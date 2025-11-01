عربي
إحباط عملية إنزال لمروحية للقوات الخاصة الأوكرانية قرب كراسنوارميسك- الدفاع الروسية
السيسي يغرد من "مهد الحضارة الإنسانية" قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير
السيسي يغرد من "مهد الحضارة الإنسانية" قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "بقادة العالم ورموزه الكبار، في افتتاح المتحف المصري الكبير". 01.11.2025, سبوتنيك عربي
