السيسي يغرد من "مهد الحضارة الإنسانية" قبل ساعات من افتتاح المتحف المصري الكبير
09:06 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 09:07 GMT 01.11.2025)
رحب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، "بقادة العالم ورموزه الكبار، في افتتاح المتحف المصري الكبير".
وقال السيسي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن مصر الطيبة مهد الحضارة الإنسانية، ستشهد افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يضم بين جنباته كنوز الحضارة المصرية العريقة، ويجمع بين عبقرية المصري القديم وإبداع المصري المعاصر".
وأوضح أن "المتحف المصري الكبير يضيف إلى عالم الثقافة والفنون معلما جديدا، ويلتف حوله كل مهتم بالحضارة والمعرفة، ويفخر به كل مؤمن بوحدة الإنسانية وقيم السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب".
وأعرب الرئيس المصري عن "تمنياته لكل الضيوف الاستمتاع بوقتهم في مصر بين رحاب الماضي والحاضر".
ويشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، 79 وفدا رسميا
، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.
وسيشهد الحفل حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.
كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
ويشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.
وختم البيان بالتأكيد أن "التمثيل الدولي غير المسبوق في هذا الحدث التاريخي يعكس تقدير العالم لرؤية الدولة المصرية، التي تجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر واستشراف المستقبل، ويجسد مكانة مصر الفريدة كجسر حضاري عالمي يربط الشعوب المحبة للثقافة والسلام".