وزير السياحة والآثار: افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل رسالة إنجاز وإصرار
13:45 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 14:01 GMT 01.11.2025)
© Sputnikوزير السياحة المصري شريف فتحي علي عطية
© Sputnik
حصري
أكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، اليوم السبت، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل أكثر من رسالة إلى العالم، مشيرا إلى أن هذا الحدث يعكس إرادة المصريين وقدرتهم على تحقيق الإنجاز رغم التحديات الكبيرة.
وقال الوزير في تصريح له قبل انطلاق حفل الافتتاح: "الرسالة التي ترسلها مصر ليست رسالة واحدة، بل عدة رسائل. أولها أن المصريين أنجزوا هذا المشروع الضخم رغم الصعوبات العديدة، وبفضل المتابعة الشخصية من فخامة الرئيس تم استكمال مشروع كان حلما لكثيرين".
وأضاف أن المشروع تطور أكثر من مرة، وشهد توسعات وإضافات متعددة حتى وصل إلى صورته الحالية، مؤكدا أن المتحف المصري الكبير يعد أكبر متحف في العالم مخصصا لحضارة واحدة.
📹 أكد وزير السياحة المصري شريف فتحي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يحمل رسالة مهمة من مصر إلى العالم، مفادها أن المصريين قادرون على تحقيق الإنجاز رغم الصعوبات الكبيرة. https://t.co/6AJBMUPy05 pic.twitter.com/gKjQlCCQGg— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 1, 2025
يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.
وسيشهد الحفل حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.
كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.