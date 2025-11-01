https://sarabic.ae/20251101/صحيفة-مصرية-تصدر-عددا-بـالهيروغليفية-لأول-مرة-بمناسبة-افتتاح-المتحف-الكبير-صور-1106638662.html

صحيفة مصرية تصدر عددا بـ"الهيروغليفية" لأول مرة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. صور

صحيفة مصرية تصدر عددا بـ"الهيروغليفية" لأول مرة بمناسبة افتتاح المتحف الكبير.. صور

أصدرت صحيفة الأخبار الحكومية المصرية، اليوم السبت، عددا باللغة المصرية القديمة الهيروغليفية لأول مرة في التاريخ بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير اليوم... 01.11.2025

وكتبت الصحيفة عنوان افتتاحيتها، اليوم السبت، باللغة العربية ومترجما إلى الهيروغليفية احتفاء بافتتاح المتحف المصري الكبير المقرر افتتاحه اليوم من منطقة الأهرامات اليوم. وكتبت الصحيفة باللغتين العربية والهيروغليفية: "الرئيس السيسي وزعماء العالم يفتتحون اليوم المتحف المصري الكبير".ويفتتح المتحف المصري الكبير بمشاركة 79 وفدا، اليوم السبت، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة. سيشهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ويشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.وختم البيان بالتأكيد أن "التمثيل الدولي غير المسبوق في هذا الحدث التاريخي يعكس تقدير العالم لرؤية الدولة المصرية، التي تجمع بين عراقة الماضي وإبداع الحاضر واستشراف المستقبل، ويجسد مكانة مصر الفريدة كجسر حضاري عالمي يربط الشعوب المحبة للثقافة والسلام".

