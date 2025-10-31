قبيل الافتتاح.. كل ما تريد معرفته عن المتحف المصري الكبير والحفل المنتظر.. صور وفيديو
تتجه أنظار العالم في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني إلى مصر التي تحتفل بافتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك المشروع الوطني الضخم.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن مشروع المتحف المصري الكبير وحفل الافتتاح المنتظر الذي سيشارك فيه العشرات من زعماء العالم، وذلك بعدما بدأت مصر إغلاقا مؤقتا للمتحف، منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لاستكمال التجهيزات الفنية داخل قاعاته تمهيدا لافتتاحه.
أبرز مواصفات المتحف
يمتد المتحف على مساحة 490 ألف متر.
يضم مدخلا رئيسا بمساحة نحو 7 آلاف متر، فيه تمثال للملك رمسيس الثاني.
يضم أكثر من 57 ألف قطعة أثرية تروي تاريخ مصر عبر العصور.
يضم الدرج العظيم الذي يمتد على مساحة نحو 6 آلاف متر مربع، بارتفاع يعادل 6 طوابق.
يضم المتحف 12 قاعة عرض رئيسة بمساحة نحو 18 ألف متر مربع، وقاعات عرض مؤقت بمساحة نحو 1700 مربع.
يضم قاعات لعرض مقتنيات الملك توت عنخ آمون على مساحة تقارب 7.5 ألف مربع، تشمل أكثر من 5 آلاف قطعة من كنوز الملك تعرض مجتمعة لأول مرة.
بالإضافة إلى متحف الطفل بمساحة نحو 5 آلاف متر مربع.
عمر الحضارة الفرعونية التي يخصص لها المتحف: 5000 عام
عدد الأعوام التي استغرقها بناء المتحف: 20 عاما
عدد الوفود الرسمية المنتظر حضورهم الافتتاح: 80 وفدا
عدد الوفود التي سيتقدمها رؤساء أو ملوك أو أمراء دول وحكومات: 40
عام اكتشاف أبرز قطع المتحف، كنز توت غنخ آمون: عام 1922
عدد القطع الجنائزية التي سيتاح لزوار المتحف استكشافها، من أصل 5 آلاف كانت موزعة حتى الآن في مواقع عدة، من بينها المتحف المصري في القاهرة في ميدان التحرير: 4500 قطعة
إيرادات السياحة في مصر في السنة المالية 2023-2024: 14.4 مليار دولار
عدد الزوار الذين استقبلتهم مصر خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025: 15 مليون زائر
تكلفة إنشاء المتحف
قال طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير سابقا، في تصريحات تلفزيونية، إن عددا كبيرا من زعماء وقادة العالم سيحضرون حفل الافتتاح، ولفت إلى أن المتحف "يعرض آثار مصر بشكل جديد وجذاب للمصريين والأجانب، وهو مشروع قومي له صدى عالمي".
وتابع: "تكلفة إنشاء المتحف المصري الكبير تجاوزت مليار دولار، ولو تم تنفيذه الآن فإن التكلفة كانت ستصل إلى 5 مليار دولار"، مشيرا إلى أنه يسهم في تحقيق أهداف الدولة بمضاعفة أعداد السائحين.
توثيق مراحل إنشاء المتحف
نشرت وكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس، مقطع فيديو يوثق تطور أعمال إنشاء المتحف المصري الكبير، منذ بدايتها في عام 2002 وحتى يوليو/ تموز 2025.
وأوضحت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل، أن الصور المستخدمة في الفيديو جرى معالجتها بواسطة خبراء ومهندسي الوكالة، إلى جانب أحدث لقطات التقطها القمر الصناعي "مصر سات".
ويُظهر الفيديو التحولات المكانية للموقع منذ المراحل الأولى للبناء، حتى اكتمال معالم المتحف المصري الكبير في صور عالية الدقة، توثق هذا الإنجاز المصري الذي يحظى بمتابعة عالمية واسعة.
حفل الافتتاح
قال الدكتور عمر القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة المصرية السابق، إن افتتاح المتحف المصري الكبير يعكس صورة حضارية مهمة عن مصر، خاصة أن مبنى المتحف بشكل المعاصر يمزج بين الماضي والحاضر والمعاصرة من حيث استخدام أحدث التقنيات التكنولبوجية.
وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن افتتاح المتحف يحفز حركة السياحة بشكل كبير، خاصة أن السائح سيجد تجربة مهمة في المتحف المصري بزيادة يوم إضافي أو يومين في القاهرة لزيارة المتحف، كما أنه ينشط حركة السياحة، خاصة أن السائح الذي زار مصر في السابق، يمكنه تكرار الزيارة مرة أخرى ليشاهد المتحف الأكبر على مستوى العالم الذي يخصص لحضارة واحدة.
وأوضح القاضي، أن حفل الافتتاح يركز على أن يكون المتحف هو بطل الاحتفال، كما أن هناك عناصر عالمية من دول مختلفة تشارك في حفل الافتتاح، إلى جانب المظهر الفرعوني في الاحتفال.
وإلى جانب المتحف المصري الكبير، سيمتد حفل الافتتاح ليشمل الأهرامات الثلاثة، عبر استخدام تقنيات حديثة، لتجسد الطابع الفرعوني في منطقة الاحتفال، وفق مصادر "سبوتنيك".
