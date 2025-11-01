https://sarabic.ae/20251101/الأمين-العام-للمجلس-الأعلى-للآثار-المصرية-المتحف-المصري-الكبير-يربط-الماضي-بالحاضر-1106642878.html

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية: المتحف المصري الكبير يربط الماضي بالحاضر

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية: المتحف المصري الكبير يربط الماضي بالحاضر

سبوتنيك عربي

صرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل، اليوم السبت، بأن المتحف المصري الكبير يجمع بين الماضي والحاضر. 01.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-01T16:28+0000

2025-11-01T16:28+0000

2025-11-01T17:19+0000

مصر

العالم العربي

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/01/1106642723_0:0:702:395_1920x0_80_0_0_90e794a881dc80a0fa1fdf272fc01e5d.jpg

وأوضح إسماعيل لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأربعاء، ذلك لأن المتحف يضم الآلاف من القطع الأثرية المهمة التي دفنها المصري القديم والذي اكتشفها الأثري المصري الحديث ورممها الأثري المصري الحديث، والمتحف المصري هو الذي بناه المهندس المصري الحديث وهو بذلك يربط الماضي بالحاضر.وأكد محمد إسماعيل أن "تدشين المتحف يعني توجيه رسالة مهمة إلى العالم أجمع بأن مصر بلد الأمن والأمن ومصر الحضارة وبأن الحضارة المصرية ليست لمصر وحدها وإنما للإنسانية جمعاء"وشدد المسؤول المصري على أن "مصر مستمرة وكانت وستظل مستمرة منذ أكثر من 7000 عام مضت وهي بلد الأمن والأمان والاستقرار أيضا".وحول ما يتميز به المتحف المصري الكبير، أكد إسماعيل أنه يتميز بالقرب الجغرافي من منطقة الأهرامات الثلاثة والطريقة والاستراتيجية التي بُني على أساسها، حيث بنيت معظم مبانيه على أساس هرمي أو مثلث مثل الأهرامات وهو أكبر مرتين من متحف اللوفر الفرنسي مرتين ولكن لا يضاهيه أي متحف حول العالم.وشدد على أن "حضور الرئيس السيسي لافتتاح المتحف بحضور زعماء ورؤساء العالم هو في حد ذاته ترويج للسياحة المصرية، وكل رؤساء وزعماء العالم وكل مواطني تلك الدول حينما يشاهدوا زعمائهم ورؤسائهم موجودين في مصر وهم يحضروا هذا الحدث الكبير، سيكون لديهم الرغبة في زيارة مصر".يشارك في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، اليوم السبت، 79 وفدا رسميا، من بينهم 39 وفدا برئاسة ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات.وسيشهد الحفل حضور ملوك وملكات وأولياء عهد وأمراء من دول: بلجيكا، وإسبانيا، والدنمارك، والأردن، والبحرين، وسلطنة عمان، والإمارات، والسعودية، ولوكسمبورغ، وموناكو، واليابان وتايلاند.كما يشارك رؤساء دول في الحفل، من بينها: جيبوتي، والصومال، وفلسطين، والبرتغال، وأرمينيا، وألمانيا، وكرواتيا، وقبرص، وألبانيا، وبلغاريا، وكولومبيا، وغينيا الاستوائية، والكونغو الديمقراطية، وغانا، وإريتريا، وفرسان مالطا، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ورئيس مجلس القيادة اليمني، وفقا لبيان من الرئاسة المصرية.

https://sarabic.ae/20251101/وزير-السياحة-والآثار-المتحف-المصري-الكبير-يسعى-لجعل-مصر-قبلة-لدارسي-علم-المصريات--1106638310.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, العالم العربي, الأخبار, حصري