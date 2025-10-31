https://sarabic.ae/20251031/عشية-الافتتاح-التاريخي-للمتحف-المصري-الكبير-استعدادات-مكثفة-لاستقبال-وفود-العالم-في-القاهرة-1106615567.html
عشية الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير.. استعدادات مكثفة لاستقبال وفود العالم في القاهرة
سبوتنيك عربي
وأكد وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، في بيان، أن جميع قطاعات الوزارة تعمل بتكامل وتنسيق كامل مع الجهات المعنية لضمان خروج هذا الحدث التاريخي بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة مصر الحضارية وبعظمة المتحف المصري الكبير، الذي يُعد أكبر صرح ثقافي وأثري في العالم.وقال فتحي إن الوزارة تعمل على متابعة أدق التفاصيل الخاصة باستضافة كبار الضيوف، من حيث الإقامة والانتقالات والضيافة، بما يضمن تجربة استثنائية تعكس مكانة المقصد السياحي المصري.وأضاف الوزير أن المواقع الأثرية والمتاحف في القاهرة الكبرى والمحافظات السياحية تشهد استعدادات مكثفة، مع توافد الوفود الدولية التي بدأت بالفعل زياراتها للمواقع التاريخية، في إطار فعاليات احتفالية الافتتاح.وأشار إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذا الحدث العالمي إلى إبراز التنوع والثراء الذي يتمتع به المقصد السياحي المصري، بما يعزز مكانة مصر كوجهة أولى للسياحة الثقافية والتراثية على مستوى العالم.وتستعد مصر لافتتاح المتحف المصري الكبير رسميا، اليوم السبت، في مناسبة عالمية تكشف عظمة الحضارة المصرية وتسهم في دعم أهداف الدولة المصرية في تطوير القطاع السياحي.ويشارك في هذه المناسبة عشرات من قادة وزعماء العالم إضافة إلى شخصيات عالمية من مختلف الدول ستكون حاضرة بصورة مباشرة في الحفل، بينما سيتم بث مشاهد الافتتاح في مواقع خارجية في عموم مصر إضافة إلى أماكن مختلفة حول العالم ستشهد عروض خاصة بهذا الحفل.