وأوضح القاضي، أن حضور قادة العالم والشخصيات الدولية في حفل الافتتاح يؤكد مكانة مصر ودورها في الأمن والاستقرار بالإضافة للجانب الحضاري والثقافي، وكذلك ما يعكسه من حملة ترويج للسياحة غير مسبوقة عبر مشاركة هذا العدد الكبير من القادة والزعماء.
ولفت إلى أنه من المستهدف أن تستقبل مصر نحو 18 مليون سائح، ويمكن تجاوزه، وهو الرقم الأعلى في تاريخ مصر، مع توقعات الوصول إلى 22 مليون سائح في العام 2026.
ويتميز المتحف المصري الكبير باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية.
كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.
المتحف يجمع بين التراث وأحدث مفاهيم الهندسة الخضراء
أعلن مجلس الوزراء المصري، "تسجيل المتحف المصري الكبير كأول متحف أخضر في أفريقيا والشرق الأوسط"، حيث يبرز المتحف المصري الكبير كنموذج رائد يمزج بين إرث الحضارة الفرعونية وأحدث مبادئ الهندسة الخضراء، ليصبح ليس فقط صرحًا ثقافيًا، بل معلمًا عالميًا يعكس رؤية مصر للتنمية المستدامة.
منذ انطلاق المشروع، جُعلت الاستدامة محورًا أساسيًا في تصميمه، ليصبح أول متحف في أفريقيا والشرق الأوسط يحصل على شهادة "EDGE Advanced" الدولية للبناء الأخضر، إلى جانب "الشهادة الذهبية لنظام الهرم الأخضر المصري"، وفقا لموقع "الدستور" المصري، هذه الاعتمادات تؤكد التزام المتحف بترشيد الموارد وتقليل الأثر البيئي، ما يضعه في صدارة المشاريع العالمية المستدامة.
تظهر التقييمات أن المتحف حقق وفرًا في استهلاك الطاقة بنسبة 62%، وتقليص استهلاك المياه بنسبة 34%، مع خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن مواد البناء بنسبة 59%. هذه الأرقام لا تعكس كفاءة تشغيلية فحسب، بل تضمن بيئة مثالية لحفظ الكنوز الأثرية وتقليل التكاليف على المدى الطويل.
يتميز المتحف باستغلال الضوء الطبيعي عبر واجهات زجاجية مدروسة، تقلل الاعتماد على الإضاءة الصناعية مع حماية القطع الأثرية، كما يعتمد نظم تبريد متقدمة، ومواد بناء منخفضة الانبعاثات، وحلول عزل حراري مبتكرة، ما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة.
يدعم المتحف منظومة طاقة شمسية تسهم في تلبية احتياجاته، إلى جانب أنظمة تحكم ذكية لإدارة الموارد بكفاءة، ما يقلل من البصمة الكربونية ويعزز استدامته.
دعوة حضور الافتتاح
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورة الدعوة الرسمية الخاصة بحضور احتفالية افتتاح المتحف المصري، بعدما أرسلها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى ملك هولندا فيليم ألكسندر.
وأشاد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بجمال التصميم وروعة التفاصيل الواردة فيها ووصفها البعض بأنها "تحفة فنية"، وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أنها عبارة عن صندوق يحتوي على نموذج مصمم على طراز المتحف المصري الكبير، يضيء ببريق خافت، يرمز إلى سحر التاريخ المصري القديم.
كما يحتوي الصندوق على دعوة من ورق البردي الذي اكتشفه المصريون القدماء، مثبتة على قاعدة المجسم، كما حملت الدعوة تصميمات أخرى باللون الأزرق مع نقوش فرعونية ذهبية وفضية.
كيف تم اختيار القطع الأثرية التي تم وضعها في المتحف؟
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للآثار، إن المتحف المصري الكبير يمثل "هدية مصر للعالم"، حيث تم تصميمه ليكون أيقونة ثقافية وسياحية وعلمية فريدة.
هناك لجنة تسمى "لجنة سيناريو العرض المتحفي" في المجلس الأعلى للآثار، وهي التي تقوم باختيار القطع الأثرية بعناية فائقة، فكل متحف له سيناريو خاص به. وحين يتم اكتشاف آثار في منطقة ما عن طريق البعثة المصرية أو أي بعثات أجنبية، تقوم هذه اللجنة باختيار القطع التي تتناسب مع كل متحف طبقا للسيناريوهات المعدة سلفا لكل متحف، وهي فكرة رائعة، أن يحدث نوع من التميز والتفرد لكل متحف، حتى يستطيع السائح أن يزور هذا المتحف وذاك، وكل متحف له أيقونته الخاصة وما يميزه عن المتاحف الأخرى.
يضم المتحف عشرات الآلاف من القطع الأثرية، وبالفعل هناك أيقونات مميزة بدرجة كبيرة، حيث تم إنشاء متحف مركب خوفو ليحتضن أكبر أثر عضوي عرفته البشرية، وهو مركب الملك خوفو، حيث تم ترميم المركب الثاني الذي كان مفككا إلى 1799 قطعة، وهناك أيقونات أخرى مثل المسلة المعلقة، وهي أول مسلة معلقة عرفتها البشرية، بالإضافة إلى تمثال الملك رمسيس الذي تم الكشف عنه في ميت رهينة عام 1820، والذي يبلغ ارتفاعه ما يقرب من 11 مترا بوزن 90 طنا تقريبا.