلفة حول العالم ستشهد عروض خاصة بهذا الحفل.

قطر

تعرض قطر حفل افتتاح المتحف المصري الكبير في الحي الثقافي "كتارا" في العاصمة الدوحة بالتعاون مع السفارة المصرية.

بريطانيا

تعرض السفارة المصرية في لندن حفل الافتتاح كما تستضيف عرضا حيا داخل المتحف البريطاني.

ألمانيا

يشهد المتحف الأثري في فرانكفورت عرضا خاصا بحفل افتتاح.

الولايات المتحدة الأمريكية

متحف كلسي للآثار في جامعة ميتشيغان.
متحف روزيكروشن في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا.
متحف جون هوبكنز بولاية بالتيمور.
كما تشهد العديد من العواصم والمدن حول العالم وسائل وأماكن مختلفة لبث افتتاح المتحف المصري الكبير على شاشات عملاقة، إضافة إلى توفير قنوات البث المصرية الرسمية ترددات مجانية تمكن متابعيها حول العالم من متابعة حفل الافتتاح مباشرة.
كما أشارت بوابة الأهرام المصرية إلى أن مصر ستسمح لجميع وسائل الإعلام المصرية والعربية والعالمية ببث حفل الافتتاح المقرر في الساعة الـ (18:30 بتوقيت القاهرة) مباشرة.
ويمثل البث المباشر لحفل الافتتاح دعوة مفتوحة للعالم لمتابعة أحد أهم الأحداث الثقافية والسياحية في القرن الـ 21، ويعكس التعاون البناء بين مؤسسات الدولة المصرية في تقديم صورة مشرفة لمصر عالميا، ومن المتوقع أن يكون حفل افتتاح المتحف المصري الكبير حدثا عالميا تاريخيا، يبرز تراث مصر العريق، خاصة مع مشاركة قادة ورؤساء دول من مختلف أنحاء العالم.
وبدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف المصري الكبير، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه الرسمي المقرر يوم السبت المقبل، الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، الذي يستمر على مدار 3 أيام احتفالية، بينما يتم افتتاح المتحف بعدها للزوار، ابتداء من 4 نوفمبر المقبل.
