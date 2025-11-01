https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المصري-المتحف-الكبير-يعكس-عظمة-الحضارة-المصرية-وقدرتها-على-البناء-والريادة-1106639307.html

وزير السياحة والآثار المصري: المتحف الكبير يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الريادة.. فيديو

وزير السياحة والآثار المصري: المتحف الكبير يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على الريادة.. فيديو

أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثا عالميا فريدا يعكس عظمة الحضارة المصرية وقدرتها على البناء والريادة. 01.11.2025

وأوضح في حديث خاص لـ"سبوتنيك"، اليوم السبت، أن المتحف يضم ثلاثة أقسام رئيسية: "قاعات العرض التي تحتوي على مجموعة توت عنخ آمون المكونة من أكثر من خمسة آلاف قطعة أثرية، ومتحف المراكب، بالإضافة إلى مركز الترميم الذي يعد صرحا علميا وبحثيا على مستوى دولي".وأشار إلى أنه سيكون نواة لفعاليات وأبحاث علمية متعددة تجعل من مصر مركزا عالميا لعلوم المصريات في المستقبل.وأضاف الوزير أن الرسالة التي توجهها مصر، اليوم، للعالم من خلال هذا الافتتاح هي رسالة بناء وسلام، قائلا: "المصريون هم من بنوا الأهرامات، ومن يبني هرما يستطيع أن يفعل أي شيء، وهذا ما نراه اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة ومختلف المشروعات القومية".وتوقع فتحي أن يرتفع عدد زوار المتحف تدريجيا من نحو 5 آلاف زائر يوميا إلى 15 ألفا، موضحًا أن الوزارة تعمل على تنظيم مواعيد الزيارة لضمان تجربة مميزة للزائرين، مؤكدا في الوقت نفسه أن افتتاح المتحف سيساهم في زيادة العائدات السياحية وعدد الليالي الفندقية.واختتم الوزير حديثه برسالة إلى العالم، قائلا: "مصر كانت وستبقى بلد السلام، لم ندع يوماً إلا للسلام، والحضارة والثقافة هما ركيزتان أساسيتان لتحقيقه. ومصر ستظل دائما مركزا للحضارة والثقافة في العالم".ويفتتح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدا، اليوم السبت، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة.سيشهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ويشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.وختم البيان بالتأكيد أن "التمثيل الدولي غير المسبوق في هذا الحدث التاريخي يعكس تقدير العالم لرؤية الدولة المصرية، التي تجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر واستشراف المستقبل، ويجسد مكانة مصر الفريدة كجسر حضاري عالمي يربط الشعوب المحبة للثقافة والسلام".

