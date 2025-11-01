https://sarabic.ae/20251101/بث-مباشر-افتتاح-المتحف-المصري-الكبير-1106643715.html
بث مباشر... افتتاح المتحف المصري الكبير
بث مباشر... افتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
بمشاركة 79 وفدا، يفتتح، اليوم السبت، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة. 01.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-01T17:11+0000
2025-11-01T17:11+0000
2025-11-01T17:38+0000
مصر
أخبار مصر الآن
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106643883_1:0:959:539_1920x0_80_0_0_2c21241f1199dc8dca810c45ce75e3cb.jpg
سيشهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند. كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.ويشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية. فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحتفل بافتتاح معقل تتجلى فيه الحضارة المصرية في أبهى صورهافاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق: إن المتحف المصري الكبير هو بحق مرآة التاريخ وملحمة وطنية تهديها مصر إلى العالم تجسيدا لذاكرة أمة ورسالة حضارة خالدة تلهم الحاضر وتضيء المستقبل
https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المتحف-المصري-الكبير-يسعى-لجعل-مصر-قبلة-لدارسي-علم-المصريات--1106638310.html
https://sarabic.ae/20251101/الأمين-العام-للمجلس-الأعلى-للآثار-المصرية-المتحف-المصري-الكبير-يربط-الماضي-بالحاضر-1106642878.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106643883_120:0:839:539_1920x0_80_0_0_0c34a5b264c3c2d16ef331e3c925fe5d.jpg
حفل افتتاح افتتاح المتحف المصري الكبير
سبوتنيك عربي
حفل افتتاح افتتاح المتحف المصري الكبير
2025-11-01T17:11+0000
true
PT1S
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار
بث مباشر... افتتاح المتحف المصري الكبير
17:11 GMT 01.11.2025 (تم التحديث: 17:38 GMT 01.11.2025)
بمشاركة 79 وفدا، يفتتح، اليوم السبت، المتحف المصري الكبير في الجيزة، الصرح المعماري الفريد الذي يجمع بين العراقة الفرعونية والتكنولوجيا الحديثة.
سيشهد حفل افتتاح المتحف حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.
كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان
من الرئاسة المصرية.
ويشمل الحضور أيضا رؤساء وزراء كل من: اليونان، والمجر، وبلجيكا، وهولندا، والكويت، ولبنان، ولوكسمبورغ، وأوغندا، فضلا عن مشاركة وزراء وبرلمانيين رفيعي المستوى من أكثر من 40 دولة، من بينها أوزبكستان، وأذربيجان، والجزائر، وقطر، والمغرب، وتونس، وسويسرا، والسويد، وفنلندا، والنمسا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والفاتيكان، ورومانيا، وروسيا، وتركيا، وإيطاليا، والهند، والصين، والبرازيل، وكندا، وأمريكا.
وأشار بيان الرئاسة المصرية إلى مشاركة المنظمات الإقليمية والدولية، ومن بينها الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، والممثل السامي لتحالف الحضارات نيابة عن الأمين العام للأمم المتحدة، إلى جانب رئيس البرلمان العربي، ورئيس وكالة الجايكا اليابانية، وعدد من رؤساء وممثلي كبرى الشركات العالمية.
فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير: نحتفل بافتتاح معقل تتجلى فيه الحضارة المصرية في أبهى صورها
فاروق حسني وزير الثقافة المصري الأسبق: إن المتحف المصري الكبير هو بحق مرآة التاريخ وملحمة وطنية تهديها مصر إلى العالم تجسيدا لذاكرة أمة ورسالة حضارة خالدة تلهم الحاضر وتضيء المستقبل